Frühsportaktion 06:30: So machen Sie mit bei der kostenlosen Beachbody Challenge

Kraftvoll zur Strandfigur: Beim 06:30-Training in der Goetheanlage am Sonntag haben die Teilnehmer schon mal den Trainingsplan für die Beachbody Challenge ausprobiert. In den nächsten neun Wochen geht’s den überschüssigen Winterpfunden dann richtig an den Kragen. Foto: Fischer

Kassel. Bis zum Sommer – und damit bis zum Urlaub am Meer – ist es nicht mehr lange hin. Damit es bis dahin klappt mit der Strandfigur, starten wir die 06:30-Beachbody-Challenge.

Los geht’s am 23. April, Schluss ist am 23. Juni. Hier erklären wir, wie Sie teilnehmen können:

Was genau steckt hinter der Beachbody Challenge?

Wie der Name schon sagt, wollen wir den Teilnehmern helfen, bis zum Sommerurlaub in Form zu kommen. Das heißt: überschüssiges Körperfett loswerden, Muskeln aufbauen und die Fitness verbessern. Damit das gelingt, bieten wir Trainings- und Ernährungspläne sowie Seminare an. Mitmachen kann jeder, der Lust hat. Wie alle 06:30-Aktionen ist die Challenge kostenlos. Allerdings gilt wie immer bei unseren Fitness-Angeboten: Haben Sie körperliche Einschränkungen, sprechen Sie die Teilnahme bitte mit einem Arzt ab.

Wie läuft das Training ab, wenn ich teilnehme?

„Pro Woche sollten möglichst fünf Trainingseinheiten absolviert werden“, sagt 06:30-Mit-Initiator Sascha Seifert. Dazu gehören drei Einheiten Intervalltraining – bei denen der Fokus auf Bauch, Beinen und Po liegt. Neben dem Intervalltraining empfiehlt Seifert zudem zweimal pro Woche eine Ausdauereinheit von je 40 bis 60 Minuten. Egal ist, ob man läuft, Rad fährt, schwimmt oder walkt.

Wo kann ich mich fit machen für die Strandfigur?

Für das Intervall-Training gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man besucht das Training an unseren 06:30-Standorten (siehe unten) und absolviert die Einheiten in der Gruppe unter Anleitung der ausgebildeten Trainer. Oder man trainiert für sich alleine beziehungsweise selbstorganisiert mit Freunden. Die Trainingspläne sind hier zu finden.

Selbst organisieren müssen die Teilnehmer ihre Ausdauereinheiten.

Und was ist mit der Ernährung?

„Neben Bewegung ist eine ausgewogene und gesunde Ernährung unerlässlich, damit es mit der Strandfigur klappt“, sagt Seifert. Er hat daher einen Ernährungsplan zusammengestellt. Wer diesen nutzen möchte, kann ihn sich per Email schicken lassen. Dafür muss hier ein Formular ausgefüllt werden.

Was erwartet mich bei den Seminaren?

Neben den Trainings- und Ernährungsplänen wird es in Kassel zwei kostenlose Seminare geben: eines zum Thema Ernährung und eines zum Thema Motivation. Sie finden statt am Donnerstag, 3. Mai, um 19.30 Uhr (Ernährung) und am Montag 12. Mai um 19 Uhr (Motivation). Auch für die Seminare muss man sich hier anmelden.

Gibt es neben der perfekten Strandfigur eine weitere Belohnung für die Teilnahme?

Alle Teilnehmer, die möchten, können als Motivation ein Vorher- und ein Nachherfoto von sich machen (jeweils mit der HNA vom 23. April und 23. Juni) und diese an uns schicken. Unter allen Teilnehmern mit Fotos und unter denen, die während der Beachbody Challenge an unserer Online-Befragung teilnehmen, verlosen wir am Ende Preise.

06:30-Termine und -Standorte

• KASSEL:

Trainingsort 1: Goetheanlage

Trainingstage: Montag, Donnerstag

Trainer: Christian Tripp, Julia Mrowiec und Julia Meier

--

Trainingsort 2: an der Aueparkhalle

Trainingstag: Dienstag,

Trainer: Christian Schnabel

• BAUNATAL:

Trainingsort: Max-Riegel-Halle, Altenritter Straße 39.

Trainingstage: Dienstag, Freitag

Trainer: Christoph Klein, Kira Werner

• IMMENHAUSEN:

Trainingsort: Jahnturnhalle, Grebensteiner Straße 4.

Trainingstage: Dienstag, Freitag

Trainer: Kristoffer Koch, Ivonne Mackenroth

• VELLMAR:

Trainingsort: Ahnepark

Trainingstage: Montag, Mittwoch

Trainer: Sissi Schmuck, Katja Bergelt