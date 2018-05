Frühsportaktion 06:30: Spezial am Muttertag und Motivationseminar stehen an

Beide Angebote sind kostenlos - Noch Plätze für Vortrag frei

+ © Dieter Schachtschneider Er braucht keinen Motivationsschub: Christoph Klein leitete das 06:30-Spezial auf dem Dach des Kaufhofs. Am Sonntag wird er auch durch das Muttertagsspezial auf dem Friedrichsplatz führen. © Dieter Schachtschneider

Kassel. Morgen, an Himmelfahrt, pausiert die Frühsportaktion 06:30 in Kassel. Dafür steht schon am Sonntag das Muttertagsspezial an und am Montag das Motivationseminar. Beide Angebote sind kostenlos.