Mittwochs um 18.30 Uhr trainieren: Ab heute gibt's mit 06:30 Fitness auf der Grimmwelt

Willkommen am neuen 06:30-Standort: Trainer Sascha Seifert auf dem Dach der Kasseler Grimmwelt, wo ab heute die kostenlose Frühsportaktion 06:30 zu 18.30 Uhr wird.

Manchmal ist eine tolle Umgebung Motivation genug. Das gilt sicherlich auch heute Abend. Dann startet 06:30, die kostenlose HNA-Frühsportaktion, weiter durch - mit neuem Standort und neuer Uhrzeit.

Wo? Über den Dächern der Kasseler City haben wir schon trainiert – und zwar auf dem Dach des Kaufhofs. Nun steigen wir auch der Grimmwelt aufs Dach. Der Blick ins Grüne und auf die Kasseler Berge bietet zusätzlichen Anreiz.

Wann? Ganz wichtig: Wir drehen genau zwölf Stunden an der Uhr und verlegen das Morgen-Training in den Abend. Startschuss ist um 18.30 Uhr. Ab sofort können all die, denen 6.30 Uhr zu früh ist, nach Feierabend Sport treiben.

Was? Von Bergsteiger bis Hampelmann lautet auch heute die Devise. Weiterer Vorteil des Standortes: Die Treppenstufen auf dem Dach der Grimmwelt werden in die Übungen eingebaut.

Trainiert wird bei 06:30 mit dem eigenen Körper. Übungen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen leitet Trainer Sascha Seifert an – jeder macht so mit, wie er es kann. Dauer: 30 Minuten. Und natürlich ist die Teilnahme kostenlos. Mitzubringen sind nur eine Matte und – bei der Hitze ganz wichtig – natürlich Getränke.

Und sonst? Wer Lust hat, kann nach der halbstündigen Einheit in der Gruppe noch eine lockere Runde durch die Aue laufen. Vorteil: „Dann ist das Ausdauertraining auch gleich erledigt“, sagt Seifert.

Ganz wichtig: Bitte behalten Sie das Wetter im Auge. Für die Abendstunden ist Gewitter angekündigt. Sollte es donnern und blitzen, muss die Veranstaltung leider ausfallen.

Wir informieren dann auch über HNA.de, Kassel live und bei Facebook.