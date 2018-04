Kostenlose Fitnessaktion 06:30: Auch in Kassel geht's wieder raus

Kassel. In Baunatal, Vellmar und Immenhausen wird bereits draußen trainiert, nun startet die Frühsportaktion 06:30 auch in Kassel wieder das Freilufttraining – und es lockt eine extra Herausforderung.

Spezial am Sonntag

Traditionell starten wir die Open-Air-Saison mit einem Spezial in der Kasseler Goetheanlage. Los geht’s wie gewohnt an Sonntagen um 9.30 Uhr auf dem Basketballfeld. 06:30-Mitinitiator Sascha Seifert und Trainer Christian Tripp leiten 30 Minuten lang das 06:30-Intervalltraining, die zweiten 30 Minuten übernimmt Yogalehrer Lars Tabert vom Barfußtempel. Die Teilnahme ist kostenlos, mitzubringen sind nur eine Fitnessmatte oder ein Handtuch sowie genug Flüssigkeit – es soll nämlich warm bleiben.

Neue Trainingszeiten

Mit dem Start in die Freiluftsaison ändern sich ab 15. April auch Orte und Zeiten der 06:30-Einheiten. In Kassel ziehen wir von der Auehalle neben die Halle und vom Squash-Center in die Goetheanlage. Die Übersicht über alle Standorte:

• KASSEL (ab 16. April): Trainingsort 1: Goetheanlage Trainingstage: Montag, Donnerstag Trainer: Christian Tripp, Julia Mrowiec und Julia Meier

Trainingsort 2 (ab 16. April): an der Aueparkhalle Trainingstag: Dienstag, Trainer: Christian Schnabel

• BAUNATAL: Trainingsort: Max-Riegel-Halle, Altenritter Straße 39. Trainingstage: Dienstag, Freitag Trainer: Christoph Klein, Kira Werner

• IMMENHAUSEN: Trainingsort: Jahnturnhalle, Grebensteiner Straße 4. Trainingstage: Dienstag, Freitag Trainer: Kristoffer Koch, Ivonne Mackenroth

• VELLMAR: Trainingsort: Ahnepark Trainingstage: Montag, Mittwoch Trainer: Sissi Schmuck, Katja Bergelt

Beachbody Challenge

Nach dem Start in die Freiluftsaison wollen wir noch im April die 06:30-Beachbody-Challenge starten. „In zehn Wochen zur Strandfigur“, bringt Sascha Seifert das Ziel der Challenge auf den Punkt. Die Idee: Gemeinsam wollen wir bis Ende Juni die überschüssigen Winterpfunde wegtrainieren, Muskeln aufbauen und die Fitness verbessern. Neben einem Trainings- und Ernährungsplan gibt es Vorträge zu Motivation und Ernährung. Und: Am Ende gibt’s eine Verlosung unter allen, die zehn Wochen durchgehalten haben. Genauere Infos zur Challenge folgen.

www.sechs-dreissig.de