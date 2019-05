Kostenloses Fitnesstraining an Himmelfahrt in Kassel: Mitmachen kann jeder

Es ist Feiertag. Und es ist 06:30-Tag in der Goetheanlage. Da liegt es quasi auf der Hand, das nächste Spezial unserer kostenlosen Frühsportaktion zu veranstalten.

Wie bei allen Spezials drehen wir an der Uhr und machen aus der 6 eine 9: Heißt, beim „Himmelfahrtsspezial“ starten wir um 9.30 Uhr. Das müssen Sie wissen.

Trainer und Programm

Die Trainer sind Christian Tripp und Constantin Hesse. Das Duo leitet auch normalerweise die 06:30-Einheiten in der Goetheanlage. „Donnerstags ist ein regulärer Termin. Der wäre an einem Feiertag normalerweise ausgefallen. Außerdem läuft das Training bei Constantin auch so gut, dass wir uns gemeinsam entschieden haben, ein Spezial anzubieten“, erklärt Tripp. Hesse ist seit Ende April neu im Trainerteam von 06:30. Mit den beiden werden die Teilnehmer statt 30 Minuten Ganzkörpertraining eine volle Stunde lang auf Touren kommen.

Die Teilnehmer

Bei 06:30 gilt: Mitmachen kann jeder. Sollten Sie körperliche Einschränkungen haben, sprechen Sie bitte vorab mit Ihrem Arzt. Auch wenn es draußen nicht ganz so gemütlich sein sollte: Sport getrieben wird bei Wind und Wetter. Mitzubringen sind eine Matte für die Übungen auf dem Boden und ausreichend Getränke.

www.sechs-dreissig.de