Kostenloses Fitnesstraining in der Goetheanlage und auf dem Galeria-Dach in Kassel

Von: Marie Klement

Michaela Ressel leitet als Trainerin die Einheit auf dem Galeria-Dach. © Marie Klement

Das nächste Wochenende wird besonders sportlich: Am Samstag treffen wir uns zur Fitness-Einheit in der Goetheanlage. Am Sonntag geht‘s dann wieder aufs Galeria-Dach.

Los geht‘s jeweils um 9.30 Uhr. Am Samstag (20. August) machen wir Sie 30 Minuten nach dem Tabata-Prinzip fit, am Sonntag (21. August) sogar 60. Die Einheit am Samstag leitet Constantin Hesse, am Sonntag ist Michaela Ressel Ihre Trainerin. Wie immer gilt: Mitmachen kann jeder, der Lust hat, das Training ist kostenlos.

Das Sonntagstraining ist übrigens Teil unserer Specials im documenta-Sommer und wird von der Galeria unterstützt.

Was müssen Sie bei der Teilnahme beachten?

Die Teilnahme ist kostenlos. Kommen Sie schon in Trainingsklamotten und bringen Sie eine Sportmatte und ein Handtuch mit. 06Dreissig ist ein sehr intensives Intervalltraining. Weil es in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen durchgeführt wird, können aber auch Anfänger problemlos dabei sein. Aber: Hören Sie auf ihren Körper. Menschen mit gesundheitlichen Problemen sollten eine Teilnahme auf jeden Fall mit Ihrem Arzt besprechen. Die Teilnahme auf dem Parkhausdeck ist auf eigene Gefahr.

Das sind die weiteren Sonntagstermine Die Trainingsserie findet parallel zur documenta statt. Weitere Termine sind der 4. und der 18. September.

Alles zu unserer Trainingsserie am Sonntag lesen Sie hier. Alle Infos zu unserer kostenlosen Fitnessaktion gibt es auf sechs-dreissig.de

Zuhause fit werden: Hier gibt es alle Trainings-Videos zum Mitmachen

Das 06Dreissig-Training kann man ohne Trainingsgeräte an jedem Ort absolvieren. Denn: Die meisten Übungen machen wir mit dem eigenen Körpergewicht. Egal, ob im heimischen Wohnzimmer, im Park oder bei den gemeinsamen Einheiten: trainieren kann man mit 06Dreissig überall. Dank unserer Trainingsvideos auf sechs-dreissig.de kann zudem jeder zu der Tageszeit loslegen, die ihm am besten passt. Sie brauchen nur eine Matte und ausreichend Getränke. Jede Einheit dauert etwa 30 Minuten. Hier finden Sie alle Trainingseinheiten im Video.

Wenn Sie schon etwas erfahrener sind, können Sie sich aus unseren 06Dreissig-Übungen auch Ihr eigenes Training zusammenstellen.