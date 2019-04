Kostenloses Fitnesstraining: Ab Mittwoch geht es wieder auf die Grimmwelt

Immer wieder wurde danach gefragt. Nun steht der Auftakt kurz bevor: Ab Mittwoch steigt 06:30, die kostenlose HNA-Fitnessaktion, wieder einmal pro Woche der Kasseler Grimmwelt aufs Dach.

Keine Sorge, Frühaufsteher müssen Sie dafür nicht sein. Denn wie immer beim Training an diesem besonderen Ort drehen wir zwölf Stunden an der Uhr und machen aus halb sieben morgens halb sieben abends. Heißt: Los geht es um 18.30 Uhr. Und weil es die offizielle Auftaktveranstaltung ist, gibt’s auch ein Spezial.

Das ist das Programm: Es dauert eine Stunde und ist zweigeteilt. Sascha Seifert, der die Aktion mitinitiiert hat, wird die erste Hälfte leiten. In den ersten 30 Minuten kommen alle Teilnehmer auf Touren. Und zwar mit dem bekannten hochintensiven Intervalltraining, auf dem 06:30 basiert. Übungsbeispiele gefällig? Dann werfen Sie doch mal einen Blick in den aktuellen Trainingsplan für den Monat April, den Sie auf der 06:30-Homepage finden. Für diese Woche beispielsweise stehen Liegestütz, Superman, Planke und schräges Hochkommen auf dem Programm.

In den zweiten 30 Minuten gibt’s ein Novum: Erstmals steht Step-Aerobic bei einem Spezial auf dem Programm. Leiten wird diese zweite Hälfte des Trainings Tanja Schulze. Und nein, Sie müssen sich jetzt nicht noch schnell einen Stepper kaufen. Mitmachen geht ganz ohne die kleine Bank. Denn Stepper gibt’s vor Ort – die Teilnehmer können ganz einfach die Treppenstufen nutzen.

Das sollten Sie mitbringen: Eine Matte oder ein Handtuch für die Übungen, die auf dem Boden ausgeführt werden. Auch denken Sie bitte an ausreichend Getränke. Derzeit sagen die Wetterfrösche 17 Grad und Sonnenschein vorher. Mitmachen kann jeder. Sollten Sie allerdings gesundheitliche Einschränkungen haben, sprechen Sie vor der Teilnahme mit Ihrem Arzt.

Online: Infos zu Standorten, Coaches und Trainingsplänen finden Sie im Internet auf www.sechs-dreissig.de und in der Gruppe 06dreissig bei Facebook.

Aufgepasst: 06:30-Bonuskarte nicht vergessen

Für Teilnehmer an der HNA-Frühsportaktion 06:30 geben die HNA und die Gothaer-Versicherungsagentur Wild und Partner eine Bonuskarte heraus. Sie wird ausgegeben und abgestempelt bei allen Spezials am Muttertag (12. Mai) auf dem Friedrichsplatz, am 10. August in der Markthalle und am 14. September auf dem Königsplatz, außerdem ab 1. Mai bei allen Abend-Einheiten mittwochs auf der Grimmwelt (18.30 Uhr). 15 Stempel sind nötig zur Teilnahme an einer lukrativen Verlosung am Saisonende.