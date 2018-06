Mit der Fitnessaktion 06:30 einen Flug ab Kassel Airport gewinnen

Kassel. Neun Wochen haben wir Sie mit der 06:30-Beachbody-Challenge fit für den Strand gemacht. Zum Abschluss der Aktion verlosen wir Preise - unter anderem einen Flug ab Kassel-Calden.

Noch bis zum 23. Juni läuft die Beachbody-Challenge. Als Motivation hatten wir Preise versprochen für alle, die sich mit 06:30 fit gemacht haben. Als Hauptpreis geht es vom Kassel Airport aus ans Meer. Der Flughafen stellt dafür einen Gutschein für einen Flug mit Sundair (Hin- und Rückflug) zur Verfügung*.

06:30-Mit-Initiator Sascha Seifert von Rehamed spendet zudem ein Blackrollset im Wert von 59 Euro, eine Blackroll der Fußball-Nationalmannschaft im DFB-Design im Wert von 35 Euro, zwei Körperanalysen mit Beratung im Wert von 30 Euro und fünf Gutscheine für eine Physiotherapeutische Untersuchung im Wert von 20 Euro. Die HNA packt noch 20 Therme-Gutscheine à zwei Stunden oben drauf.

Wie kann ich an der Verlosung teilnehmen?

Zu Beginn der Challenge hatten wir dazu aufgerufen, dass alle Teilnehmer, die Lust haben, ein Vorher- und ein Nachherfoto von sich machen (jeweils mit der HNA vom 23. April und 23. Juni) und diese als Motivationskick bis 27. Juni 2018 per Email an sportredaktion@hna.de schicken. Wir sind schon gespannt, wie viele Pfunde gepurzelt sind. (Aber keine Sorge: Bilder, die eingesandt werden, werden nicht auch automatisch veröffentlicht. Also, trauen Sie sich.)

Unter allen Teilnehmern mit Fotos und unter denen, die bis 27. Juni 2018 an unserer Online-Umfrage (siehe unten) teilnehmen, verlosen wir die Preise. Die Gewinner werden per Email und in der gedruckten HNA informiert.

*) Gültig für 1 Person ab/nach Kassel Airport im Zeitraum von jetzt bis 30.03.2019. Ausgenommen sind die Ferientermine. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung möglich. Nur gültig für Sundair-Flüge ab/nach Kassel. Keine weiteren Leistungen inkludiert. Nach Einbuchung keine Umbuchung. Der Gutschein ist personengebunden. Der Gutscheingewinner muss die reisende Person sein. Der Gutschein wird ungültig durch Weitergabe oder Weiterverkauf. Die Einbuchung erfolgt vorbehaltlich Verfügbarkeit des begrenzt zur Verfügung stehenden Kontingents für Plätze zur Einbuchchung mit Gutschein. Die Beförderung erfolgt unter Anerkennung der allgemeinen Beförderungsbedingungen der befördernden Luftverkehrsgesellschaft. Der Reisende ist selbst verantwortlich für die Einhaltung eventueller Aus- und Einreisevorschriften.

Alle Infos zur kostenlosen Fitnessaktion 06:30 gibt’s auf www.sechs-dreissig.de

Bei Facebook finden Sie uns unter www.facebook.com/06dreissig.