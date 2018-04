Montag startet die Beachbody-Challenge: So ernährt man sich richtig 

Kassel. Der Sommer kündigt sich in diesen Tagen mit Sonnenschein satt und warmen Temperaturen an – die Lust auf Sport und leichtes Essen kommt da bei vielen ganz von allein.

Passend dazu startet nun am Montag (23. April) die Beachbody-Challenge der kostenlosen Frühsportaktion 06:30. Die Idee: In zehn Wochen bis zum 23. Juni in Schwung und Form kommen, um dann im Strandurlaub eine besonders gute Figur zu machen. „Training ist das eine, die richtige Ernährung das andere. Beides zählt jeweils 50 Prozent“, sagt Sascha Seifert, der 06:30 mitinitiiert und den Ernährungs-Schwerpunkt der Beachbody-Challenge entwickelt hat. Gemeinsam mit dem 44 Jahre alten Experten beantworten wir die wichtigsten Fragen.

Warum ist die Ernährung so wichtig?

„Über die Ernährung kann man am schnellsten das Ziel perfekte Strandfigur erreichen“, sagt Seifert. Die Idee: Die Kalorienzahl reduzieren. Helfen kann aber auch intermittierendes Fasten, bei dem man nur innerhalb eines bestimmten Zeitfensters essen darf.

Woher weiß ich denn überhaupt, wie viele Kalorien mein Körper ohne und mit Sport benötigt?

Das lässt sich ganz einfach berechnen. Eine Beispielrechnung: „Ein Kilogramm Körperfett besteht aus 7500 Kaloroien. Wenn ich also zehn Tage 750 Kalorien einspare, habe ich mein Körperfett um ein Kilogramm reduziert“, erklärt Seifert. Vorteil: Wer weiß, welchen Grundumsatz sein Körper hat und wie viel Energie er nach Trainingseinheiten benötigt, kann sich gezielt darauf einstellen. Abnehmen hat also auch ein bisschen was von Mathematik. „Viele Menschen wissen zwar, was ihr Auto verbraucht, aber nicht, wie viel Energie ihr Körper benötigt. Deshalb haben wir eine Formel zur Berechung des Verbrauchs im Ernährungskonzept eingestellt.“

Was bietet der Ernährungsplan genau?

Natürlich weit mehr als nur die besagte Formel – nämlich einen genauen Fahrplan für gesunde Ernährung: Welche Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate sollten auf der Einkaufsliste stehen? Welche Lebensmittel sind die geheimen Superstars, die den Stoffwechsel zusätzlich auf Touren bringen?

Wer den kostenlosen Ernährungsplan nutzen möchte, kann ihn sich per E-Mail schicken lassen. Dafür muss nur ein Formular ausgefüllt werden.

Welche Hilfsmittel unterstützen die Teilnehmer?

Seifert empfiehlt mehrere Dinge: eine Körperfettwaage (gibt’s im Handel ab 25 Euro), ein Zentimeterband um den schwindenden Bauchumfang zu dokumentieren und die drei Apps: Lifesum, Yazio und MyFitnesspal, die helfen, einen individuellen Ernährungsplan mit Kalorienangaben und Rezept-Beispielen zusammenzustellen.

Und am Donnerstag, 3. Mai, gibt’s weitere Infos zum Thema Ernährung bei einem Vortrag in der HNA. Zur Anmeldung.

• Die Trainingspläne zur Beachbody-Challenge gibt es auf www.sechs-dreissig.de