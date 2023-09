Nächste 06Dreissig-Trainingseinheit auf der Grimmwelt

+ © HNA Logo der Fitnessaktion 06Dreissig © HNA

Die dritte 06Dreissig-Fitness-Einheit auf der Grimmwelt steht an: Am Donnerstag (5. September) treffen wir uns erneut mit unserer Sportaktion auf dem Dach des Museums auf dem Weinberg.

Kassel – Los geht's auch diesmal um 18.30 Uhr. Trainerin Michaela Ressel wird die Teilnehmer dann eine Stunde mit Übungen aus dem 06Dreissig-Tabata-Programm ins Schwitzen bringen. Außerdem werden wir uns ausführlich um das Dehnen der Muskeln kümmern.

Wie immer ist die Fitnesseinheit kostenlos. Benötigt werden optimalerweise eine Matte, ein Handtuch und ausreichend Getränke. Wer keine Matte hat, kann natürlich trotzdem mitmachen.

Nach der morgigen Einheit treffen wir uns dann noch einmal am 21. September zum von der BKK Wirtschaft & Finanzen unterstützen Spezialtraining. Weitere Einheiten gibt es montags, donnerstags und samstags auf dem Basketballfeld in der Goetheanlage in Kassel sowie dienstags und freitags in Baunatal und Immenhausen.