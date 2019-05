Der Neue sorgt für Muskelkater

Kurz bevor es losgeht, liegen Isomatten auf dem feuchten Boden des Basketballplatzes. Es ist Zeit für die kostenlose HNA-Fitnessaktion 06:30, die seit einem Monat auch wieder in der Goetheanlage stattfindet. Mit bekannten Übungen wie Beinheben und Kniebeugen. Und mit einem neuen Gesicht: Trainer Constantin Hesse.

Der 27-Jährige, seit Ende April

neu im Team der Frühsport-Trainer und zuständig für die Einheiten am Montag, steht in der Mitte. Mit ruhiger Stimme erklärt er den 20 Frühsportlern die Übungen. Dabei darf’s auch gern mal ein lustiger Spruch sein. Ebenfalls auf dem Boden liegt sein kleiner, lauter Helfer – eine Box, aus der Musik kommt. „Jeder kann sich auspowern und richtig wach werden“, erklärt er. Hesse hat sich in seiner neuen Aufgabe schnell eingefunden. „Es macht richtig Spaß“, berichtet er. Dass nur 20 Teilnehmer an diesem Morgen dabei sind – fast schon wenig. Bis zu 35 Frühsportler sind in den ersten Wochen montags dabei gewesen. „Ich achte auf die Gesichter, aber ich kenne noch nicht alle“, gesteht der Coach. Was aber schnell klar ist: „Viele wissen ziemlich genau, was sie bei den Übungen zu tun haben.“ Wie Heike Winzek aus Kassel, die sagt: „Das Training ist knackig.“ Sie ist schon lange dabei und, was eben nicht ganz unwichtig ist, Frühaufsteherin. „Das passt wunderbar“, sagt die 57-Jährige, die auch hier ist, weil man „viele nette Leute kennenlernt.“ Die Umarmung zur Begrüßung, sie gehört dazu. Das hat auch Hesse schnell herausgefunden.

Dann geht’s los. Kurzes Aufwärmen. Arme kreisen lassen, Skippings, geschafft. Es folgt die erste Übung: Kniebeugen. „Das ist gut, um reinzukommen“, erklärt Hesse und beginnt, die drei verschiedenen Ausführungen vorzumachen. So ist es auch bei jeder weiteren Übung. Der Coach zeigt die korrekte Ausführung, beobachtet, korrigiert, gibt Tipps. Nach einer halben Stunde ist es geschafft. Und der Basketballplatz leert sich so schnell, wie er sich gefüllt hat.

„Es macht sehr viel Spaß“, sagt Annette Krahl. „Der Kreislauf kommt dabei in Fahrt und man kann gut in den Tag starten.“ Für Detlef Bosse ist es ein „schönes Ganzkörpertraining.“ Auf die Frage, warum er dafür so früh aufstehe, antwortet der 65-Jährige mit einem Lachen und einem Augenzwinkern: „Ich liebe Muskelkater.“ Der dürfte auch morgen wieder auftauchen: Hesse sei Dank. Auch der neue Trainer ist mit seinem Start zufrieden. „Die Teilnehmer ziehen mit, jeder auf seine eigene Art und Weise“, sagt Hesse. Und das frühe Aufstehen – für ihn kein Problem. Nicht nur, weil er Vater eines kleinen Kindes ist.

.Ausblick: Gemeinsam mit Christian Tripp, der die Einheiten in der Goetheanlage donnerstags leitet, wird Hesse am 30. Mai um 9.30 Uhr ein einstündiges Spezial anbieten. Dabei ist der Tag Programm: „Himmelfahrtsspezial“. Wo? Klar, in der Goetheanlage.