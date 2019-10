Trainieren wie in den 90ern - 06:30 letztmals auf der Grimmwelt

Gleich zweimal gibt es am Mittwoch und Donnerstag die Chance, mit der Fitnessaktion 06:30 zu trainieren. Mitmachen kann jeder - und für besonders fleißige Teilnehmer gibt es auch etwas zu gewinnen.

Der Herbst ist da – und damit endet am Standort Kassel die Sommersaison für die Frühsport-Aktion unserer Zeitung. In Baunatal und Immenhausen wird 06:30 weiterhin unter freiem Himmel angeboten. Bevor es aber in Kassel unter dem Hallendach weiter geht, bieten wir einen Abschluss im 90er-Jahre-Stil, ein Spezial und viele Preise.

Mittwoch im Kostüm

Am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr lädt Trainer Sascha Seifert auf der Grimmwelt ein zum 90er-Jahre-Spezial. Seifert selbst – siehe Foto – wird die Teilnehmer auch im Regen im entsprechenden Outfit empfangen. Er freut sich auf tolle Kostüme: „Wir werden richtig Spaß haben.“ Und fügt schmunzelnd an: „Das Training wird hart. Aber dazu gibt es Musik aus den 90ern. Das macht es leichter.“ Auf der Grimmwelt verteilen wir die letzten Stempel für die Bonuskarte.

Die Gewinn-Aktion der HNA wird unterstützt von Alexander Wild, Gothaer Versicherungs-Agentur in Kassel, der auch Vorstand der City-Kaufleute ist. Die letzte Chance also, sein Heft mit 15 Stempeln vollzubekommen. Die Preise werden dann am Donnerstagmorgen verteilt.

Donnerstag gibt es Preise

Am Donnerstag um 9.30 Uhr gibt es dann das Feiertags-Spezial auf dem Basketball-Feld der Gotheanlage. Eingebettet in das Training von Christian Tripp ehren wir dann auch die 30 Gewinner unserer Stempel-Aktion. Verlost werden jeweils zehn Fitnessarmbänder, kabellose Bluetooth-Kopfhörer und Zwei-Stunden-Karten für die Therme. Wer es nicht in die Goetheanlage schafft, der bekommt den Gewinn von uns zugeschickt, sollte seine Karte gezogen werden.

Christian Tripp wird die Teilnehmer rund 45 Minuten lang mit Übungen aus dem 06:30-Programm in Schwung halten, zwischendurch gibt es die Preise. Mit dem Spezial endet die Freiluft-Saison von 06:30. Aber: Natürlich wird weiter trainiert. Erneut bieten wir dienstags und donnerstags im CityAthletic, Königstor 30 in Kassel, unser halbstündiges Training an. Unter der Leitung von Tripp geht es am 8. Oktober los.