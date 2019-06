Vellmarer 06:30-Trainerinnen verabschieden sich

Es ist ein 06:30-Kapitel, das endet: Am Standort Vellmar verabschiedet sich das Trainerinnen-Duo Katja Bergelt und Sissi Schmuck vom OSC Vellmar mit dem Start der Ferien von der Frühsportaktion.

06:30 macht in Vellmar erst einmal Sommerpause. Wie es danach in Vellmar weitergeht, wird derzeit geklärt. Wir sind vor Ort bei der letzten Einheit auf dem Basketballplatz im Ahnepark und blicken in Zahlen zurück auf drei erfolgreiche Jahre, an denen bis auf kurze Pausen immer montags und mittwochs trainiert wurde.

1 Whatsapp-Gruppe existiert seit den Anfangstagen von 06:30 in Vellmar. Eingerichtet hat sie Katja Bergelt, die auch die letzte Einheit leitet. Ihre Idee: „Wir haben uns auf kurzem Dienstweg verständigt, was wir beispielsweise bei Regen machen“, erklärt die Trainerin. Die Gruppe werde bestehen bleiben. „Aber ich will hier keine Urlaubsgrüße lesen“, gibt Bergelt augenzwinkernd den Frühsportlern noch mit auf den Weg. Dafür gibt’s zustimmendes Nicken.

2 Stromsparende LED-Leuchten gehören zum Mast, den die Stadt Vellmar zwei Monate nach dem Startschuss am 8. August 2016 extra für 06:30 auf dem Basketballplatz aufstellen ließ. „Mit der Beleuchtung ermöglichen wir, dass die Aktion das ganze Jahr über stattfinden kann“, erklärte damals Bürgermeister Manfred Ludewig.

3 zusätzliche Gepäckstücke nimmt Bergelt vom letzten Training mit. Einen Blumenstrauß sowie Tüten voll mit Geschenken. „Liebe Katja, liebe Sissi, habt herzlichen Dank für euer kontinuierliches Engagement und dafür, dass ihr uns eine Kraftquelle gewesen seid“, heißt es in einer Karte.

8 Teilnehmer plus einer HNA-Redakteurin sind bei der letzten Einheit dabei. „Im Durchschnitt hatten wir einen harten Kern von 15 Teilnehmern“, blickt Bergelt zurück.“ Zu Beginn kamen 60, 70 Frühsportler. Mal waren die Bürgermeister-Kandidaten dabei, mal Schulklassen. Fazit: „Ich hätte nie gedacht, dass 06:30 solch ein Selbstläufer wird“, sagt Bergelt. „Jetzt bin ich schon ein wenig wehmütig.“

22 Grad Lufttemperatur zeigt das Thermometer schon um 6.15 Uhr. Gefühlt sind es nach 30 Minuten Ausfallschritten, Good-Mornings und Bergsteigern aber gut und gerne 35. „So geschwitzt habe ich bei 06:30 noch nie“, kommentiert Bergelt die letzte Einheit.