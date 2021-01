Mit dem Schwung des Bolt-Blitzes: Neues 06dreissig-Fitnessvideo für das Training zu Hause

Kennen Sie ihn noch, den berühmten Blitz, mit dem Sprint-Superstar Usain Bolt nach seinen Triumphen bei WM und Olympia jubelte? Dann lassen Sie sich anstecken und kommen Sie selbst in Schwung.

Kassel - Heute geht das neue Video unserer Fitnessaktion 06dreissig online. Und wie Sie auf Touren kommen können, das zeigen Ihnen diesmal Kira Werner und Christoph Klein vom KSV Baunatal.

Ausfallschritte, Rudern für den Bauch, Arme heben, Seitstütz und Skipping-Variationen stehen bei dem Duo auf dem Programm. Jede Übung wird achtmal wiederholt, jeweils 20 Sekunden lang der Körper auf Hochtouren gebracht, dazwischen liegen zehn Sekunden Pause.

Video für das Fitness-Training zu Hause: Drei Schwierigkeitsstufen

Die Übungen gibt‘s in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen, je nach dem persönlichen Fitnesslevel kann sich jeder die Ausführung aussuchen. Das Trainer-Duo setzt auf die Maxime: „zwei, zwei, zwei, freestyle“. Heißt: Sie beginnen mit zwei Durchläufen in Stufe eins, dann zwei in Stufe zwei, dann in Stufe drei – und in den letzten beiden entscheiden sie spontan.

Nach dem Aufwärmen geht‘s los mit den Ausfallschritten. „Bitte nicht das Knie vorschieben, sondern aus der Hüfte absenken“, erklärt Klein. Dann ist der Bauch dran – „das Anti-Plätzchen-Programm“, wie der Coach es nennt. „Ihr solltet den Bauch merken – so wie Kira“, frotzelt er mit Werner. „Wenn ihr ihn nicht merkt, dann seid ihr entweder in einem sehr guten Trainingszustand oder habt vergessen, mitzumachen. In Stufe drei ist diese Übung mein persönlicher Endgegner“, gibt er lachend zu. „Und denkt dran: Auch die Badesaison kommt wieder.“

Beim Armeheben werden die Schultern und die Wirbelsäule mobilisiert, beim Seitstütz zudem das Rumpfkorsett, bevor es bei den Skipping-Variationen am Ende noch einmal besonders knackig wird: „Ich kann nicht mehr“, bekennt Klein. „Aber wir machen noch mal einen richtigen langen Sprint auf der Stelle.“ Also ganz so wie Bolt es auch machen würde.

Gedreht wurde die Einheit übrigens bereits vor dem Lockdown in den neuen Räumlichkeiten des Therapiezentrums Rehamed in den Vitos Orthopädischen Kliniken.

