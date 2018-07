Yoga und Fitness gibt es in Kassel trotz Hitze - Gutscheine auf der Grimmwelt

Kassel. Auch am Mittwoch stehen wieder Yoga und Fitness in Kassel an - kostenlos und draußen. Auf die Sportler, die beim Training auf der Grimmwelt dabei sind, warten diesmal Gutscheine.

Die Hitze fordert ihren Tribut. Der Yogasommer in Wolfhagen wurde am Dienstag wegen der hohen Temperaturen abgesagt. In Kassel findet der Yogasommer am Mittwoch aber wie gewohnt um 18.30 Uhr in der Karlsaue statt. Zur gleichen Zeit gibt es auch die Fitnessaktion 06:30 auf dem Dach der Kasseler Grimmwelt. Dort belohnt der benachbarte Biergarten „Grimms Garten“ fleißiges Trainieren und verteilt je Teilnehmer zwei 1-Euro-Gutscheine, die beim Verzehr eines Getränks eingelöst werden können. Aber Achtung: Sollte es zu der Zeit gewittern, fällt 06:30 heute aus. Yoga findet dann in der Tennishalle des TC 31 an der Damaschkestraße statt. Rubriklistenbild: © Andreas Fischer/nh