Skisprung-Beben mit fatalen Folgen für DSV? FIS will Springer zum Zunehmen zwingen

Nach der Saison ist vor der Saison: Das nächste Skisprung-Jahr wird bereits jetzt geplant – und könnte mit einigen einscheidenden Neuheiten für den DSV einhergehen.

Oberhofen am Thunersee/Dubrovnik – Mit dem Weltcup in Planica am ersten April-Wochenende ist die Skisprung-Saison 2022/23 zu Ende gegangen. Die Planungen für das kommende Jahr laufen bereits jetzt auf Hochtouren.

Wie Sport1 jetzt berichtet, könnte es ab nächstem Winter zu drastischen Veränderungen der Starter-Regelung im Weltcup kommen, die auch direkte Konsequenzen für den Deutschen Ski-Verband (DSV) hätten.

Weniger Starte pro Nation im Skisprung-Weltcup

So schreibt das Portal, dass bei einer Hauptversammlung des Weltverbands FIS am 5. Mai im kroatischen Dubrovnik über einige Reformen abgestimmt werden soll.

Unter anderem steht ernsthaft im Raum, die Höchstanzahl der startenden Springer pro Nation von bisher sechs auf fünf zu reduzieren. Dies würde folglich auch den DSV betreffen. Allerdings, so Sport1 weiter, ist geplant, dass sich jedes Land zukünftig über Leistungen im zweitklassigen Continental Cup einen weiteren Startplatz sichern kann. Nichtsdestotrotz wäre das auch für das deutsche Aufgebot ein harter Schlag.

Muss sich ab der nächsten Saison wohl auf einige Neuerungen einstellen: Skispringer Karl Geiger

FIS-Renndirektor: „Kluft zwischen den Top- und kleinen Nationalmannschaften verringern“

Von den neuen Richtlinien im Skisprung-Weltcup sollen vor allem kleinere Nationen profitieren, wie der Renndirektor der FIS, Sandro Pertile, dem polnischen Portal Skijumping.pl kürzlich schilderte: „Auf diese Weise wollen wir die Kluft zwischen den Top- und kleinen Nationalmannschaften verringern.“

Und diese Lücke ist erheblich: Im Weltcup der Herren stellten in der vergangenen Saison die sieben besten Nationen – also Norwegen, Polen, Österreich, Slowenien, Japan, Deutschland und Schweiz – bis auf vier sämtliche Springer in den Top 50 der Gesamtwertung.

Daher erscheint die anstehende Reform durchaus begründet. Zurück geht sie Pertile zufolge auf einen Vorschlag des IOC. „Wir wollen unseren Sport globaler machen – und wenn wir globaler meinen, sprechen wir auch über Chancen auf Spitzenpositionen für Wettkämpfer aus mehreren Ländern“, sagte der Renndirektor.

Weitere neue Bestimmungen im Skisprung-Weltcup

Außerdem geht diese neue Vorschrift mit einer weiteren Änderung einher: Ab der nächsten Saison sollen die Top-Nationen einen größeren Teil der hohen Reisekosten übernehmen. Eine weitere Regelung soll festlegen, dass die Springer zukünftig ohne ihre Ausrüstung zur Vermessung antreten müssen. In Anbetracht gleichbleibender Richtlinien für den Body-Mass-Index (BMI) bedeutet dies aber für die Starter, dass sie wohl oder übel an Gewicht zulegen müssen.

Doch damit nicht genug an Neuerungen: Zudem soll beschlossen werden, dass die obligatorischen Anzugkontrollen, die bislang immer händisch durchgeführt wurden, was teilweise auch zu flächendeckendem Betrug führte, ab der übernächsten Saison vollständig elektronisch stattfinden. 2023/24 soll dieses Verfahren, das der DSV positiv aufnehmen dürfte, bereits getestet werden.

