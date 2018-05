Football-Spieler schafft es mit nur einer Hand in die NFL - Das ist seine Geschichte

Kassel. Shaquem Griffin hat seinen Kindheitstraum verwirklicht: Obwohl er nur eine Hand hat, schaffte er es als Football-Spieler bei den Seattle Seahawks bis in die NFL.

Als Shaquem Griffin vier Jahre alt ist, will er sich mit einem Küchenmesser die linke Hand abschneiden. Er kommt mit dem seltenen angeborenen Amniotischen-Band-Syndrom auf die Welt. Dieses entsteht, wenn im Bauch der Mutter die innerste Schicht der Eihaut einreißt. Das Amnion-Band wickelt sich um seine linke Hand.

Griffin hat bei jeder Berührung seiner linken Hand starke Schmerzen. Als er nachts die Hand gegen den Bettrahmen schlägt, läuft er in die Küche und greift nach einem Messer. Seine Eltern halten ihn ab, stimmen aber der Amputation zu.

Nun ist Griffins Traum wahr geworden. Die Seattle Seahawks holten ihn im Draft in die NFL, die nordamerikanische Football-Liga, die beste der Welt.

Was der heute 22-Jährige werden will, war immer klar: Football-Profi. Mit acht Jahren bekommt er das erste Mal zu hören: „Du kannst hier nicht spielen. Football ist ein Spiel für Menschen mit zwei Händen.“ Manche würden aufgeben, Griffin gab alles. Mit einer speziellen Handprothese stemmt der in Saint Petersburg (Florida/USA) geborene Defense-Spieler auf der Hantelbank 100 Kilogramm – und das 20 Mal. Er läuft die 40 Yards (etwa 36,5 Meter) in 4,38 Sekunden. Seit 2006 hat das keiner auf seiner Position mehr geschafft.

Herausragende Saison als Line-Backer

Es ist diese Mischung aus unbedingtem Willen, Schnelligkeit und Wendigkeit, die Griffin trotz seines Handicaps den Weg in die stärkste Football-Liga der Welt ebnete. An der University of Central Florida spielt er zuletzt eine herausragende Saison als Line-backer, eine Defensivposition im American Football.

Dennoch haben die Coaches der NFL-Teams Zweifel, ob ein Einhändiger den hohen Anforderungen der NFL gewachsen ist. Einen Profi mit nur einer Hand hat es bislang noch nie gegeben. Anfang März verfasst Griffin deshalb einen Brief an alle Trainer und Manager. Er erzählt von den dunklen Zeiten in seinem Leben.

Davon, dass er schon als kleiner Junge mit seinem Bruder und seinem Vater im Garten für dieses Ziel trainiert habe. Er schrieb von seiner Bestimmung, Football-Profi zu werden. Nichts im Leben sei einfach. Aber er werde seine Bestimmung erfüllen.

Lebenswünsche gingen in Erfüllung

Dieses Paket überzeugt schließlich. Es überzeugt die Seattle Seahawks. An Position 141 wählen sie Griffin aus. Dessen erstes Ziel war es, in die NFL zu kommen. Er hatte vorab aber auch schon von einem weiteren Traum erzählt. Er möchte irgendwann mit seinem Zwillingsbruder, Shaquill Griffin, zusammenspielen. Der wurde im vergangenen Jahr ebenfalls von den Seahawks im Draft ausgewählt und hat mittlerweile einen Stammplatz im Team von Trainer Pete Carroll. Nun sind an einem Tag, in einem Moment, gleich beide Lebenswünsche Griffins in Erfüllung gegangen.

Die Geschichte des 22-Jährigen ist eine, die den Amerikanern gefällt. Abgeschrieben. Aussichtslos. Und trotzdem hat er es allen gezeigt. Aber nicht nur für die Amerikaner dient diese Geschichte als Lehrbeispiel des Sports. Auch wenn die Voraussetzungen nicht die besten sind: Mit dem richtigen Einsatz und Willen ist fast alles möglich.