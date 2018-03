Formel 1 startet in Saison 2018: Ex-Rennfahrer Marc Surer sieht WM-Dreikampf

Ungewohnter Anblick: Fans der Formel 1 müssen sich in diesem Jahr mit einem neuen Aussehen der Formel-1-Boliden anfreunden. Denn seit diesem Jahr ist ein neuer Sicherheitsbügel vorgeschrieben. In Folge vieler Verletzungen in der Vergangenheit soll das System vor allem den Kopf schützen.

Es geht wieder los. Sonntag startet das erste Rennen der Formel-1-Saison 2018. Es wird das nächste Duell zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton. Doch Experte Marc Surer ist sich sicher: Ein Dritter spielt dieses Jahr auch eine entscheidende Rolle.

Mit Asien verbindet Sebastian Vettel wohl keine guten Erinnerungen – jedenfalls nicht für die vergangene Formel-1-Saison. In nur drei Rennen zerplatzten dort die WM-Träume des Heppenheimers. Als er in Singapur mit Pole Position nach einem Rennunfall ausschied, sein Ferrari in Malaysia und Japan streikte und er ohne Punkte nach Hause fuhr. Dennoch: So viel Spannung wie 2017 gab es lange nicht in der Formel 1. Nach viermonatiger Pause kann der Hesse nun erneut angreifen.

Aus Zwei- wird Dreikampf

Es kribbelt, Millionen Fans der Königsklasse fiebern dem Saisonstart im australischen Melbourne an diesem Sonntag entgegen. Im Fokus erneut: Sebastian Vettel und Lewis Hamilton. Die beiden viermaligen Weltmeister werden auch in diesem Jahr wieder die Favoriten um den Titel sein. Doch dieses Jahr könnte bei dem Zweikampf sogar ein Dritter mitmischen.

+ Mit Startnummer 5 zum fünften Titel? Sebastian Vettel. © picture alliance/dpa/MAXPPP Der ehemalige Schweizer Formel-1-Rennfahrer und Sky-Kommentator Marc Surer ist sich sicher: „Dieses Jahr gibt es einen Dreikampf um den Fahrertitel.“ Denn der Niederländer Max Verstappen habe im Red Bull gute Trainingsleistungen gezeigt. Bereits 2017 spuckte Verstappen Mercedes und Ferrari im Duell um die Formel-1-Krone mehrfach in die Suppe.

Die Formel 1 lebt von Duellen. So war es schon immer. Auch gab es an der Spitze immer mindestens zwei Teams, die das Geschehen dominierten. Doch nicht immer gab es Spannung im Saisonverlauf. Der Sport lebte dann von seinen Protagonisten. Von Michael Schumacher in den 2000er-Jahren wurden die deutschen Fans verwöhnt. Von Sieg zu Sieg eilte der Kerpener, die Zuschauer saßen gebannt vor dem Fernseher. Nach Schumacher folgte mit Sebastian Vettel ein neuer Stern am Motorsport-Himmel. Jung, erfrischend, erfolgreich. Und Nico Rosberg? Nach seinem WM-Titel 2016 trat er unerwartet zurück.

Doch gerade 2018 fällt auf: Nur noch zwei deutsche Piloten gehen in der Königsklasse an den Start: Nico Hülkenberg im Renault und eben Sebastian Vettel. Das gab es zuletzt 1996, also mit dem Schumacher-Boom. „Dem Zuschauer ist ein Fahrer emotional immer näher als das Auto, dennoch ist Mercedes als deutsche Marke das Maß aller Dinge in der Formel 1“, sagt Motorsportexperte Surer. Darauf könne man in Deutschland stolz sein. Dass durch wenige deutsche Starter der Reiz für den Sport verloren geht, sieht Surer nicht.

+ Der Weltmeister: Lewis Hamilton. © picture alliance/dpa/MAXPPP „Die Faszination des Sports geht vom Auto aus“, beschreibt Surer die Formel 1, in der er von 1979 bis 1986 insgesamt 83 Grand-Prix-Rennen bestritt. Seit den Regeländerungen – gerade im vergangenen Jahr – kommt es aber auch wieder mehr auf den Fahrer an. Ein Fahrer muss topfit sein, trotz hoher Fliehkräfte (bis zum Fünffachen des eigenen Körpergewichts) das Auto beherrschen.

Dazu spielt die Reifenwahl dieses Jahr eine größere Rolle, da den Taktikfüchsen an den Kommandoständen ab diesem Jahr zwei weitere Optionen zur Verfügung stehen. Nicht zuletzt hilft das Wissen der Ingenieure, um aus einem guten Team ein Siegerteam zu formen. Perfektion eben.

Dennoch ist der Sport für viele zu undurchsichtig, zu teuer und bietet zu wenig Unterhaltung. Zuletzt kritisierte Formel-1-Sportdirektor Ross Brawn gegenüber dem Magazin „Auto, Motor und Sport“: „Perfektion und Berechenbarkeit killen jede Unterhaltung. Und darunter leidet der Sport heute.“ Kaum Ausfälle im Rennen seien zwar eine großartige technische Leistung, „aber leider erzählt das keine Geschichten.“

2018 gilt es, für neue Geschichten zu sorgen. Geschichten wie Vettels Schicksalsreise nach Asien im vergangenen Jahr, als der WM-Kampf noch spannend war.

Duelle in der Formel 1 für die Ewigkeit

Viele Duelle prägten die Königsklasse des Motorsports. Einige davon sind bis heute unvergessen. Eine Auswahl an Duellen für die Ewigkeit:

+ Der österreichische Formel-1-Rennfahrer Niki Lauda kurz vor dem Start des Grand Prix von Monaco am 23.05.1982. © picture-alliance / dpa / Dieter Klar

Lauda gegen Hunt

Der Perfektionist aus Österreich gegen den englischen Playboy. Nachdem Niki Lauda 1976 auf dem Nürburgring beinahe gestorben wäre, meldete er sich nur 42 Tage später zurück im Kampf um die WM. Im strömenden Regen von Fuji stellte Lauda im Saisonfinale seinen Wagen allerdings ab. Das Leben sei wichtiger, sagte er damals. Hunt wird dritter und am Ende Weltmeister. Das Duell wurde 2013 im Kino-Film „The Rush“ inszeniert.

Senna gegen Prost

Saison 1989, vorletztes Rennen. Der Brasilianer Ayrton Senna musste in Japan gewinnen, um die Chance auf den WM-Titel zu wahren. Senna startete eine Attacke auf Alain Prost. Es kam zur Kollision. Der Franzose stieg aus, der Brasilianer gewann. Später wurde er disqualifiziert. Prost war zum dritten Mal Weltmeister.

+ Der brasilianische Rennpilot Ayrton Senna. © picture alliance / dpa

Schumacher gegen Hill

Saison 1997, mit einem Punkt Vorsprung auf Damon Hill ging es ins letzte Saisonrennen. In Australien kam der Kerpener von der Strecke ab, Hill will vorbeiziehen, kollidiert doch mit dem Deutschen. Schumacher war ausgeschieden, wenig später musste Hill aufgeben. Der erste Titel für Michael Schumacher war perfekt. Sechs weitere sollten in der beispiellosen Karriere des Deutschen noch folgen. Rosberg gegen Hamilton Das Duell der letzten Jahre. Von 2014 bis 2016 duellierten sich die beiden Mercedes-Teamkameraden von Saison zur Saison. Eine erbitterte Feindschaft entstand. Nachdem Rosberg 2016 endlich den Titel gewonnen und Widersacher Hamilton bezwungen hatte, trat er überraschend vom Motorsport zurück.

