Formel 1 im Ticker: Vettel-Blamage nach Gully-Chaos bei actiongeladener Portimao-Premiere

Die Formel 1 gastiert zum ersten Mal überhaupt in Portimao. Die Strecke ist Neuland für alle Teams - es könnte ein wildes Wochenende werden. Der Live-Ticker.

Der Große Preis von Portugal ist eine Premiere in der Formel 1* . Noch nie war die F1 in Portimao zu Gast.

ist eine Premiere in der . Noch nie war die zu Gast. Sebastian Vettel kam im Qualifying nur auf Platz 15. Mercedes dominierte auch auf der neuen Strecke.

kam im Qualifying nur auf Platz 15. dominierte auch auf der neuen Strecke. Wir begleiten Training, Qualifying und Rennen hier im Live-Ticker.

Formel 1 im Live-Ticker: Startaufstellung in Portimao - Vettel nur auf Platz 15

1. Lewis Hamilton 2. Valtteri Bottas 3. Max Verstappen 4. Charles Leclerc 5. Sergio Perez 6. Alexander Albon 7. Carlos Sainz jr. 8. Lando Norris 9. Pierre Gasly 10. Daniel Ricciardo 11. Esteban Ocon 12. Lance Stroll 13. Daniil Kvyat 14. George Russell 15. Sebastian Vettel 16. Kimi Räikkönen 17. Antonio Giovinazzi 18. Romain Grosjean 19. Kevin Magnussen 20. Nicholas Latifi

Update vom 24. Oktober, 16.45 Uhr: Sebastian Vettel hat beim Formel-1-Debüt in Portimao die Top Ten im Qualifying für den Großen Preis von Portugal klar verpasst. Der viermalige Weltmeister kam am Samstag auf dem knapp 4,7 Kilometer langen Kurs nicht über den 15. Platz hinaus. Er schaffte es damit schon zum neunten Mal im zwölften Rennen in diesem Jahr nicht in seinem Ferrari in die finale K.o.-Runde. „Ich habe die Vorderreifen nicht auf Temperatur gebracht, sie waren nicht bereit“, funkte er an die Box. Sein Teamkollege Charles Leclerc wurde dagegen Vierter. „Im Moment sehe ich gar kein Land, es ist ja wie eine andere Klasse. Ich versuche, die Runden zu treffen, mehr bleibt mir gerade nicht übrig“, sagte Vettel über das Duell mit dem Monegassen.

In der ersten Startreihe steht wieder einmal Mercedes. Lewis Hamilton schnappte Valtteri Bottas kurz vor Schluss die Pole Position vor der Nase weg. Auf Rang Drei wird der Red-Bull-Pilot Max Verstappen ins Rennen gehen. Gewinnt Hamilton das Rennen am Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky), ist er mit 92 Siegen alleiniger Rekordhalter vor Michael Schumacher.

Update vom 24. Oktober, 14.31 Uhr: Mercedes vor Red Bull, Valtteri Bottas vor Lewis Hamilton und Max Verstappen: Das dritte freie Training für den Großen Preis von Portugal am Sonntag in Portimao (ab 14.10/so sehen Sie das Rennen live*) bot die altbekannten Kräfteverhältnisse. Und Sebastian Vettel? Er verpasste die Top Ten und landete auf Platz elf.

Formel 1 in Portimao: Rennzirkus feiert Premiere - Und vergleicht Kurs mit Actionfilm

Zwei Minuten vor dem Ende des Trainings wurde die Session mit der roten Flagge abgebrochen und nicht mehr gestartet. Der Heppenheimer war ausgangs der Kurve 14 über ein im Boden verankertes Abwassergitter gefahren, das daraufhin hochstand und somit eine Gefahr für die Fahrer dargestellt hätte. Der Ferrari-Bolide nahm bei dem Zwischenfall nach ersten Erkenntnissen keinen Schaden. Hier ein Mitschnitt der Szene:

Another eventful practice session in Portimao 😮#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 — Formula 1 (@F1) October 24, 2020

Weltmeister Hamilton hatte bereits nach dem ersten Trainingstag auf Probleme mit der Berg- und Talbahn an der Algarve hingewiesen. „Bei der Ausfahrt von Kurve acht guckt man eine ganze Weile in den Himmel und hat keine Ahnung, was hinter der Kuppe ist“, sagte der Brite: „In die Kurve elf fährt man rein und weiß überhaupt nicht, wo man eigentlich ist.“ McLaren-Fahrer Carlos Sainz (Spanien) kam sich sogar vor wie in der actiongeladenen Filmreihe „The Fast and the Furious“. „Das ist ja hier wie Tokio Drift“, funkte Sainz an seine Box (siehe unten).

F1 - GP von Portugal: Flammen im Training - Action-Auftakt vor Portimao-Premiere

Update vom 23. Oktober, 17.57 Uhr: Hochbetrieb auf der Strecke, viele auf Drift-Kurs, ein Wagen lichterloh in Flammen und ein Rückkehrer hilflos im Kiesbett: Schon zum Auftakt der Grand-Prix-Premiere von Portimão ging es an der Algarve hoch her. Die Fahrer kämpften mit den Tücken der noch rutschigen Achterbahn-Strecke. Kaum einer kam am Freitag ohne Dreher über die Runden, die Bestzeit des Tages stellte Valtteri Bottas im zweiten Freien Training am Nachmittag auf, als der WM-Zweite in 1:17,940 Minuten mehr als eine halbe Sekunde schneller war als der WM-Dritte Max Verstappen im Red Bull.

Lewis Hamilton, WM-Spitzenreiter und sechsmaliger Champion, der mit einem Sieg am Sonntag (14.10 Uhr/Sky und RTL) alleiniger Rekordhalter mit den meisten Grand-Prix-Erfolgen - es wären dann 92 - werden kann, kam nach Platz zwei hinter Bottas im Mittagstraining nicht über Rang acht hinaus. Sebastian Vettel verbesserte sich im Ferrari nach Position elf im ersten auf Platz sechs im zweiten Freien Training vor ein paar Tausend Zuschauern - maximal 27 500 sind jeweils an den drei Tagen auf dem Autódromo Internacional do Algarve erlaubt.

Die, die schon da waren, bekamen einiges geboten. Die anderthalbstündige Session hatte gleich zweimal für einige Zeit unterbrochen werden müssen: Am Alpha Tauri von Pierre Gasly schlugen plötzlich heftige Flammen aus dem Heck. Der Franzose sprang aus dem Wagen und rief die Streckenposten herbei, die den Brand löschten. Das Auto war nicht mehr fahrtauglich und musste an den Abschlepphaken.

🚩 RED FLAG 🚩



Fire and smoke pour out of the rear of Pierre Gasly's car 🔥



The session is halted ❌#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/iN3iGR8Gy0 — Formula 1 (@F1) October 23, 2020

Formel 1: Kaum ein Fahrer ohne Probleme auf dem neuen Kurs

Ohne Probleme - wenn auch nicht solch gravierende - kam kaum einer über die insgesamt drei sonnigen Trainingsstunden auf dem knapp 4,7 Kilometer langen Kurs. „Das ist Tokio-Drift“, funkte McLaren-Pilot Carlos Sainz Junior an seine Box: „Das ist unglaublich.“ Teamkollege Lando Norris sang gar eine Ode an die Strecke, die erst durch die Corona-Pandemie in den Notkalender aufgenommen worden war. „Es geht auf und ab, von einer zur anderen Seite, wie auf einer Achterbahn“, intonierte der Brite in seinem Wagen.

Alle Teams und alle Fahrer hatten zum Auftakt nur eines im Sinn: So viel fahren wie möglich. Nicht, weil vor zwei Wochen bei der Rückkehr auf den Nürburgring am Freitag wetterbedingt gar nicht gefahren werden konnte, sondern um möglichst viele Daten für die Abstimmung der Autos fürs Rennen am Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky) zu erhalten. Weit mehr als eine Renndistanz absolvierte so ziemlich jeder Pilot im Training am Freitag.

Mit dabei war auch wieder Lance Stroll nach seinem positiven Coronatest vor knapp zwei Wochen. In der kühlen und rauen Eifel hatte der Kanadier von Racing Point wegen Magenproblemen ausgesetzt, im Süden Portugals durfte er nach negativen Coronatests wieder ans Steuer. Nach einer ziemlich überflüssigen Karambolage mit dem fluchenden Verstappen - „Was verdammt noch mal stimmt nicht mit dem?!“ - war Strolls Trainingstag aber vorzeitig beendet. Zum zweiten Mal musste die Nachmittagseinheit gestoppt und der Racing Point aus dem Kiesbett befördert werden.

Erstmeldung vom 23. Oktober 2020, 9.38 Uhr: Portimao - Die ungewöhnliche Formel-1-Saison 2020* erreicht einen neuen Höhepunkt: Eine Strecke, auf der noch nie gefahren wurde. Der Kurs in Portimao wurde erst 2008 erbaut und dieses Jahr in den Not-Kalender aufgenommen. Fahrer und Teams haben keine Erfahrung, keine Daten und keine Vergleichswerte - schon allein deshalb verspricht der Große Preis von Portugal eine Menge Spannung.

Natürlich gilt Mercedes* trotzdem als Favorit - die restlichen Teams haben aber eine große Chance, durch gute Arbeit an den Branchenprimus heranzukommen. Allen voran Red Bull*, die bereits auf dem Nürburgring die Lücke zu Mercedes etwas schließen konnten. Mercedes stellte vergangene Woche alle Entwicklungen am Auto ein, während Red Bull fleißig weiterentwickelt.

Formel 1 im Live-Ticker: Sebastian Vettel will nochmal „beweisen, was ich drauf habe“

Auch für Sebastian Vettel ist das Portugal-Rennen eine Chance, sich nochmal versöhnlich von Ferrari* zu verabschieden. Aktuell liegt der Heppenheimer in der Fahrerwertung* nur auf dem 13. Platz - das ist weder eines viermaligen Weltmeisters, noch eines Top-Teams würdig.

"Roller coaster vibe" 👌



The drivers can't wait to get started at Portimao - and they gave some rave reviews of the circuit on Thursday 🤩#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/k0jmvrNuC4 — Formula 1 (@F1) October 22, 2020

Lässt Vettel die Saison nur noch ausklingen? Nein, wie er selbst betont. Für die letzten sechs Rennen machte er nochmal eine Ansage. „Zum Ende des Jahres möchte ich gerne wieder beweisen, was ich drauf habe“, sagte der Deutsche. Auch seinem Teamkollegen Charles Leclerc will er es nochmal zeigen. Der Monegasse hatte fast die gesamte Saison über die Nase vorn. Vettel blickte überraschend selbstkritisch zurück.

Formel 1 im Live-Ticker: Sebastian Vettel macht ehrliches Geständnis - „Nicht immer alles gegeben“

„Der Ferrari ist in dieser Saison schwer zu fahren, das sehen Charles und ich beide so. Aber Charles hat immer das Allerletzte aus dem Auto herausgeholt, ich habe dagegen nicht immer gezeigt, was ich kann“, gab Vettel zu. Bei Ferrari ende für ihn eine „Liebesgeschichte“ - auch wenn das nicht immer so aussah.

Für Schwung im Fahrerkarussell sorgte Haas in dieser Woche mit der Entlassung beider Fahrer. Es wird viel über ihre Nachfolger spekuliert, die Deutschen Nico Hülkenberg und Mick Schumacher* gehören zu den heißesten Kandidaten auf ein Cockpit beim amerikanischen Rennstall. (epp) *tz.de ist Teil des Ippen-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Jose Sena Goulao/EPA Pool/AP/dpa