Formel 1 im Live-Ticker: Rennen in Baku - Mick Schumacher macht Kampfansage und lernt von Vettel

Die Formel 1 ist zu Gast in Baku. Beim Großen Preis von Aserbaidschan macht Sebastian Vettel Jagd auf die nächsten WM-Punkte, Mick Schumacher will lernen. Das Rennen im Live-Ticker.

Formel 1*: Der Große Preis von Aserbaidschan, Sonntag, 14 Uhr.

Sebastian Vettel nimmt in Baku die nächsten WM-Punkte ins Visier, Mick Schumacher will Wiedergutmachung.

Max Verstappen und Lewis Hamilton liefern sich ein enges WM-Duell. Wir begleiten das Rennwochenende in Aserbaidschan im Live-Ticker.

Baku - Die Formel 1* ist so spannend wie lange nicht mehr. An der Spitze ist ein erbitterter Zweikampf zwischen den beiden Dominatoren Max Verstappen und Weltmeister Lewis Hamilton entbrannt. Beim sechsten Saisonrennen in Baku* wird die nächste Runde eingeläutet. Monaco-Sieger Verstappen liegt in der WM-Wertung erstmals in Führung und hat vier Punkte Vorsprung vor dem Briten.

Sebastian Vettel* spielt im WM-Kampf zwar keine Rolle, doch der Heppenheimer will beim Großen Preis von Aserbaidschan seinen Aufwärtstrend fortführen. An den Stadtkurs hat Vettel gute Erinnerungen. Auch Kumpel Mick Schumacher* plant in seinem Debütjahr die nächsten Fortschritte und hofft auf eine Überraschung.

Formel 1: Rennen in Baku im Live-Ticker - Vettel nimmt die nächsten Punkte ins Visier

„Wir wollen unseren Schwung mitnehmen“, sagte Vettel. In Baku wurde Vettel bei jedem der bislang vier Anläufe mindestens Vierter - das schreit doch geradezu nach dem nächsten erfolgreichen Sonntag. Schon in Monaco wurde er schließlich zum Fahrer des Tages gewählt, mit Rang fünf holte er seine ersten Punkte für Aston Martin.

Einfach wird das sicher nicht. Denn der Kurs im Fürstentum war vor zwei Wochen ein ganz anderer. Zwar gibt es auch in Aserbaidschans Hauptstadt eine ähnlich langsame Passage, doch die Strecke hat eben auch lange Geraden, die viel Motorenleistung und eine perfekte Abstimmung erfordern. „Es gibt hier keinen Raum für Fehler“, sagte Vettel. „Ich hoffe, wir können diesen Trend fortsetzen. Es ist ein sehr herausfordernder Kurs“, so der vierfache Weltmeister.

Formel 1: GP von Aserbaidschan im Live-Ticker - Mick Schumacher macht Kampfansage

Im Gegensatz zu Vettel ist Mick Schumacher* noch ohne Punkt. Immerhin brachte der Rookie seinen Rennwagen vom US-Team Haas in den fünf Saisonrennen bislang immer ins Ziel. Auch auf dem Stadtkurs in Baku wartet eine schwierige Aufgabe. „Ich freue mich aufs Wochenende. Hoffentlich können wir mit Williams und Alfa kämpfen“, sagte Schumacher. Mehr als Platzierungskämpfe mit den Hinterbänklern dürften in seinem unterlegenen Wagen aber wieder nicht drin sein.

Es soll aber besser laufen als in Monaco. Nach zwei Trainingsunfällen hatte er zunächst die Qualifikation verpasst. Wegen Problemen mit dem Benzindruck musste er nach einem Überholmanöver seinen Teamkollegen Nikita Mazepin wieder passieren lassen - und kam dann nicht mehr vorbei, obwohl er deutlich schneller war. „Wir haben uns das gut angeguckt und geschaut, was wir verbessern können“, sagte Schumacher.

Ich habe schon sehr viel von ihm gelernt.

Formel 1: Rennen in Baku im Live-Ticker - Schumacher lernt von Kumpel Vettel

Damit das klappt, suchte der 22-Jährige erneut das Gespräch mit Vettel. „Ich habe schon sehr viel von ihm gelernt und hoffe, dass ich auch noch viel mehr von ihm lernen kann“, sagte Schumacher bei einem Mediengespräch zum Verhältnis mit dem zweiten deutschen Fahrer. „Es ist einfach schön, mit ihm über generelle Sachen zu reden.“ Dass man sich auf jemanden verlassen könne, meinte der Rookie, „der nur das Beste für mich möchte“, das gebe ihm „ein gutes Gefühl“.



Beide Piloten haben seit Jahren eine enge Verbindung. Das änderte sich auch nicht, seit sie auf der Strecke gegeneinander fahren. „Das kann funktionieren, wenn man die Zeit investiert“, sagte Mick. Sein Vater Michael Schumacher* war einst Vettels Kindheitsidol. Immer wieder sind die beiden nun zusammen zu sehen und tauschen sich regelmäßig aus. „Mir macht es Spaß“, sagte Schumacher. Auf der Strecke ist Mick aber auf sich allein gestellt und muss beweisen, dass er das Zeug hat, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Die nächste Chance dazu gibt es in Baku.

Großer Preis von Aserbaidschan 2021: Der Zeitplan

1. Freies Training Freitag, 4. Juni - 10.30 Uhr 2. Freies Training Freitag, 4. Juni - 14 Uhr 3. Freies Training Samstag, 5. Juni - 11 Uhr Qualifying Samstag, 5. Juni - 14 Uhr Rennen Sonntag, 6. Juni - 14 Uhr

Nachdem der Grand Prix von Aserbaidschan im Vorjahr der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war, kehrt die Formel 1 nun in den Kaukasus zurück. 2019 siegte übrigens Mercedes-Pilot Valtteri Bottas vor Teamkollege Hamilton, Vettel wurde Dritter. Wir behalten das gesamte Rennwochenende in Baku* in unserem Live-Ticker im Blick.