Formel-1-Chef will Singapur im Rennkalender behalten

Nachtrennen soll bleiben

+ © Diego Azubel Das Nachtrennen in Singapur soll weiter Bestandteil des Formel-1-Rennkalenders sein. Foto: Diego Azubel © Diego Azubel

Singapur (dpa) - Formel-1-Chef Chase Carey setzt auch künftig auf das Nachtrennen in Singapur. Der Amerikaner will den Vertrag, der mit der zehnten Auflage an diesem Sonntag endet, verlängern.