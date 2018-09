Novum in der Formel 1? Das schlägt ein ehemaliger Konkurrent von Schumacher vor

Die Formel 1 geht aktuell in die heiße Phase, Lewis Hamilton führt das Feld souverän vor Sebastian Vettel an. Ex-Pilot David Coulthard ist sich sicher, dass bald ein Novum eintreten wird.

Der frühere Formel-1-Pilot David Coulthard glaubt fest an eine eigene Königsklasse für Frauen. "Das ist für mich überhaupt keine Frage - die Formel 1 für Frauen wird kommen. Das halte ich für eine vernünftige Idee", sagte der 47-jährige Schotte der Rheinischen Post.

David Coulthard: Männer gegen Frauen nicht die beste Lösung

Dass Frauen und Männer gegeneinander antreten, sei nicht die beste Lösung. "Es wird ja keiner Frau der Zugang in die Formel 1 verwehrt. Es ist aber auch eine Frage der Vermarktung. Ich glaube einfach, es würde für alle mehr bringen, wenn es einen separaten Wettstreit geben würde", so Coulthard: "Das ist gar nichts gegen Frauen. Es geht nicht darum, sie klein zu halten. Im Gegenteil."

Für Coulthard wäre eine Trennung nur logisch. "So wie es im Tennis ist, so wie es im Fußball ist, so wie es in ganz vielen anderen Sportarten ist - Frauen treten in einem eigenen Wettkampf gegeneinander an." Zunächst geht allerdings die Formel 1 der Männer in die entscheidende Phase. Beim letzten Rennen in Singapur hatte Lewis Hamilton seinen Vorsprung gegenüber Verfolger Sebastian Vettel ausgebaut.

sid