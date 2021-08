Formel 1 heute im Live-Ticker - Mega-Zoff vor Ungarn-Rennen

Großer Preis von Ungarn

Die Formel 1 macht Halt in Ungarn. Beim Grand Prix auf dem Hungaroring will Weltmeister Lewis Hamilton den Abstand auf den WM-Führenden Max Verstappen verkürzen. Der Live-Ticker.

Das 11. Rennen in der aktuellen Saison der Formel 1 findet in Ungarn statt

Auf dem Hungaroring will Weltmeister Lewis Hamilton den Rückstand auf Max Verstappen verkürzen

Vor der Start gab es schon Mega-Zoff - Das Rennen vom GP in Ungarn im Live-Ticker

Formel 1 heute im Live-Ticker: Die Startaufstellung auf dem Hungaroring

1 Hamilton 2 Bottas 3 Verstappen 4 Perez 5 Gasly 6 Norris 7 Leclerc 8 Ocon 9 Alonso 10 Vettel 11 Ricciardo 12 Stroll 13 Räikkönen 14 Giovanazzi 15 Sainz 16 Tsunoda 17 Russell 18 Latifi 19 Mazepin 20 Schumacher

Update vom 01. August, 14.14 Uhr: Die Stimmung beim Haas-Rennstall ist aktuell auch ziemlich angespannt. Teamchef Günther Stiener ist dabei ordentlich genervt von Mick Schumacher. Warum? Wegen seiner sich häufenden Crashs in den vergangenen Wochen.

„Man plant immer mit Unfällen, vor allem bei Rookies“, sagte Steiner im Rahmen des Großen Preises von Ungarn: „Wir haben aber einen Punkt erreicht, an dem man daran arbeiten muss, weniger Unfälle zu bauen.“

Schumacher habe „die letzten Rennen größere Unfälle“ gehabt: „Dreher sind kein Problem, aber diese Unfälle kosten eine Menge Geld.“ Im dritten freien Training am Samstag hatte der 22-Jährige in der Highspeed-Kurve 11 die Kontrolle über seinen Rennwagen verloren und schlug seitlich in den Reifenstapel ein. Die Haas-Mechaniker konnten das beschädigte Getriebe nicht rechtzeitig auswechseln, Schumacher verpasste damit das Qualifying.

„Die Unfälle werden etwas häufiger und heftiger, wir machen zu viele Fehler“, sagte Steiner, der dabei Schumachers vielgescholtenen Teamkollegen Nikita Mazepin ausdrücklich von der Kritik ausnahm: „Wir sprechen nicht im Plural. Nikita hat sich gut verhalten, er hatte zuletzt keine Schäden. Aber Mick hatte die letzten Rennen einige Unfälle.“

Formel 1 im heute im Live-Ticker: Mega-Stress schon vor dem Start

München/Budapest - Fast ist Halbzeit in der Formel 1*. Zehn der 22 Rennen in der aktuellen Saison in der Motorsport-Königsklasse sind absolviert - das elfte Rennen findet in Ungarn statt. Der Große Preis auf dem Hungaroring* steht an.

Im Qualifying bewies Lewis Hamilton* seine Stärke. Der Weltmeister schnappte sich die Pole vor Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas. Der WM-Führende Max Verstappen* startet von Platz drei. Sebastian Vettel startet in seinem Aston Martin vom zehnten Rang, Mick Schumacher nach einem Crash vom 20. Platz*. Am Ende des Qualifyings gab es Stress zwischen den beiden WM-Leadern.

Formel 1 heute im Live-Ticker - Mega-Zoff vor Ungarn-Rennen

So konnte Verstappen seine Reifen nicht auf Temperatur fahren, weil Hamilton bei seinem Outlap ordentlich bummelte. „Es war das übliche Spielchen mit den beiden Mercedes”, so Red-Bull-Boss Helmut Marko bei Sky: „Aus sportlicher Sicht sehe ich das nicht als richtig an - aber auch das müssen wir zur Kenntnis nehmen.“

Ebenso sieht das Teamchef Christian Horner: „Da hat er Spielchen gespielt. Lewis hatte schon eine herausragende Runde auf der Uhr. Dann hält er einfach alles auf und will unseren Autos keine saubere Runde gönnen.“

Video: Formel 1 - Hamilton holt die Pole Position in Ungarn

Auch Ex-Formel-1-Fahrer Romain Grosjean kritisierte das Verhalten des siebenfachen Weltmeisters auf Twitter. „Wenn das Absicht war“, so der Franzose, der inzwischen in der IndyCar-Serie in den USA fährt, „dann ist das nicht schön.“

Und Hamilton? Der feuerte angesprochen auf seine „Spielchen“ auf der Pressekonferenz ordentlich zurück! „Das ist doch dämlich!” so der Brite: „Ich habe keine taktischen Spielchen gespielt. Ich muss keine Spielchen spielen. Ich weiß, was ich tue im Auto. Ich bin schnell genug.“ In Richtung Grosjean feuerte Hamilton: „Wer solche Kommentare abgibt, hat wirklich keine Ahnung von dem, was wir hier machen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er nicht hier fährt.” Rumms!

Bevor der Große Preis von Ungarn gestartet ist, ist also schon gehörig Feuer drin. Wir sind gespannt, was die Protagonisten auf der Strecke liefern.