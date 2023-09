Formel 1 Live-Ticker in Monza: Kann Ferrari das Qualifying endlich wieder für sich entscheiden?

Von: Lena Hempler

Die Formel 1 gastiert in Monza. Ferrari hat in den Freien Trainings gezeigt, dass sie das Zeug zur Pole-Position haben. Das Qualifying jetzt im Live-Ticker.

Update vom 02. September, 15:52 Uhr: Noch acht Minuten bis zum Qualifying. Holt Max Verstappen erneut die Pole oder kann Ferrari beim Heimrennen auf dem ersten Platz starten?

Großer Preis von Italien Streckenlänge: 5,793 km Rennlänge: 306,720 km in 53 Runden Rundenrekord: 1:21,046 (2004, Rubens Barrichello, Ferrari) meisten Siege: 5 (Lewis Hamilton & Michael Schumacher)

Erstmeldung vom 02. September, 15:39 Uhr: Die Fahrer müssen auch in diesem Qualifying wieder das „neue“ Format der FIA umsetzen. Demnach dürfen sie in Q1 nur die harten, Q2 die medium und in Q3 die weichen Reifen benutzen.

Formel 1 in Monza: Carlos Sainz mit Bestzeit in zwei Freien Trainings

Monza – Ferrari könnte das erste Mal in der Formel 1 seit Baku (30. April) wieder eine Chance auf eine echte Pole-Position im Qualifying haben. Die Pole von Charles Leclerc Ende Juli kam schließlich nur zustande, weil Max Verstappen strafversetzt wurde. Normalerweise ist genau er der absolute Polesitter-Favorit. Allerdings konnte Carlos Sainz in Monza zeigen, dass Ferrari diesmal auch wieder mitmischen könnte. Sowohl im zweiten, als auch im dritten Freien Training fuhr der Spanier die schnellste Runde. Verstappen ist zeitlich natürlich nicht weit weg von Sainz. Aber der Ferrari-Fahrer gibt den Fans und dem Team Hoffnung auf die Pole im Qualifying.

Und selbst wenn der erste Startplatz doch wieder an Max Verstappen gehen sollte, könnte es im Rennen immer noch für ein Podium reichen. Dem Ferrari scheinen die langen Geraden diesmal gut zu liegen, da kam der Red Bull im dritten Freien Training nicht ran. Gut möglich ist aber auch, dass Verstappen und sein Team in den Freien Trainings aber noch nicht alles zeigen wollten und sich die Hochleistungen für das Qualifying aufheben.

Lewis Hamilton (links) und George Russel erhalten bei Mercedes neue Verträge bis 2025 © IMAGO/DPPI

Großer Preis von Italien: Hamilton und Russell verlängern bei Mercedes

Zu Beginn des Wochenendes in Monza hat Mercedes die beiden Vertragsverlängerungen von Lewis Hamilton und George Russell bekannt gegeben. Beide Fahrer bleiben dem Team noch bis mindestens 2025 erhalten. Hamilton beteuerte bereits seit Wochen, dass er noch immer Spaß am Rennen habe und mit Mercedes weiterhin um einen achten Titel kämpfen möchte. Gemeinsam mit George Russell habe Mercedes das „stärkste Fahrerduo in der Startaufstellung“, laut Teamchef Toto Wolff.

Die Entscheidung, den Vertrag für beide Fahrer zu verlängern, soll laut Wolff eine einfache gewesen sein. „Wir waren noch nie so hungrig auf den Sieg. Wir haben aus jedem Erfolg, aber auch aus jedem Rückschlag gelernt. Wir verfolgen weiterhin unsere Träume, wir kämpfen weiter, egal wie groß die Herausforderung ist, und wir werden wieder gewinnen“, erzählt Hamilton. Auch George Russell will unbedingt um die Weltmeisterschaft kämpfen, auf der Website des Teams sagt er, wie motiviert sie seien und dass das natürlich erst der Anfang ist! (lhe)