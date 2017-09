Im Regen von Monza: Hamilton schreibt Geschichte - Vettel abgeschlagen

Auch in Italien eine Klasse für sich: Lewis Hamilton startet in Monza zum 69. Mal von der Pole Position.

Lewis Hamilton ist neuer Rekordhalter in Sachen Pole Positions in der Formel 1. Der Brite ist im Regen von Monza klar der Schnellste. Sebastian Vettel erlebt eine Enttäuschung.

Monza - Lewis Hamilton hat in der "ewigen" Pole-Rangliste der Formel 1 die alleinige Führung vor Rekord-Weltmeister Michael Schumacher übernommen. Der Mercedes-Pilot aus England sicherte sich am Samstag zum 69. Mal in seiner Formel-1-Karriere den ersten Startplatz und hat damit eine Pole mehr als Schumacher.

"Ich freue mich so, hier zu sein", sagte Hamilton: "Ich freue mich, diesen Rekord auf einer so historischen Strecke gebrochen zu haben. Heute Abend werde ich mit Sicherheit Pasta essen, um das zu feiern."

Vettel profitiert von Strafen gegen Red-Bull-Duo

Ferrari-Star Sebastian Vettel fuhr lediglich die achtbeste Zeit, rückt aber in der Startaufstellung um zwei Plätze nach vorn, weil die beiden Red Bull von Max Verstappen und Daniel Ricciardo, im Qualifying auf zwei und drei, um 25 bzw. 20 Plätze strafversetzt werden. Neben Hamilton in der ersten Startreihe steht deshalb Williams-Youngster Lance Stroll.

Vettel war sichtlich genervt: "Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, anscheinend hat ein bisschen der Speed gefehlt. Mit dem Ergebnis bin ich natürlich nicht zufrieden", sagte Vettel. Er führt in der Fahrerwertung vor dem 13. von 20 WM-Läufen am Sonntag (14 Uhr/RTL und Sky) mit 220 Punkten vor Hamilton (213) und Bottas (179).

+ Muss am Sonntag eine Aufholjagd starten: Sebastian Vettel erlebt beim Qualifying von Monza eine Enttäuschung. © AFP

Top 10 der Fahrer mit den meisten Pole Positions in der Formel 1

Platz Fahrer Nation Anzahl der Pole Positions 1 Lewis Hamilton England 69 2 Michael Schumacher Deutschland (Kerpen) 68 3 Ayrton Senna Brasilien 65 4 Sebastian Vettel Deutschland (Heppenheim) 48 5 Jim Clark Schottland 33 5 Alain Prost Frankreich 33 7 Nigel Mansell England 32 8 Nico Rosberg Deutschland (Wiesbaden) 30 9 Juan Manuel Fangio Argentinien 29 10 Mika Häkkinen Finnland 26

sid