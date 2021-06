Formel 1 heute im Live-Ticker - Schumacher-Sensation in Frankreich?

Mick Schumacher hofft in Frankreich auf seine ersten Punkte in der Formel 1.

Die Formel 1 macht Station in Frankreich. Mick Schumacher und Sebastian Vettel starten das Rennen in Le Castellet mit gemischten Gefühlen. Der Live-Ticker.

Update vom 20. Juni, 13.55 Uhr: Möglicherweise wird das Fahrerfeld heute in einer Regen-Lotterie durcheinander gewirbelt. Heute morgen hat es bereits geregnet, die Strecke ist noch nicht ganz trocken und auch einige Wolken sind am Himmel zu erkennen. Mick Schumacher hätte jedenfalls nichts dagegen und unkte bei Sky: „Vielleicht regnet es etwas, dann könnte die Strecke nass werden.“

Formel 1 in Frankreich im Live-Ticker: Mick Schumacher mit guter Ausgangsposition

Update vom 20. Juni, 13.50 Uhr: Mick Schumacher hat im gestrigen zum ersten Mal Q2 erreicht, konnte dort wegen seines Unfalls aber nicht antreten, sodass Startplatz 15 feststand. „Schade, dass ich Q2 nicht fahren konnte. Aber wir haben es in Q2 geschafft, das ist eine gute Leistung für uns, damit hätten wir nicht gerechnet“, sagte der Haas-Pilot vor dem Rennen bei Sky. „Zum Glück war das Getriebe heile und wir können vom 15. Platz starten.“ Viel wird beim Rennen in Le Castellet auch vom Start abhängen. „Mal schauen, wo wir da rauskommen. Es ist schwierig hier zu überholen“, meinte der 22-Jährige.

Formel 1 in Frankreich im Live-Ticker: 15.000 Fans beim Rennen in Le Castellet

Update vom 20. Juni, 13.40 Uhr: Beim Großen Preis von Frankreich sind heute 15.000 Zuschauer an der Strecke. Und das, obwohl bei Großveranstaltungen in Frankreich aktuell nur 5.000 erlaubt sind. Möglich ist das, weil die Fans auf drei verschiedene Tribünen eingeteilt wurden und auf dem Weg dahin keinerlei Kontakt haben. Die Stimmung dürfte somit vor allem bei der traditionellen Fahrerparade vor dem Rennen ausgelassen sein.

Formel 1 in Frankreich im Live-Ticker: Auftakt zum Triple-Header

Vorbericht: Le Castellet - Die Formel 1* startet in ihren ersten Triple-Header dieser Saison. Zunächst geht es an diesem Wochenende nach Le Castellet, wo der Große Preis von Frankreich* stattfindet. Danach warten zwei Rennen im österreichischen Spielberg.

Der WM-Kampf zwischen Red-Bull-Pilot Max Verstappen und Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes bleibt nach den Ausfällen der beiden in Baku weiterhin spannend. Der Niederländer hat vier Punkte Vorsprung und geht in Frankreich von der Pole Position ins Rennen, der Brite konnte mit dem zweiten Startplatz immerhin Schadensbegrenzung betreiben.

Formel 1 in Frankreich im Live-Ticker: WM-Kampf geht in Le Castellet in die nächste Runde