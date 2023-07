Formel 1: Verstappen feiert nach Sieg in Ungarn mit Red Bull neue Rekorde

Von: Lena Hempler

Die Formel 1 startete am Sonntag (23.07) in Budapest. Red Bull bricht historischen Rekord von McLaren aus 1988 und Norris zerstört Verstappens Pokal. Das Rennen hier zum Nachlesen.

Update vom 23. Juli, 17:17 Uhr: Lando Norris ist ja bekannt für seine Champagner-Duschen, dabei lässt er die Flasche immer erstmal aufs Podium knallen, damit der Champagner heraussprudelt. Während dieser Preisverleihung ist ihm jedoch ein (teures) Missgeschick passiert. Der Brite hat nämlich aus Versehen den Porzellan-Pokal vom Max Verstappen durch den Aufprall mit der Flasche vom Podium geschmissen - der ist jetzt in ein paar Scherben zerbrochen. Aber die sollen ja bekanntlich Glück bringen!

1. Verstappen 2. Norris 3. Perez 4. Hamilton 5. Piastri 6. Russell 7. Leclerc 8. Sainz 9. Alonso 10. Stroll 11. Albon 12. Bottas 13. Ricciardo 14. Hülkenberg 15. Tsunoda 16. Zhou 17. Magnussen DNF Sargeant DNF Ocon DNF Gasly

Update vom 23. Juli, 17:06 Uhr: Red Bull schafft mit Max Verstappen den 12. Sieg infolge für den Rennstall. Damit hat das Team einen historischen Rekord von McLaren aus 1988 gebrochen. Für den Niederländer war es außerdem der persönliche siebte Sieg infolge, damit baut er seinen Vorsprung in der WM weiter aus. Gut möglich, dass er seinen eigenen Rekord aus dem letzten Jahr brechen kann: 2022 schaffte er 14 Rennsiege in der Saison. Wenn bei ihm und Red Bull alles richtig läuft, dann könnte Verstappen es auf 20 Siege in 2023 schaffen!

Runde 70/70: Kommt Tsunoda in der letzten Runde noch an Hülkenberg dran? Nein, er schafft es nicht mehr an dem Deutschen vorbei. ALSO EINS IST KLAR, MAX VERSTAPPEN GEWINNT DEN GROßEN PREIS VON UNGARN UND LANDO NORRIS SCHAFFT ES ERNEUT AUF P2. PEREZ IST AUCH NOCH AUF DEM PODIUM UND HAMILTON SCHAFFT ES NACH SEINEM VERPATZTEN START NUR AUF P4.

Runde 68/70: Leclerc wird sich von seinem sechsten Platz verabschieden müssen. Russell ist knapp drei Sekunden hinter ihm und bekommt damit den Platz durch die Zeitstrafe geschenkt. Und wir hatten gerade nochmal gelb im Mittelsektor - da stand Sargeant kurz gedreht auf der Strecke! Konnte sein Auto aber wieder fangen und weiterfahren.

Charles Leclerc führt vor Carlos Sainz in Ungarn. © IMAGO/Zak Mauger/ LAT Images

Formel 1 in Budapest: Charles Leclerc bekommt 5-Sekunden-Strafe für zu schnelles Fahren in der Pitlane

Runde 65/70: Obwohl sich Russell vor einigen Runden noch über seine Reifen beschwert hat, überholt er jetzt mal eben Carlos Sainz. Und wenn Leclerc ganz viel Pech hat, dann kriegt der Brite ihn auch noch, denn bei Charles wird am Ende noch die Fünf-Sekunden-Strafe draufgerechnet.

Runde 60/70: Norris versucht noch so viele Meter wie möglich, zwischen sich und Perez zu bekommen. Der Brite möchte natürlich seinen P2 halten und die Punkte mit nach Hause nehmen. Aber es sind noch einige Runden zu fahren und der Red Bull ist einfach deutlich schneller als ein McLaren! Wo wir beim McLaren sind: Dir Rundenzeiten von Oscar Piastri werden immer schlechter. Ob Charles Leclerc da in den nächsten Runden noch eine Chance auf P5 hat?

Runde 57/70: Noch knapp 13 Runden zu fahren. Piastris McLaren scheint nicht mehr ganz die Pace zu haben, wie zu Beginn. Jetzt konnte sogar Hamilton an ihm vorbeifahren! Ob bei seinem Abstecher aufs Gras bei Perez, was am Unterboden kaputtgegangen ist? Oder liegt es daran, dass er sehr vorsichtig fährt, damit er keine Strafe für die Tracklimits bekommt? Vor einigen Runden hatte der Australier nämlich bereits die Schwarz-Weiße-Flagge bekommen.

Runde 52/70: Wenn Verstappen mit Red Bull in Ungarn gewinnt. Dann hat Red Bull damit einen neuen Rekord geknackt, für die meisten Rennsiege eines Rennstalls infolge! Und sind wir mal ehrlich, viel schief gehen kann oder sollte bei dem Niederländer jetzt nicht mehr.

Runde 48/70: Schlechte Nachrichten für Leclerc. Der Monegasse war zu schnell in der Pitlane unterwegs und bekommt dafür eine Fünf-Sekunden-Strafe. Zwischen Perez und Piastri ist es außerdem zu einem zu spannenden Zweikampf gekommen, den der Mexikaner jedoch für sich entscheiden konnte. Da ist Piastri auch etwas von der Strecke abgekommen, Strafen sollte es dafür jedoch keine geben - Rennunfall.

Max Verstappen in Ungarn 2023 © IMAGO/Zak Mauger / LAT Images

Großer Preis von Ungarn: Verstappen mehr als 30 Sekunden vor Hamilton

Runde 45/70: Jetzt kommen die meisten Fahrer wieder zu einem Boxenstopp. Plätze gutmachen auf der Strecke versuchen die Teams in Budapest besonders mit den Pitstops. Durch Norris‘ Boxenstopp ist Hamilton zwar gerade an P2, da wird er aber nicht lange bleiben. Und Verstappen? Den trennen auf Hamilton mehr als 30 (!) Sekunden, unfassbar.

Runde 42/70: Perez wird in Kürze versuchen an Hamilton vorbeizukommen! Die beiden liefern sich hier einen spannenden Zweikampf! Aber so schnell gibt Hamilton nicht auf. Schönes Spiel von den Beiden. Aber der Brite sagt gerade im Funk, dass er Probleme mit der Hinterachse hat, aber um Perez muss er sich keine Sorgen mehr machen - der ist gerade in die Box gekommen.

Runde 38/70: Ungefähr die Hälfte des Rennens ist gefahren. Sergio Perez wurde eben durchgegeben, dass er es noch auf das Podium schaffen kann - sein Ziel: Oscar Piastri. Russell holt sich derweil die schnellste Rennrunde im Mercedes und der Abstand zwischen Verstappen und Norris auf P2 wird immer größer...

Runde 33/70: Die Tracklimits spielen in Ungarn übrigens auch wieder eine Rolle. Norris wurde schon zum zweiten Mal eine Runde gestrichen, noch einmal dann kommt die Schwarz-Weiße-Flagge und danach gibt‘s eine Strafe! Für Daniel Ricciardo ist sein erstes Rennen für AlphaTauri auch eher eins zum Vergessen. Der fährt einsame Runden auf P18.

Runde 28/70: Für Perez scheint mehr drin zu sein, vielleicht ja sogar ein Podium? Der fliegt über die Strecke - erst an Sainz vorbei und dann auch noch an George Russell. Der Brite fährt auch just in dem Moment zum Boxenstopp und holt sich neue medium Reifen. Damit waren alle Fahrer jetzt bei ihrem ersten Boxenstopp!

Fernando Alonso führt vor Sergio Perez in Ungarn. © IMAGO/Glenn Dunbar / LAT Images

Formel 1 in Budapest: Bitter - lange Boxenstopp wirft Leclerc weit zurück

Runde 22/70: Lando Norris schnappt sich die schnellste Rennrunde und versucht wieder näher an Perez auf P2 ranzukommen. Verstappen hat mittlerweile so einen großen Vorsprung, dass er sich nicht einmal mehr Gedanken um seinen Boxenstopp machen muss. Mehr als 22 Sekunden trennen ihn von seinem Teamkollegen!

Runde 19/70: Oh wie Bitter! Charles Leclerc mit einem Boxenstopp den er wohl gerne vergessen würde. Fast 10 Sekunden stand der Monegasse bei seinem Team in der Einfahrt. Jetzt ist er hinter seinen Teamkollegen sogar zurückgefallen. Übrigens war Piastri soeben beim Boxenstopp und ist jetzt hinter Norris auf P5 gefallen. Also kein P1 für ihn, für einige wenige Runden.

Runde 16/70: Sergio Perez kommt den Ferraris immer näher und schon entscheidet sich Carlos Sainz zum Boxenstopp zu kommen und sich frische harte Reifen zu holen. Die meisten Fahrer mit den medium Reifen stehen jetzt kurz vor einem Boxenstopp. Wenn Verstappen vor Piastri reinfährt, dann wird der Australier das erste Mal in seiner Karriere für einige Runden den Grid der Formel 1 anführen!

Runde 12/70: Piastri hält sich als Rookie wirklich gut auf P2. Mit dem Red Bull von Verstappen kann er aber natürlich nicht mithalten. Schon 4,5 Sekunden trennen die beiden voneinander. Einige Fahrer waren auch schon in der Box und haben sich frische Reifen geholt - dass die Harten funktionieren, zeigt sich bei Bottas, der Finne fährt mal eben die schnellste Rennrunde.

Runde 8/70: Verstappen holt sich direkt die schnellste Rennrunde und fährt auch knapp Dreizehntel schneller als Piastri auf P2. Teamkollege Sergio Perez kam bis hierhin nicht so gut an Alonso vorbei, erst in Runde 8 hat der Spanier etwas Platz gemacht. Zhou bekommt für seinen Unfall am Start eine Fünf-Sekunden-Strafe!

Max Verstappen führt das Feld in Kurve 1 an. © IMAGO/Motorsport Images

Großer Preis von Budapest: Beide Alpines fliegen direkt nach Start raus, Strafe für Zhou

Runde 5/70: Was für ein Start. Zhou Guanyu hat komplett geschlafen und ist vor der ersten Kurve dann auf Daniel Ricciardo aufgefahren, der dadurch einen der beiden Alpine angeschoben hat. Dadurch sind jetzt beide Alpine raus! Wie bitter, die konnte dafür wirklich gar nichts! Und auch Ricciardo ist dadurch jetzt auf den letzten Platz zurückgefallen.

Runde 1/70: ES GEHT LOS IN UNGARN. MAX VERSTAPPEN KOMMT SUPER WEG UND KANN SICH IN DER ERSTEN KURVE DIREKT VOR LEWIS HAMILTON SCHIEBEN. AUCH OSCAR PIASTRI LEGT EINEN SUPER START HIN UND SCHIEBT SICH VOR AUF P2. LEWIS HAMILTON IST AUF DEN VIERTEN PLATZ ZURÜCK GEFALLEN:

Update vom 23. Juli, 14:54 Uhr: Noch sechs Minuten bis das Rennen in Budapest startet! Mal schauen, wie aggressiv Lewis Hamilton und Max Verstappen in die erste Kurve gehen. Riskieren sie es wirklich, sich gegenseitig ins Aus zu schießen?

Update vom 23. Juli, 14:30 Uhr: Wie Sky eben durchgab, ist Lando Norris bei der Fahrt zum Grid über einen Curb gefahren und gab über Funk zu verstehen, dass es sich so angefühlt hätte, als wäre etwas kaputtgegangen. Hoffentlich nicht der Unterboden, der Brite hat auf P3 nämlich gute Start-Voraussetzungen!

Erstmeldung vom 23. Juli, 14:11 Uhr: Budapest - Das Qualifying hier in Ungarn war übrigens so knapp wie schon seit Jahren nicht mehr! 0,577 Sekunden trennen Lewis Hamilton auf der Pole und Nico Hülkenberg auf P10. Das letzte Mal war es 2003 so knapp.

Daniel Ricciardo ist zurück auf dem Grid als Stammfahrer für AlphaTauri. © IMAGO/ANP

Formel 1 in Budapest: Qualifying sorgt für einige Überraschungen

Das Formel-1-Wochenende in Ungarn hat schon ziemlich chaotisch im ersten Freien Training gestartet, nachdem Sergio Perez innerhalb von wenigen Minuten für die erste Rote Flagge gesorgt hatte. Beim Qualifying am Samstag (22.07) kam es dann zu einigen Überraschungen! Die FIA hatte im Vorfeld bekannt gegeben, dass ein neues Format getestet werden solle: Die Fahrer bekommen den Härtegrad der Reifen für die jeweilige Runde vorgeschrieben. Also mussten alle in Q1 mit den harten Reifen starten, in Q2 durften die restlichen mit den Mediums fahren und die letzten Zehn in Q3 konnten nur die weichen Reifen nutzen.

Zur Überraschung aller, sorgte dieses Format nicht nur dafür, dass beide Alfa Romeo es bis in Q3 schafften und Zhou Guanyu sogar schneller war, als Charles Leclerc im Ferrari. George Russell schaffte es in seinem Mercedes nicht mal aus Q1 raus, wohingegen sein Teamkollege Lewis Hamilton der schnellste war und sich die Pole schnappte. Allerdings nur mit einem Vorsprung von 0,003 Sekunden auf Max Verstappen!

Lewis Hamilton schnappt sich die Pole-Position in Ungarn. © IMAGO/ZUMA Wire/Jure Makovec

Großer Preis von Ungarn: altes-neues Gesicht zurück im Formel-1-Auto

Es hat nicht einmal die Hälfte der Saison gedauert, da hat Red Bull schon wieder Fahrer getauscht. Diesmal wurde Nyck de Vries vom Mutter-Rennstall fallen gelassen. Der Niederländer musste seinen AlphaTauri für einen sehr viel älteren und erfahreneren Fahrer räumen: Daniel Ricciardo – McLaren löste Ende 2022 den bestehenden Vertrag des Australiers gegen eine Abfindung von 21 Millionen Dollar auf. Seitdem war er als Reserve-Fahrer beim Rennstall von Red Bull.

Nach einigen Testfahrten, nach dem Rennen in Silverstone, gab AlphaTauri am 11. Juli bekannt, dass Daniel Ricciardo Nyck de Vries mit sofortiger Wirkung ersetzen würde. Was der Australier mit 34 Jahren noch drauf hat, konnte er bereits am Samstag in Ungarn zeigen. Da qualifizierte er sich direkt vor seinem neuen Teamkollegen Yuki Tsunoda auf P13. Fans spekulieren, dass sich die Chefs von Red Bull Ricciardo ganz genau ansehen werden, um Sergio Perez möglicherweise mit ihm auszutauschen. Der Mexikaner konnte sich in den letzten Rennen, wie für einen Red Bull üblich, nämlich nie sehr weit vorne qualifizieren. Es bleibt spannend, was das Rennen am Sonntag (23.07) bringt! (lhe)