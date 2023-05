Chaos im Formel-1-Qualifying: Leclerc crasht, Verstappen startet von P9

Von: Lena Hempler

Die Formel 1 startet am Wochenende in Miami – der erste US-Grand-Prix der Saison. Das Qualifying sorgte am Samstag (06. Mai) für ziemlich viel Chaos - hier zum Nachlesen.

Die Startaufstellung beim Großen Preis von Miami

Leclerc sorgt für rote Flagge: Verstappen auf P9

Hamilton nach Fehler nur auf P13 hinter Hülkenberg

Das Qualifying hier zum Nachlesen

Update vom 06. Mai 2023, 23:37 Uhr: Lewis Hamilton und Kevin Magnussen wurden nach dem Qualifying nochmal zu den Stewards gerufen! Grund dafür ist der Beinahe-Crash in Q1. Ein Nachspiel könnte der Vorfall für Lewis Hamilton haben, der einfach viel zu spät auf der Bremse war.

1. Perez 2. Alonso 3. Sainz 4. Magnussen 5. Gasly 6. Russell 7. Leclerc 8. Ocon 9. Verstappen 10. Bottas 11. Albon 12. Hülkenberg 13. Hamilton 14. Zhou 15. de Vries 16. Norris 17. Tsunoda 18. Stroll 19. Piastri 20. Sargeant

Update vom 06. Mai 2023, 23:30 Uhr: So eine interessante Startaufstellung hatten wir schon lange nicht mehr! Viele Überraschungen, auch dass Hamilton hinter Hülkenberg von P13 fahren wird, warten auf uns. Auch der Unterschied zwischen Stroll (P18) und Alonso (P2) ist bemerkenswert. Und dann soll es morgen auch noch regnen - das könnte also ein wirklich spannender und unvorhersehbarer Großer Preis von Miami werden.

Fernando Alonso, Sergio Perez und Carlos Sainz nach dem Qualifying. © IMAGO/Mark Sutton

Live-Ticker beim Qualifying in Miami: Leclerc fliegt in letzter Minute aus der Kurve und sorgt für rote Flagge

Update vom 06. Mai 2023, 23:15 Uhr: Was für ein Qualifying! Damit hätte vermutlich niemand gerechnet: Leclerc sorgt in der letzten Minute für eine rote Flagge, haut sein Auto in die Bande und startet somit nur von P7. Aber noch schlimmer hat es Verstappen getroffen: Nach einer verpatzten ersten Runde wollte er noch eine schnelle hinlegen, war aber hinter Leclerc und wird am Sonntag durch die rote Flagge sogar nur von P9 starten! Dafür freuen sich Perez, Alonso und Sainz als die ersten drei. Aber auch Magnussen hat ordentlich profitiert: Der Däne wird in Miami vom vierten Platz fahren!

Q3: Leclerc ist der erste, der versucht eine schnelle Runde zu fahren UND SCHMEIßT DAS AUTO WEG! DER FERRARI LANDET IN DER BANDE UND Q3 IST HIERMIT VORBEI! WAS FÜR EIN SCHLUSS, DAS BEDEUTET VERSTAPPEN STARTET NUR VON P9!

Q3: Bottas ist eben übrigens noch gar nicht rausgefahren, weil der Finne nur noch einen Reifensatz für das Qualifying übrig hat und die nutzt er erst jetzt. Auf der Strecke wird es jetzt richtig voll. Alle wollen nochmal die schnellste Runde einfahren!

Qualifying in Miami im Live-Ticker: Leclerc und Verstappen verhauen ihre schnellsten Runden

Q3: Jetzt legt Leclerc den besten Mittelsektor hin, verhaut aber leider den letzten Sektor! Sowohl Verstappen als auch Leclerc haben jetzt nur noch eine Möglichkeit eine gute Runde hinzulegen. Perez hätte bestimmt nichts dagegen, wenn die beiden nicht mehr schneller werden - für ihn würde das die Pole bedeuten!

Q3: Jetzt geht‘s um alles! Zehn Minuten bis wir wissen, wer morgen in Miami von der Pole Position starten wird. Verstappen ist schon rausgefahren und hat seine erste schnelle Runde direkt abgebrochen, ob es da ein Problem gab? Perez legt derweil eine verdammt gute Runde hin!

Q2: Schade! Für Hülkenberg reicht es nicht - der Deutsche hatte einen Fehler direkt in der ersten Kurve und ist auf P12 gerutscht. Auch bei Mercedes sorgt das Ergebnis von Lewis Hamilton für große Enttäuschung: Der Brite muss morgen von P13 starten.

Nico Hülkenberg im Haas beim Qualifying in Miami. © IMAGO/Andy Hone

Live-Ticker zum Qualifying in Miami:Hülkenberg und Hamilton nach Q2 raus!

Alex Albon

Nico Hülkenberg

Lewis Hamilton

Zhou Guanyu

Nyck de Vries

Q2: Es wird richtig eng für viele Fahrer! Natürlich wollen alle weiterkommen und in Q3 fahren. Valtteri Bottas legt sein persönlich bestes Qualifying der Saison hin! Schön den Finnen mal wieder so weit vorne zu sehen. Jetzt müssen alle nochmal raus und hoffen, es noch unter die ersten zehn zu schaffen.

Q2: Keine fünf Minuten mehr! Carlos Sainz hat eine richtig gute Runde im Ferrari hingelegt und die Bestzeiten im ersten und zweiten Sektor gefahren. Mal sehen ob da noch mehr drin ist als die zweite Position für ihn.

Qualifying in Miami im Live-Ticker: Q3 könnte für Mercedes eng werden

Q2: Erstaunlich, aber es sieht ganz danach aus, als wären die beiden Haas wirklich schneller als die zwei Mercedes! Abwarten, was das Rennen morgen bringt, aber die Haas sehen im Qualifying wirklich gut aus. Für die beiden Mercedes könnte es jetzt also schon eng werden, überhaupt in Q3 zu kommen!

Q2: Verstappen hat sich direkt schon zu Beginn der Qualifying-Runde auf die Strecke gewagt und legt eine richtig gute Zeit hin, die Perez auch nicht schlagen kann! Fernando Alonso springt nach einer sehr starken Runde auf den dritten Platz. Noch sind aber nicht alle Autos auf der Strecke.

Q1: Für beide McLarens hat es mal wieder nicht gereicht, Norris und Piastri sind raus. Auch Yuki Tsunoda im Alpha Tauri darf nicht mehr mitfahren - Nyck de Vries ist erstaunlicherweise schneller als sein Teamkollege! Schade - auch Lance Stroll konnte im eigentlich starken Aston Martin heute nicht überzeugen. Das Schlusslicht bildet Logan Sargeant im Williams.

Max Verstappen beim Qualifying in Miami. © IMAGO/Andy Hone

Live-Ticker zum Qualifying in Miami: Wer ist nach Q1 raus?

Lando Norris

Yuki Tsunoda

Lance Stroll

Oscar Piastri

Logan Sargeant

Q1: Keine drei Minuten mehr für die erste Qualifying-Runde! Verstappen hat die schnellste Runde bisher gefahren. Richtig knapp wird‘s jetzt für Lando Norris, Oscar Piastri, Sargeant, George Russell und Hamilton! Zhou Guanyu wäre eben auch fast von Carlos Sainz im Ferrari gerammt worden, der hat wohl nicht in seine Spiegel geschaut!

Q1: Charles Leclerc legt eine bessere erste Runde hin als Verstappen! Hülkenberg hat erneut einen schlechten ersten Sektor, sieht ganz so aus, als würde er ordentlich mit dem Auto kämpfen. Hui! Das war knapp - Lewis Hamilton wäre beinah richtig in Magnussen reingefahren! Ob er da etwas geschlafen hat, das hätte er eigentlich sehen müssen! Der Brite hat bisher noch keine Runde setzen können, weil er nach dem Vorfall wieder in die Box musste.

Q1: Und siehe da: Magnussen gelingt eine super erste Runde und liegt damit deutlich vor Hülkenberg. Das erste Mal dieses Wochenende ist Sergio Perez übrigens schneller als Max Verstappen. Aber wir haben immer noch 12 Minuten in Q1 zu fahren - entschieden ist hier ja noch gar nichts.

Q1: Alex Albon im Williams ist der erste Fahrer auf der Strecke und eröffnet dieses Qualifying. Direkt hinter ihm noch Teamkollege Logan Sargeant. Auch die beiden Haas sind schon auf der Strecke. Für Kevin Magnussen ist es langsam mal an der Zeit Nico Hülkenberg zu schlagen, das hat er diese Saison bisher im Qualifying noch nicht geschafft!

Aufreihung in der Boxengasse zum Qualifying in Miami. © IMAGO/Mark Sutton

Qualifying im Live-Ticker in Miami: besondere Lackierungen und Helm-Desings beim GP

Update vom 06. Mai 2023, 21:58 Uhr: Miami - Gleich startet das Qualifying in Miami. An diesem Wochenende haben Teams und Fahrer auch wieder spezielle Lackierungen der Autos und Helm-Designs ausgepackt! Ein Blick dafür besonders auf die Red Bulls und Lando Norris.

Update vom 06. Mai 2023, 21:44 Uhr: Nur noch 16 Minuten bis zum Start des Qualifyings! Übrigens ist der Miami Grand-Prix natürlich auch der Ort, an dem diesmal ziemlich viele bekannte Gesichter sind: Vin Diesel, Elon Musk und Serena Williams sind einige, aber noch nicht alle Stars, die das Rennwochenende vor Ort sind.

Erstmeldung vom 06. Mai 2023, 21:20 Uhr: Der erste USA-Grand-Prix des Jahres steht an. Die 20 Rennfahrer starten dieses Wochenende in Miami. Es wird heiß, das macht besonders den Reifen zu schaffen. Wer holt sich heute die Pole Position und hat somit die beste Chance auf viele Punkte in der Fahrerwertung? Eine eher ungewöhnliche Zeit das Qualifying zu starten für die deutschen Fans. Noch 40 Minuten, bevor es in Miami losgeht. Die Luft beträgt warme 28 Grad, der Asphalt ist natürlich noch viel wärmer!

Das dritte Freie Training beim Großen Preis von Miami. © IMAGO/Zak Mauger

Großer Preis von Miami: Interessante Unwetter-Regel für die USA

An diesem Wochenende gibt es in der Formel 1 eine ganz besondere Unwetter-Regel. Laut der Experten des TV-Senders Sky gibt es für alle Sportveranstaltungen in den USA den „Acht-Meilen-Radius“. Bedeutet also, sollte sich eine Gewitterzelle in diesem Radius zur Rennstrecke befinden, dann muss das Rennen unterbrochen werden. Auch dann, wenn es eigentlich auf der Strecke noch gar nicht regnet.

Schuld daran sind die heftigen Gewitter in den USA. Die FIA möchte weder Fahrer, Teams noch Fans der Gefahr eines Blitzschlags aussetzen. Für das Qualifying am Samstag sollte die Regel nicht greifen. Für das Rennen zum Sonntag (7. Mai) ist allerdings Regen angekündigt – und sollte dieser eben von Gewittern begleitet werden, dann müssen sich die Fans jetzt schon auf eine Rennunterbrechung einstellen.

Max Verstappen beim Freien Training in Miami 2023. © IMAGO/HOCH ZWEI

Formel 1 in Miami: Mehrere Unfälle in den Freien Trainings zu Beginn des Wochenendes

Das Wochenende in Miami ist direkt mit dem Unfall von Nico Hülkenberg gestartet. Bereits kurz nach dem Start des ersten Freien Trainings verlor der Deutsche sein Heck, landete in der Bande und sorgte so für die erste Rote Flagge. Ein paar Stunden später hatte dann auch Charles Leclerc Probleme und setzte sein Auto zwischen ein paar Reifen an den Rand. Nur das dritte Freie Training blieb im Großen und Ganzen unfallfrei.

Besonders die hohen Asphalttemperaturen machen den Fahrern und Teams zu schaffen. Mehr als 45 Grad ist es teilweise auf der Rennstrecke heiß. Für die Reifen der Formel-1-Autos sind das nicht die besten Temperaturen. Es bleibt also spannend, welcher Fahrer mit dieser Hitze am besten umgehen und welches Auto die Reifen am besten halten kann. (lhe)