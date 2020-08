Formel 1: Vettel-Debakel geht in die nächste Runde - Mercedes dominiert Qualifiying

Formel 1: Heute steht der Grand Prix von Spanien an. Vorab gab es einen irren Crash - und Vettel fährt wieder hinterher. Der Live-Ticker.

Die Formel 1 startet in einem Corona-Risikogebiet in das sechste Rennen der Saison.

in das sechste Rennen der Saison. In Katalonien könnte Sebastian Vettel aufgrund einer Neuerung wieder in die Spur kommen.

aufgrund einer Neuerung wieder in die Spur kommen. Im dritten freien Training gab es einen irren Crash.

1 Hamilton 2 Bottas 3 Verstappen 4 Perez 5 Stroll 6 Albon 7 Sainz 8 Norris 9 Leclerc 10 Gasly 11 Vettel 12 Kvyat 13 Ricciardo 14 Räikkönen 15 Ocon 16 Magnussen 17 Grosjean 18 Russell 19 Latifi 20 Giovinazzi

Update vom 16. Auguste, 13.10 Uhr: In genau zwei Stunden schalten in Barcelona die Ampeln auf grün. Bevor es aber in der Formel 1 losgeht, hat Mick Schumacher in der Formel 2 ein kleines Ausrufezeichen gesetzt.

Der Sohn von Michael Schumacher am Sonntag seinen vierten Podestplatz in dieser Saison erobert. Im Sprintrennen in Barcelona belegte der 21 Jahre alte Prema-Fahrer Platz drei hinter dem Brasilianer Felipe Drugovich (MP Motorsport) und dem Italiener Luca Ghiotto (Hitech). Im Hauptrennen am Samstag war Schumacher Sechster, mit 79 Punkten bleibt er im Gesamtklassement in der Verfolgergruppe.

„Wir haben es gut zusammengebracht an diesem Wochenende, vor allem im zweiten Rennen, aber wir wollen natürlich immer mehr und freuen uns auf Spa“, sagte Schumacher. Der belgische Ardennenkurs ist am letzten August-Wochenende die nächste Station der Formel 2.

Update vom 16. August, 11.41 Uhr: In gut vier Stunden startet der Große Preis von Spanien. Wir sind gespannt, ob es einem Team gelingt, die Vorherrschaft von Mercedes zu durchbrechen. Am ehesten wird das Max Verstappen im Red Bull zugetraut. Aber ob er Siegchancen hat?

Mit Ferrari braucht man in Barcelona wohl wieder nicht zu rechnen - zu schwach waren die Leistungen der Scuderia bislang am Wochenende. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen.

Formel 1: Vettel-Debakel geht in die nächste Runde - Mercedes dominiert Qualifying

16:02 Uhr: Q3 ist durch! Hamilton holt die Pole vor Bottas und Verstappen. Kommt uns irgendwie bekannt vor, diese Konstellation. Perez und Stroll folgen in den Racing Points, Albon im zweiten Red Bull, die beiden McLaren mit Sainz und Norris sowie Leclerc im Ferrari und Gasly im Alpha Tauri komplettieren die Top Ten. Die Startaufstellung im Überblick:

15:54 Uhr: Zwei Tausendstel fehlen Vettel nur auf Platz zehn und somit zu Q3. Am Sky-Mikro ist der Ferrari-Pilot natürlich enttäuscht. Er drücke jedes Mal den Reset-Knopf, aber es zahlt sich einfach nicht aus. Immerhin: Als Elfter hat er am Sonntag als erster Pilot die Chance der freien Reifenwahl.

15.41 Uhr: Oh nein, Seb! Vettel ist raus, nur Platz elf in Q2! Der Deutsche, Kvyat, Ricciardo, Räikkönen und Ocon müssen die Segel streichen und können nicht mehr unter die ersten Zehn rutschen. Vettel liegt 1,155 Sekunden hinter dem führenden Hamilton, Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc wurde Achter - rund 0,2 Sekunden schneller als der Heppenheimer.

15.21 Uhr: Q1 ist durch! Magnussen, Grosjean, Russell, Latifi und Giovinazzi verabschieden sich. Sebastian Vettel wird in der ersten Runde Zehnter, ganz vorne natürlich: Lewis Hamilton.

Update vom 15.02 Uhr: Irre Szenen waren das, die wir da am Ende des dritten freien Trainings gesehen haben. Kracht's beim Qualifying wieder? Was macht Sebastian Vettel? Das Qualifying läuft, wir sind im Live-Ticker dabei.

Formel 1: Grand Prix von Spanien im Live-Ticker - Wahnsinns-Crash im dritten freien Training.

Update vom 15. August, 13.55 Uhr: Was für ein dramatisches Ende im dritten freien Training! Estaban Ocon war mit seinem Renault auf der Strecke und fuhr in höchstem Tempo auf einen extrem langsam fahrenden Kevin Magnussen im Haas auf. Der Franzose konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und knallte rechts in die Mauer. Ocon verlor bei dem Zusammenstoß seinen Frontflügel und sorgte mit seinem Crash für Rote Flaggen in den verbliebenen Minuten. Jetzt müssen die Mechaniker ans Werk, um den Boliden für das Qualifying um 15 Uhr wieder in Schuss zu bringen.

Drama between Esteban Ocon and Kevin Magnussen at the end of FP3 💥 👀#SpanishGP 🇪🇸 #F1

Lewis Hamilton zauberte vor Valtteri Bottas mal wieder die schnellste Runde auf den Asphalt, während bei Sebastian Vettel keine Besserung in Sicht scheint - Platz zwölf heißt das ernüchternde Ergebnis.

Update vom 14. August, 16.54 Uhr: „F***, das war knapp“, schimpfte Valtteri Bottas über den Teamfunk, „ich habe fast einen Vogel getroffen.“ Aber kann sich der Mercedes-Pilot sicher sein, dass es wirklich knapp war? In der Zeitlupe sieht man den Boliden aus der Campsa-Kurve schießen, hinter ihm stauben Federn in die Luft.

Während der Tag für den armen Vogel wohl nicht schlechter hätte laufen können, dürften Bottas und vor allem sein Rennstall nach dem freien Training komplett zufrieden sein. Das Mercedes-Duo grüßt mit Bestzeiten von Platz eins und zwei. Lewis Hamilton ist mit einer Runde über 1,16,8 Minuten an der Spitze.

That's a wrap on our Friday running - and it's a familiar top three#SpanishGP 🇪🇸 #F1

Sebastian Vettel hat es hingegen nicht in die Top-Ten geschafft. Gut eineinhalb Sekunden hinter Hamilton reicht es für den Deutschen nur für Platz zwölf. Ferrari-Kollege Leclerc schob sich auf Platz sechs. Im ersten Freien Training sah es da noch besser aus: Vettel wurde Fünfter, Leclerc Vierter. An der Spitze standen Bottas, Hamilton und Verstappen.

Formel 1 im Live-Ticker: Neue Hoffnung für Sebastian Vettel - Hiobsbotschaft für Nico Hülkenberg

Erstmeldung vom 13. August: Barcelona - Am Freitag startet das sechste Rennwochenende der laufenden Formel-1-Saison* auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Ausgerechnet im Corona-Risikogebiet, in dem deutsche Urlauber vor einem Aufenthalt gewarnt werden, gehen die Piloten an den Start.

Formel-1 im Live-Ticker: Überraschungssieger auch in Spanien? Vettel mit neuem Anlauf

Einer der Favoriten für den Großen Preis von Spanien* ist der aktuelle Sieger der Strecke, Mercedes-Pilot Lewis Hamilton. Doch bereits beim 70. Jubiläums Grand-Prix in Silverstone* gab es vergangene Woche bereits eine Überraschung, als Max Verstappen vom Red-Bull-Team* seine Konkurrenten hinter sich ließ und sich Platz eins sicherte. Es könnte also wieder zu Überraschungen kommen. In der Fahrerwertung* liegt Hamilton noch 30 Zähler vor Verstappen, doch der Vorsprung könnte weiter schmelzen.

Wer mit der Spitze absolut nichts zu tun hat, ist in dieser Saison Sebastian Vettel*. Der Heppenheimer steckt in einer echten Seuchen-Saison und machte weniger mit seinem Fahrstil als mit seinem Dauer-Konflikt mit den Ferrari*-Verantwortlichen um Mattia Binotto und Streitigkeiten mit seinem Team auf sich aufmerksam. Doch in Spanien könnte ein positiver Trend beginnen.

Formel 1 im Live-Ticker: Neues Fahrgestell könnte Vettel Chancen eröffnen - Schlechte Nachrichten für Hülkenberg

Angesichts Vettels Rundenzeiten wurde vermutet, dass kaum sichtbare Schäden am Chassis ausschlaggebend für seine schwachen Leistungen sind. Nun reagierte der italienische Rennstall und stellte dem vierfachen Weltmeister* ein neues Gestell für das Rennen bei Barcelona zur Verfügung. Damit steht der 33-Jährige nun unter besonders genauer Beobachtung. Sollte er nun erneut weit hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc landen, ist ein Fehler im Chassis wohl auszuschließen.

A "small fault" to his car saw Sebastian Vettel struggle in comparison to his Ferrari teammate at Silverstone.



He'll have a new chassis for the Spanish Grand Prix this weekend.



Latest: https://t.co/0z0fNb7gkA pic.twitter.com/Ln0SWwcnwH — BBC Sport (@BBCSport) August 12, 2020

Ein anderer deutscher Pilot, der sich mit starken Zeiten in den Vordergrund manövrierte, ist in Barcelona nicht mehr dabei. Nico Hülkenberg gab sein kurzfristiges Comeback für das Team Racing Point* und saß bei beiden Rennen im britischen Silverstone im Cockpit.

Er vertrat den mexikanischen Piloten Sergio Perez, der sich mit dem Coronavirus infiziert hatte und somit für die beiden Rennen ausfiel. Für Hülkenberg war der Kurzeinsatz jedoch ein Segen: er befindet sich bereits in Gesprächen mit zwei Teams. Außerdem gab es Gerüchte um ein Ferrari-Engagement.

CONFIRMED: We're pleased to share the news that @SChecoPerez has tested negative for COVID-19 💪



CONFIRMED: We're pleased to share the news that @SChecoPerez has tested negative for COVID-19 💪

The @fia have confirmed that Checo can return to the @F1 paddock and he will compete for the team in this weekend's #SpanishGP 🙌

Formel-1-Wochenende im Live-Ticker: Drei Tage Vorsicht im Corona-Risikogebiet - Bereits 25.000 Tests durchgeführt

Doch wieso macht die Formel 1* einen Abstecher nach Spanien, wo sich sogar ein Pilot mit dem neuartigen Virus infizierte? Man fühlt sich dem Anschein nach sicher. Das Auswärtige Amt warnt zwar wieder vor Reisen in die Region Katalonien, doch das Rennwochenende findet wie geplant statt. „Corona gibt es doch nicht nur in Spanien. Wir müssen einfach vorsichtig sein“, sagte Max Verstappen. Im Rahmen der Formel 1 wurden seit dem Auftakt 25.000 Tests durchgeführt, von denen drei positiv ausfielen. (ajr) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.