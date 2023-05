Formel 1: Wer überträgt den Grand Prix aus Miami live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Teilen

Die Formel 1 reist 2023 erstmals in die USA zum Großen Preis in Miami. Alle Infos, wo das Rennen live im TV und Stream zu sehen ist.

Miami ‒ Das fünfte Rennen der Formel 1 im Jahr 2023 steigt in den USA. Zum zweiten Mal findet ein Rennen in der Metropole Miami statt. Am 7. Mai um 21.30 Uhr wird die Ampel auf grün gestellt.

Formel 1 2023: Sky überträgt Rennen aus Miami live und exklusiv

Der Pay-TV-Sender hält in Deutschland die Exklusivrechte an der Formel 1 und wird jedes Rennen und jede Session live übertragen. So auch das fünfte Saisonrennen in Miami.

Das Rennen am Sonntagabend beginnt ab 21.25 Uhr. Die Vorberichte starten schon um 20.00 Uhr mit Moderator Peter Hardenacke.

Sascha Roos kommentiert das Geschehen auf der Strecke mit Experte Ralf Schumacher.

Im Live-Stream werden alle Sessions auf Sky Go zu sehen sein. Für Kunden ist der Dienst ohne zusätzliche Kosten verfügbar. Wer die Formel 1 spontan schauen möchte, kann kurzfristig ein WOW-Abo abschließen. Der Streamingdienst ist kostenpflichtig und kann monatlich gekündigt werden.

Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link).

Die Formel 1 in Miami: Holt Sergio Perez weiter auf Max Verstappen auf?

Nach vier Rennen ist die Dominanz von Red Bull ungebrochen. Der Rennstall aus Österreich konnte bislang jedes Rennen für sich entscheiden. Weltmeister Max Verstappen und Konkurrent Sergio Perez haben jeweils zwei Siege geholt, der Niederländer ist jedoch noch mit acht Punkten Vorsprung Spitzenreiter der Fahrerwertung. Routinier Fernando Alonso liegt mit 30 Punkten Rückstand auf dem dritten Platz.

Nur eine Woche nach dem Rennen in Aserbaidschan geht es für die Formel 1 in Miami weiter. © Imago/NurPhoto

In Baku war es Perez, der vor Verstappen feiern durfte. „Es war wirklich sehr eng und wir beide [Max und er] haben bis zum Maximum gepusht... wir haben beide auch mal die Wand geküsst, aber ich hatte einfach Glück mit dem Reifen vorne rechts, dass der nichts abbekommen hat“, erklärte der Mexikaner nach dem Erfolg. Nico Hülkenberg, der letzte verbliebene Deutsche im Fahrerfeld, wurde nur 17. und hofft auf ein besseres Ergebnis in Miami.

Session: Datum, Uhrzeit TV: Live-Stream: 1. Freies Training 5. Mai 2023, 19.30 Uhr Sky Sky Go, WOW 2. Freies Training 5. Mai 2023, 23.00 Ur Sky Sky Go, WOW 3. Freies Training 6. Mai 2023, 18.30 Uhr Sky Sky Go, WOW Qualifying 6. Mai 2023, 22.00 Uhr Sky Sky Go, WOW Rennen 7. Mai 2023, 21.30 Uhr Sky Sky Go, WOW