7. Mai 2006. In seiner letzten aktiven @ScuderiaFerrari Saison feiert Michael den Sieg beim Grossen Preis von Europa am @nuerburgring. 7th May 2006. In his last active @ScuderiaFerrari season Michael celebrates his victory at the European GP at the @nuerburgring. #TeamMichael pic.twitter.com/DUyGNbXHZY