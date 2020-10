Mega-Überraschung in der Formel 1: Mick Schumacher erhält Korb von Alfa Romeo - Jetzt gibt es noch EINE Chance

Mick Schumacher schien schon fast sicher in einem Formel-1-Cockpit zu sitzen. Eine brandheiße Option hat sich zerschlagen. Doch der Traum lebt weiter.

Knaller in der Formel 1*: Vor dem Großen Preis der Emilia Romagna verkündet Alfa Romeo spektakuläre Neuigkeiten.

Die Verträge mit Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi werden verlängert.

Mick Schumacher* war dort ebenfalls im Gespräch - doch es eröffnet sich noch eine andere Option.

Update vom 30. Oktober 2020, 20:42 Uhr: Mick Schumacher wurde heiß gehandelt bei Alfa Romeo. Doch durch die plötzlichen Vertragsverlängerungen mit den beiden aktuellen Fahrern Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi platzte der Traum von Michael Schumachers Sohn auf ein Cockpit in der Formel 1.

Doch wie lautet ein bekanntes Sprichwort? Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Und genau das scheint bei Mick Schumacher einzutreten. Der Formel-2-Pilot hat noch eine Option auf einen begehrten Platz in der Königsklasse. Und die lautet Haas. Noch sind es nur Spekulationen, doch schon bald könnte alles in trockenen Tüchern sein.

Der US-Rennstall bestätigte Verhandlungen. „Es wäre eine Ehre für uns“, sollte sich Schumacher Haas anschließen, sagte Teamchef Günther Steiner ntv. Wer in der Formel 2 die Meisterschaft gewinne - Schumacher führt vier Rennen vor Schluss die Meisterschaft an -, habe es auch verdient, in die Formel 1 aufzusteigen. Der Südtiroler sagte, man sei „mit den Fahrerverträgen auf der Zielgeraden“ und es werde „nicht mehr lange dauern, bis Klarheit über die Fahrerpaarung für 2021“ bestehe.

Formel-1-Hammer: Mick Schumacher eiskalt abserviert - Platzt der Traum doch noch?

Erstmeldung vom 30. Oktober 2020, 10:30 Uhr: Imola - Das kommt plötzlich! Alfa Romeo* hat die Verträge mit seinen beiden Fahrern verlängert. Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi sitzen also auch in der kommenden Saison im Cockpit. Bedeutet auch: Für Mick Schumacher* ist die Tür zu.

Und das, obwohl dem Sohn von Michael Schumacher* zuletzt so gute Chancen auf einen Platz in der Formel 1* eingeräumt wurden.

Formel 1: Alfa Romeo verlängert mit Räikkönen und Giovinazzi - kein Platz für Mick Schumacher

Alfa Romeo gab vor dem Grand Prix in Imola (hier im Live-Ticker) bekannt, dass der einstige Weltmeister Räikkönen (41) und der Italiener Giovinazzi (26) bleiben. Und das, obwohl sich beide Fahrer in der bisherigen Saison wirklich nicht mit Ruhm bekleckert haben.

Pikant: Mick Schumacher sollte am Nürburgring das erste freie Training des Wochenendes im Alfa Romeo absolvieren. Es wäre seine Formel-1-Premiere gewesen - sie fiel bekanntlich ins Wasser, weil das Wetter nicht mitspielen wollte. Rund um den Großen Preis der Eifel wurde im Lager schon gemunkelt, dass Schumacher junior* dafür in der kommenden Saison einen festen Platz bei Alfa hat. Jetzt kommt es anders.

So wird Mick Schumacher nun wohl auf Haas* hoffen müssen. Es würde passen, schließlich sind die Amerikaner - wie Alfa Romeo - ein Ferrari-Partner. Schumacher wird in der Akademie der Scuderia ausgebildet und fährt aktuell noch in der Formel 2. Haas hatte zuletzt angekündigt, die Verträge mit den Fahrern Romain Grosjean und Kevin Magnussen auslaufen zu lassen.

Formel 1: Mick Schumacher muss auf Haas hoffen - Deutscher Traum mit Nico Hülkenberg?

Auf dieses Cockpit hofft auch noch ein anderer deutscher Fahrer: Nico Hülkenberg hat derzeit keinen festen Platz in der Formel 1*, machte aber mit seinen starken Leistungen als Ersatzfahrer bei Racing Point auf sich aufmerksam. Auch er war bereits bei Alfa Romeo gehandelt worden - diese Option ist nun vom Tisch. Aber vielleicht lebt der Traum eines deutschen Duos ja bei Haas weiter? (akl) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

