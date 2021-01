Formel 1: Mick Schumacher wählt besondere Startnummer – die Geschichte dahinter

Mick Schumacher fährt ab der kommenden Saison in der Formel 1. Jetzt hat er sich eine Startnummer ausgesucht – mit besonderem Hintergrund.

Der deutsche Rennfahrer Mick Schumacher wird ab der kommenden Saison in der Formel 1 fahren.

wird ab der kommenden Saison in der fahren. Er tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters, Michael Schumacher.

Wahl der Startnummer ist für neue Formel-1-Fahrer ein besonderer Moment – natürlich auch für Mick Schumacher.

Kassel - Viele deutsche Formel-1-Fans waren regelrecht begeistert von der Nachricht, dass Mick Schumacher künftig in der Formel 1 fahren wird. Er hat für die kommende Saison ein Cockpit bei dem US-amerikanischen Rennstall Haas bekommen und wird ab Ende März um den Weltmeistertitel kämpfen.

Wahl der Startnummer besonderer Augenblick für Formel-1-Fahrer

Ein ganz besonderer Augenblick für die neuen Formel-1-Fahrer ist dabei die Wahl der Startnummer. Denn diese behalten die Fahrer in den meisten Fällen ihre gesamte Karriere in der Formel 1. Entsprechend wichtig ist diese Nummer für sie. Lewis Hamilton beispielsweise schwört auf seine 44, die er schon vor seinen Formel-1-Titeln auf dem Kart trug. Dafür verzichtet er sogar seit Jahren auf die 1 des Weltmeisters. Sebastian Vettel könnte sich wiederum nicht vorstellen, ohne seine 5 zu fahren.

Die Zahlen haben in den meisten Fällen also eine tiefe Bedeutung und die Formel-1-Fahrer haben sich gründlich überlegt, welche Startnummer sie wählen. So auch bei Mick Schumacher, der sich für die 47 entschieden hat*.

+ Mick Schumacher wird ab der kommenden Saison in der Formel 1 für den us-amerikanischen Rennstall Haas fahren. © imago images

Mick Schumacher entscheidet sich für Startnummer in der Formel 1

Natürlich hat die 47 auch für Mick Schumacher einen besonderen Hintergrund, wie er selbst erklärt: „Ich werde mit der Nummer 47 antreten. Die 4 und die 7 sind Lieblingszahlen von mir, und da die 4 und die 7 schon vergeben waren, habe ich mich für die Kombination entschieden. Es gibt dazu noch einen witzigen Zufall: Wenn wir in der Familie alle Geburtstage zusammenzählen, kommt auch die 47 heraus“, sagt der junge Formel-1-Fahrer laut dem Portal „Speedweek“.

Die Startnummer 4 hat Fahrer Lando Norris, der für den Rennstall McLaren an den Start geht, Kimi Räikkönen ist mit der Nummer 7 unterwegs.

Startnummern in der Formel 1: Nicht nur Mick Schumachers 47 hat besondere Bedeutung

Spricht man von Startnummern in der Formel 1, gibt es einige Kuriositäten. Heute ist es nicht mehr erlaubt, eine Nummer über 99 zu wählen, früher waren dreistellige Zahlenkombinationen allerdings möglich. So ging 1974 die Italienerin Lella Lombardi mit der 208 an den Start – wegen ihres Sponsors Radio Luxemburg, der auf der Wellenlänge 208 mHz sendete.

Doch sie konnte sich nicht für das Rennen qualifizieren, weshalb die höchste Nummer, die jemals in einem Grand Prix zum Einsatz kam, die 136 von Rudolf Krause (BMW) ist. Er fuhr 1952 auf dem Nürburgring mit dieser Startnummer das Rennen. (Melanie Gottschalk)

