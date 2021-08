Vertrag bei Haas läuft aus

+ © Mark Sutton / Sutton Images /Motorsport Images /Imago-Images Wie sieht die Zukunft von Mick Schumacher in der Formel 1 aus? © Mark Sutton / Sutton Images /Motorsport Images /Imago-Images

Mick Schumacher absolviert aktuell seine erste Saison in der Formel 1. Sein Vertrag bei Haas läuft aber nur ein Jahr. Nun führt Ferrari Gespräche mit Schumi Junior.

München/Maranello - Wo fährt Mick Schumacher* in der kommenden Saison? Aktuell sitzt der Sohn von F1-Legende Michael Schumacher noch im Haas und fährt in einem unterlegenen Boliden meist nur hinterher. Ändert sich das in der kommenden Saison?

Die Zukunft des 22-Jährigen in der Formel 1* ist weiterhin ungeklärt. Gut zwei Wochen vor dem Ende der Sommerpause steht offiziell noch nicht fest, für welchen Rennstall Schumi Junior im kommenden Jahr fährt. „Mick Schumachers erste Saison dient als Lernerfahrung, ohne Druck, und wir sprechen mit Haas darüber, ihn zu bestätigen“, sagte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto in einem Interview der Gazzetta dello Sport am Dienstag.

Formel 1: Wie sieht Mick Schumachers Zukunft aus? Ferrari in Gesprächen mit Schumi Junior

Schumacher gehört zu Ferraris Jugendakademie, in dieser Saison sammelt er erste Erfahrungen beim US-Rennstall Haas. Es wird allerdings auch über einen Wechsel zu Alfa Romeo im kommenden Jahr spekuliert, beide Teams beziehen ihre Power Units von der Scuderia. Haas-Teamchef Günther Steiner gab sich zuletzt aber zuversichtlich, dass der Deutsche auch im kommenden Jahr für seinen Rennstall am Steuer sitzt.

Video: Halbzeitfazit Haas - So schlagen sich Schumacher und Mazepin

Im unterlegenen Haas sind starke Ergebnisse nicht möglich, Schumacher bildet mit seinem Teamkollegen Nikita Masepin im Normalfall das Ende des Feldes.

Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher erntete in seinem Rookie-Jahr schon viel Lob aus der Szene und auch von seinem Rennstall, belastete zuletzt mit einigen Unfällen aber auch die ohnehin nicht prall gefüllte Teamkasse*. Gerüchten zufolge strebt Micks Cousin David Schumacher auch nach einem F1-Engagement*. (smk/sid) *tz.de ist ein Eingebot von IPPEN.MEDIA