Formel 1: Der Große Preis von Österreich im Live-Ticker - Riesen-Unverständnis über Strafe gegen Sebastian Vettel

Der Große Preis von Österreich verspricht schon vor dem Formel-1-Rennen in Spielberg viel Spannung. Sebastian Vettel von Aston Martin steht im Mittelpunkt. Der Live-Ticker.

Formel 1: In Spielberg steigt der Große Preis von Österreich.

Sebastian Vettel bekommt eine bittere Strafe aufgebrummt, Max Verstappen startet von der Pole.

Verfolgen Sie das Rennen am Sonntagnachmittag (15 Uhr) hier im Live-Ticker.

Formel 1: Der Große Preis von Österreich - die Startaufstellung in Spielberg

1. Verstappen 2. Norris 3. Perez 4. Hamilton 5. Bottas 6. Gasly 7. Tsunoda 8. Russell 9. Stroll 10. Sainz 11. Vettel 12. Leclerc 13. Ricciardo 14. Alonso 15. Giovinazzi 16. Räikkönen 17. Ocon 18. Latifi 19. Schumacher 20. Masepin

Update vom 04. Juli, 13.30 Uhr: Über die Vertragslaufzeit von Sebastian Vettel ist nichts bekannt. Nun gab sein Rennstall Aston Martin* vor dem Großen Preis von Österreich wohl unfreiwillig einen Einblick.

Formel 1: Großer Preis von Österreich im Live-Ticker - Sebastian Vettel erneut im Fokus

Erstmeldung vom 04. Juli: München/Spielberg - Neues Team, alte Probleme: Auch diese Formel-1-Saison* läuft noch nicht richtig rund für Sebastian Vettel (Aston Martin). Dabei war der 34-jährige Hesse im Qualifying zum Großen Preis von Österreich in Spielberg gar nicht schlecht unterwegs, fuhr in Q2 die insgesamt fünftbeste Zeit.

Doch dann passiert einmal mehr ein Malheur mit dem mehrmaligen Formel-1-Weltmeister* im Mittelpunkt. Das war passiert: Vettel reihte sich auf der Strecke langsam hinter mehreren anderen Fahrern ein, während Fernando Alonso im Alpine gerade seine schnelle Runde starten wollte - doch plötzlich stand Vettel mit seinem Boliden dem Spanier im Weg. Und: Das zog im Nachgang eine herbe Strafe für den Deutschen nach sich.

Formel 1: Großer Preis von Österreich im Live-Ticker - Sebastian Vettel in Spielberg sanktioniert

So muss der einstige Pilot von Ferrari und Red Bull vom 11. statt vom 8. Platz ins Rennen am Sonntag (15 Uhr) gehen. „Alonso war auf seiner schnellen Runde kurz vor dem Ende von Q2. Als er sich den letzten beiden Kurven (9 und 10) näherte, befand sich vor ihm noch eine Schlange von drei Autos, die sich auf ihre letzte Qualifying-Runde vorbereiteten“, erklärte die Renn-Kommissare in ihrer Begründung: „Vettel war das letzte Auto in dieser Schlange und behinderte Alonso, was dazu führte, dass Alonso seine letzte Qualifikationsrunde abbrechen musste.“ Deswegen also die Strafe.

Diese sorgte jedoch für reichlich Unverständnis - unter anderem bei Vettels langjährigem Rivalen Alonso. „Er hatte keine freie Bahn vor ihm. Er konnte sich nicht in Luft auflösen. So ist das“, sagte der 39-Jährige auf der anschließenden Medienrunde: „Das ist das große Problem. Aber: Ich denke nicht, dass sie zehn oder zwölf Autos bestrafen werden.“ Hat die Jury letztlich auch nicht getan, sondern nur Vettel in Spielberg sanktioniert.

Formel 1: Großer Preis von Österreich im Live-Ticker - Mick Schumacher startet als Vorletzter

Die Pole Position holte sich dagegen der formstarke Niederländer und WM-Fahrer-Leader der Formel 1*, Max Verstappen im Red Bull. Für Mick Schumacher*, Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher*, reichte es vor dem zweiten Rennen in Österreich in Folge dagegen im Haas nur zum vorletzten Platz.

Verfolgen Sie den Großen Preis von Österreich am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr* hier im Live-Ticker. (pm) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA