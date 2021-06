Formel 1: Qualifikation von Österreich im Live-Ticker - wer holt sich die Pole?

Action in der Steiermark

Beim Großen Preis der Steiermark geht es am Samstag um die Wurst. Wer fährt auf Pole? Die Qualifikation im Live-Ticker.

Großer Preis der Steiermark: Das Qualifying

Wer fährt nach ganz vorn? Valtteri Bottas wird strafversetzt.

Die gesamte Quali gibt es bei uns ab 15 Uhr im Live-Ticker.

Spielberg - Das Blatt in der Formel 1* scheint sich gewendet zu haben: Max Verstappen* ist auf einem guten Weg, die Dominanz von Lewis Hamilton* und Mercedes zu brechen und sich seinen ersten WM-Titel zu holen. Auch beim Großen Preis der Steiermark in Spielberg scheint er die Nase leicht vorn zu haben.

Im Training zumindest war der Red Bull auf seiner Heimstrecke wieder schneller als der Mercedes. „Sie dürften wirklich schwer zu schlagen sein“, mutmaßt Hamilton, nachdem er im Training fast vier Zehntel hinter seinem größten Konkurrenten Verstappen blieb.

Formel 1: Qualifikation von Österreich im Live-Ticker - Vettel schon wieder in den Schlagzeilen

Sebastian Vettel* wurde im zweiten Training starker Sechster, allerdings sind die Zeiten wohl noch nicht aussagekräftig. Im Qualifying will der Deutsche wieder unter die ersten Zehn fahren. In die Schlagzeilen war er geraten, weil er überraschend offen über die Bundestagswahl sprach. Er machte keinen Hehl daraus, die Grünen wählen zu wollen. Mit seinem grünen Boliden kommt er auf der Strecke immer besser klar, seinen Teamkollegen Lance Stroll hat er im Gegensatz zu den ersten Rennen zumeist im Griff.

Formel 1: Qualifikation von Österreich im Live-Ticker - Bottas wegen Boxen-Dreher bestraft

Für die kurioseste Szene im Training sorgte der Pechvogel Valtteri Bottas. In der Boxengasse verlor der Finne die Kontrolle über seinen Wagen und musste sich von der McLaren-Konkurrenz helfen lassen. Für die Aktion kassierte er eine Strafversetzung um drei Plätze in der Startaufstellung. Später erklärte er, wie es dazu kommen konnte: Das Team habe das Experiment gewagt, im zweiten Gang loszufahren, um nach dem Boxenstopp schneller wegzukommen, was aber gewaltig in die Hose ging.

Trotz der Mercedes-Probleme verspricht das Qualifying eine Menge Spannung. Wer holt sich die Pole Position? Wir sind im Live-Ticker dabei.