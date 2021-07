Formel 1: Österreich-Qualifying im Live-Ticker - Schlägt „König Lewis“ in der Steiermark zurück?

WM-Duell geht in die nächste Runde

+ © ANDREJ ISAKOVIC/AFP Der Mercedes vor dem holländischen Fahnenmeer: Lewis Hamilton steht in der Steiermark ein „Auswärtsrennen“ bevor. © ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Der Red-Bull-Ring in Spielberg ist zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen Schauplatz der Formel 1. Wir begleiten das Qualifying ab 15 Uhr im Live-Ticker.

Update vom 3. Juli, 14.20 Uhr: Im dritten Training deutet sich an, dass Max Verstappen wieder das schnellste Paket hat. Der Niederländer setzte eine deutliche Bestzeit, auf die Lewis Hamilton sechs Zehntel verlor. Doch zu bedeuten hat das noch nicht viel. Sebastian Vettel landete mit seinem Aston Martin auf Platz zehn, Mick Schumacher kam auf den 18. Platz. In einer guten halben Stunde beginnt der Qualifying-Showdown.

Erstmeldung vom 3. Juli: Spielberg - Es geht in die zweite Runde: Statt dem „Großen Preis der Steiermark“ steigt an diesem Wochenende der „Große Preis von Österreich“. Der Titel ist ein anderer, die Strecke ist dieselbe. Unter normalen Umständen sollte also auch Red-Bull-Pilot Max Verstappen wieder der Schnellste sein - oder findet Weltmeister Lewis Hamilton dieses Mal die berühmten Zehntel?

Der Brite hat am Samstag seinen Vertrag bei Mercedes bis 2023 verlängert. Er will unbedingt den achten Weltmeistertitel und hat erkannt, dass er dafür vielleicht mehr als eine Saison braucht. Seine langjährige Dominanz ist gebrochen, doch die WM ist noch längst nicht entschieden. Formel-1*-Fans haben wieder das, was sie sich jahrelang gewünscht haben: einen spannenden Titelkampf.

Formel 1: Qualifying in Österreich im Live-Ticker - Stinkefinger-Zoff zwischen Räikkönen und Mazepin

Im zweiten Training fuhr Hamilton etwas überraschend die Bestzeit und bringt sich für das Qualifying am Samstag in Stellung. Auch für Sebastian Vettel* lief es schon besser als vergangene Woche: Er fuhr die fünftbeste Zeit. Aufregung gab es wieder einmal um Nikita Mazepin, den Teamkollegen von Mick Schumacher*.

Altmeister Kimi Räikkönen im Alfa Romeo fühlte sich auf seiner letzten Runde vom Russen behindert und musste eine drohende Kollision abwenden. Der wütende Finne zeigte dem Haas-Piloten dann den Mittelfinger und bezeichnete ihn als „Idioten“. Nur Zuspruch gab es dagegen für eine Aktion von Sebastian Vettel, der zwischen den beiden Rennen in Spielberg die Zeit nutzte, um gemeinsam mit Kindern ein Insektenhotel in Form eines Rennwagens zu bauen*.

Was gelingt dem Heppenheimer im Qualifying? Wir sind am Samstag ab 15 Uhr im Live-Ticker dabei und haben die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag, sobald sie feststeht. (epp) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA