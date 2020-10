Formel 1 im Live-Ticker: Nach gestrichenen Imola-Trainings - Erneutes Debakel für Sebastian Vettel?

Die Formel 1 ist nach 14 Jahren wieder in Imola zu Gast. Sebastian Vettel will sich mit seinem Ferrari ehrenvoll in Italien verabschieden. Das Renn-Wochenende im Live-Ticker.

Die Formel 1 ist zum dritten Mal in dieser Saison in Italien zu Gast.

In Imola findet der Große Preis der Emilia Romagna statt. Rennstart ist am Sonntag um 13.10 Uhr.

Wir begleiten Training, Qualifying und Rennen hier im Ticker.

Update vom 31. Oktober, 12.01 Uhr: Das erste und einzige freie Training von Imola ist beendet. Wer war der Schnellste? Na klar, Lewis Hamilton! Der Mercedes-Star und souveräne WM-Spitzenreiter distanzierte in 1:14,726 Minuten den niederländischen Red-Bull-Piloten Max Verstappen um 0,297 Sekunden. Rang drei ging an Hamiltons finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas (+0,492).

Gewohntes Bild bei Ferrari - die Scuderia fuhr wieder hinterher. Der Monegasse Charles Leclerc musste sich mit Rang fünf (+0,962) begnügen, Ex-Weltmeister Sebastian Vettel wurde Zwölfter (+1,441).

In Imola wird ein verkürztes Format getestet. Die traditionellen Freitagstrainings à zweimal 90 Minuten fallen weg, vor dem Qualifying am Samstagnachmittag (14.00 Uhr) und dem Rennen am Sonntag (13.10 Uhr/jeweils RTL und Sky) hatten die Fahrer nur die eineinhalb Stunden am Samstagmorgen, um ihre Boliden abzustimmen.

Update vom 30. Oktober, 10.45 Uhr: Die Formel 1 verzichtet auf die freien Trainings am Freitag und lässt die Motoren erst am Samstag heulen. Doch es ist nicht die einzige aufregende Neuigkeit aus dem Fahrerlager: Alfa Romeo hat mit Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi verlängert. Heißt auch: Mick Schumacher bekommt dort kein Cockpit! Der 21-Jährige war zuletzt mit Alfa in Verbindung gebracht worden.

Formel 1 im Live-Ticker: Keine freien Trainings am Imola-Freitag

Erstmeldung vom 30. Oktober, 7.41 Uhr: Imola - Schon zum dritten Mal in dieser Saison ist die Formel 1 in Italien zu Gast. Der Große Preis der Emilia Romagna findet in Imola, auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari, statt. Nur wegen Corona ist der Grand Prix als Ersatztermin in den Kalender gerutscht. So verfolgen Sie das Rennen live im TV und im Stream.

Formel 1 im Live-Ticker: Michael Schumacher gewann zuletzt in Imola

Imola war bereits 27 mal Gastgeber der Königsklasse, zuletzt allerdings vor 14 Jahren. Sieger war damals Michael Schumacher in seinem letzten Ferrari-Jahr. Untrennbar verbunden ist der knapp fünf Kilometer lange Kurs mit dem 30. April und 1. Mai 1994, als Roland Ratzenberger und der dreimalige Weltmeister Ayrton Senna bei schweren Unfällen ums Leben kamen.

Allein der finnische Oldie Kimi Räikkönen (41/Alfa Romeo) ist vom aktuellen Fahrerfeld in Imola schon Formel-1-Rennen gefahren, für die Teams ist die Strecke im Grunde komplettes Neuland. Doch niemand sollte glauben, dass es deswegen zu einer Sensation kommt. Mercedes hat bislang auf jeder „unbekannten“ Strecke die beste Lösung parat gehabt. Auf dem deutlich anspruchsvolleren Kurs in Portimao zuletzt fuhr Lewis Hamilton mal wieder in einer eigenen Liga. Aber: Der Trainings-Freitag in Imola entfällt, die Fahrer erhalten am Samstag ab 10 Uhr 90 Minuten zum Testen. Um 14 Uhr beginnt das Qualifying. Die Königsklasse möchte damit ein neues Format testen. Ob das gut geht? Das Rennen am Sonntag beginnt dann schon um 13.10 Uhr wegen der früh einsetzenden Dunkelheit.

Formel 1 im Live-Ticker: Holt Mercedes in Imola schon den Titel?

Mercedes hat seinen siebten Konstrukteurstitel in Folge vor Augen, das wäre alleiniger Rekord. Nur Red Bull kann die Entscheidung noch einmal aufschieben, Max Verstappen und Alexander Albon müssten allerdings mindestens 34 Punkte mehr holen als Hamilton und Valtteri Bottas - das gelang den Bullen in dieser Saison kein einziges Mal.

Zumindest kann Hamilton in Imola noch nicht selbst Weltmeister werden, allerdings kommt der Brite seinem Ziel bei nur noch fünf ausstehenden Rennen immer näher. Hamilton eilt in der Formel 1 von einem Rekord zum nächsten. In der Vorwoche holte er in Portugal seinen 92. Sieg und überflügelte damit Michael Schumacher. Mit seinem siebten WM-Titel würde Hamilton einen weiteren Rekord einstellen. Auch Noch-Ferrari-Pilot Sebastian Vettel kann nicht verhindern, dass der Brite seinem Idol Schumacher einen Rekord nach dem anderen abspenstig macht.

Formel 1 im Live-Ticker: Sebastian Vettel vor letztem Grand Prix in Italien als Ferrari-Pilot

Vettel sammelte erst 18 Pünktchen und liegt damit wenig überraschend nur auf dem 13. Platz der Fahrerwertung. Für die letzten Rennen hat sich der Heppenheimer einiges vorgenommen, bevor er im nächsten Jahr zu Aston Martin wechselt. In Imola nimmt er einen neuen Anlauf. „Ich bin noch nie in Imola gefahren, aber jeder kennt die Rennstrecke, da sie so viele Jahre lang ein fester Bestandteil des Rennkalenders war“, blickt Sebastian Vettel auf das Wochenende voraus. „Ich war 2006 dort, und das ist die einzige Erinnerung, die ich an Imola habe, als ich Ersatzfahrer für das BMW-Sauber-Team war. Ich bin noch nicht einmal die Strecke zu Fuß gegangen, und so wird dies mein erstes Rennen überhaupt dort sein.“

Zuletzt kamen Verschwörungstheorien auf, ob Vettel und Teamkollege Charles Leclerc dieselben Autos zur Verfügung haben. Vettel erklärte am Sonntag nach Platz zehn beim Großen Preis von Portugal nebulös: „Ich muss glauben, dass wir das gleiche Auto haben, und ich vertraue den Leuten in meiner Garage.“ Allerdings habe er „echte Schwierigkeiten damit, gute Runden zusammenzukriegen, konstant zu sein und den Grip zu spüren, den Charles offensichtlich spürt.“ (ck/dpa/sid)