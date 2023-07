Verstappen fliegt in Silverstone auf die Pole - McLaren mit unfassbarem Formel-1-Qualifying

Von: Lena Hempler

Das Qualifying der Formel 1 fand am Samstag (08.07) in Silverstone statt. Neben zwei unfassbar starken McLaren fliegt Verstappen auf die Pole. Hier zum Nachlesen.

Sergio Perez schafft es erneut nicht in Q3

Rote Flagge in Q1: Kevin Magnussen steht auf der Strecke

Das Qualifying hier zum Nachlesen.

Q3: LANDO NORRIS HAT SICH FAST DIE POLE GESCHNAPPT! ABER DANN KOMMT VERSTAPPEN UM DIE ECKE UND HOLT NOCHMAL 0,200 Sekunden raus! DER NIEDERLÄNDER HOLT SICH DIE NÄCHSTE POLE-POSITION, GEFOLGT VON NORRIS UND OSCAR PIASTRI!

Q3: Die Autos sind wieder auf der Strecke! Jetzt geht es um die Pole-Position! Aber, mit großer Wahrscheinlichkeit wird die wieder an Verstappen gehen. Leclerc ist der erste, der versucht an die Spitze zu fahren.

Q3: Noch fünf Minuten hier in Silverstone. Alle Fahrer sind gerade wieder in der Box und warten darauf, dass sie in den letzten 2 Minuten nochmal auf die Strecke fahren.

Q3: Jetzt legen die Fahrer ihre ersten Zeiten hin: Max Verstappen scheint direkt zu Beginn auch schon unschlagbar zu sein - aber er ist der einzige mit frischen, weichen Reifen. Die anderen wechseln zum Schluss der Session bestimmt nochmal. Verstappen trennen nämlich 0,633 Sekunden von Hamilton auf P2.

Q3: Es geht los! Jetzt wurde auch das DRS freigegeben, die Streckenbedingungen lassen es endlich zu - das wird die Fahrer natürlich freuen. Die beiden Mercedes sind die ersten auf der Strecke, die mittlerweile wieder trocken ist und immer wärmer wird - die Zeiten sollten also noch besser werden, als bisher!

Qualifying in Silverstone: Wer hat es nicht mehr in Q3 geschafft?

Nico Hülkenberg

Lance Stroll

Esteban Ocon

Logan Sargeant

Valtteri Bottas

Q2: Verstappen fährt mal eben locker flockig die schnellste Runde und sogar unter 1:28:000 - aber die beiden McLaren sind unfassbar nah an dem Red Bull dran, genauso wie Albon im Williams! Hülkenberg schafft Q3 leider nicht mehr, sondern fährt morgen von P11.

Q2: Oscar Piastri im McLaren ist schneller als Max Verstappen im Red Bull! Unfassbar. Aber jetzt kommt Hamilton und legt mal eben die Bestzeit hin. Aber die Strecke trocknet immer weiter ab - die Autos haben also immer mehr Grip. Es kann also sein, dass die Zeiten jetzt nochmal richtig purzeln.

Schwierige Bedingungen: abtrocknende Strecke und möglicher Regen

Q2: Alonso und Albon wieder richtig stark, momentan auf P1 und P2. Hamilton läuft derweil Gefahr, in Q2 rauszufliegen! Beim Heimrennen steht er gerade noch auf P12 und wenn er seine Zeit in den nächsten 6 Minuten nicht verbessern kann, wars das für hin!

Q2: Wer definitiv keine Zeit mehr setzen wird, ist Bottas - eigentlich hätte es der Finne in Q2 geschafft, aber sein Auto blieb in Sektor 3 kurz vor Ende von Q1 einfach stehen. Er wird morgen also von P15 starten.

Q2: Die Strecke ist jetzt super schwierig. Einerseits trocknet die Fahrbahn durch die Sonne und die Autos immer schneller ab, andererseits soll es in wenigen Minuten wieder regnen! Das könnte erneut für gelbe Flaggen und Rutschpartien sorgen. Hülkenberg mit einer guten Zeit! Aber in 11 Minuten kann noch viel passieren.

Q2: Auch wenn gerade die Sonne auf die Strecke scheint, geben die Teams an ihre Fahrer durch, dass es gleich wieder regnen wird. Kein Wunder, dass alle Fahrer direkt in der Boxengasse bereitstehen und rauswollen. Q2 startet jetzt!

Live-Ticker zum Qualifying in Silverstone: Wer ist nach Q1 raus?

Sergio Perez

Yuki Tsunoda

Guanyu Zhou

Nyck de Vries

Kevin Magnussen

Q1: So, die letzte Runde ist angelaufen. Lando Norris, Lance Stroll und Alexander Albon fahren gerade die besten Zeiten auf der Strecke. Da müssen die großen Teams jetzt nachziehen. UND SIE SCHAFFEN ES. LECLERC AN ZWEITER STELLE, DANN GEORGE RUSSELL UND HAMILTON. VALTTERI BOTTAS SORGT FÜR DIE GELBE FLAGGE IM DRITTEN SEKTOR UND DAMIT IST SERGIO PEREZ IST SCHON WIEDER RAUS! Zum fünften Mal schafft es der Mexikaner in dieser Saison nicht in Q3. Am Sonntag startet er von P16.

Q1: Die Autos fahren wieder: Perez ganz vorne, gefolgt von den beiden Williams. Verstappen kommt hinter Lewis Hamilton raus - der Brite scheint zu versuchen, die Zeit hinauszuzögern, damit Verstappen nicht mehr rechtzeitig über die Linie kommt! Mal schauen. Aber jetzt konnte Verstappen Hamilton überholen, gut für ihn.

Q1: Gleich geht das Qualifying weiter! Sergio Perez steht direkt an erster Stelle. Der Mexikaner ist bisher nur auf P14 und möchte seine Position natürlich unbedingt verbessern und nicht (schon wieder) Q3 verpassen. Und jetzt sehen wir gerade, dass Max Verstappen scheinbar sein Auto beim Rausfahren aus der Box gegen die Wand gesetzt hat?! Das Team muss den Flügel wechseln und hoffen, dass nicht mehr kaputt ist - der Niederländer gab über Funk zu verstehen, dass er Untersteuern hatte und keinen Grip auf den Reifen.

Q1: Noch drei Minuten, aber jetzt kommt die rote Flagge! Kevin Magnussen steht auf der Strecke und scheint sein Auto nicht mehr wegzubekommen. Schade - gut für Hülkenberg, der ist gerade so noch in Q2 drin, auf P15. Aber in den noch kommenden drei Minuten können die anderen trotzdem noch eine bessere Zeit fahren!

Formel 1 in Silverstone: Der Regen kommt auf die Strecke zurück

Q1: Verstappen hat‘s geschafft - 0,011 Sekunden schneller als Alonso! Und das scheint genau zur richtigen Zeit passiert zu sein - denn die Fahrer melden gerade, dass es auf der Strecke jetzt überall regnet!

Q1: Max Verstappen hat eben die Info bekommen, dass es in wenigen Minuten wieder etwas regnen könnte. Die Fahrer sollten also langsam ihre wirklich schnellen Zeiten setzen, sonst kommen sie an die bisher gesetzten nicht mehr dran!

Q1: Fernando Alonso ist schneller als Max Verstappen! Sogar fast eine Sekunde. Auch der Teamkollege Lance Stroll liegt momentan auf dem dritten Platz. Es sind aber noch 11 Minuten zu fahren - alles ist möglich, auch möglicherweise einsetzender Regen,

Q1: UI! LEWIS HAMILTON DREHT SICH EINMAL KOMPLETT RAUS. In Kurve 15 kommt der Fahrer auf eine zu nasse Fahrbahn, schafft es jedoch ohne Hilfe wieder aus dem Kiesbett raus!

Q1: Spannend, die Teams haben ganz unterschiedliche Reifenwahl - ob Slicks oder Intermediates die bessere Wahl sind, wird sich wohl nach der ersten Runde zeigen! Die Mercedes waren diesmal übrigens die ersten auf der Strecke - Red Bull sind normalerweise immer die ersten, heute nicht. Die Fahrer auf den Slicks, wechseln übrigens direkt auf Intermediates oder sogar die richtigen Trocken-Reifen.

Alexander Albon mit einem großartigen Wochenende bis zum Qualifying

Update vom 08. Juli, 15:58 Uhr: Übrigens ganz vorne mit dabei in allen Freien Trainings war Alexander Albon im Williams! Der thailändische Fahrer hat ja bereits in den letzten Rennen immer alles aus seinem Auto rausgeholt und die Updates scheinen zu wirken! Es bleibt spannend, wo er sich in diesem Qualifying platzieren kann.

Update vom 08. Juli, 15:56 Uhr: Laut Sky Informationen besteht übrigens weiterhin die Möglichkeit, dass auch beim Qualifying noch etwas Regen runterkommt!

Erstmeldung vom 08. Juli, 15:40 Uhr: Das Qualifying startet in 20 Minuten. Die Fahrbahn ist übrigens noch nicht komplett trocken. Es hat im Laufe des Vormittags und Mittags in Silverstone noch geregnet. Es wird gemunkelt, dass die Strecke erst zu Q3 richtig abgetrocknet ist.

Charles Leclerc im dritten Freien Training in Silverstone. © IMAGO/Mark Sutton

Großer Preis von Großbritannien: Was ein elftes Team auf der Rennstrecke zu suchen hat

Silverstone – 10 Teams, 20 Fahrer. Auch wenn es immer wieder Motorsport-Teams gibt, die in die Formel 1 einsteigen wollen, in den letzten Jahren hat sich daran nichts geändert – bis jetzt. An diesem Wochenende gibt es nämlich eine Besonderheit für die Fahrer und Teams. In der Boxengasse sind zwei neue Garagen dazu gekommen. Der Grund dafür ist Brad Pitt, genauer gesagt der neue Film mit Brad Pitt.

Wie genau der Streifen heißen wird, ist noch unklar. Die Produzenten haben sich jedoch Lewis Hamilton als Berater geschnappt, damit der Formel-1-Film so realistisch wie möglich wird. Auch wenn Brad Pitt zwar nicht mit den anderen Fahrern auf die Strecke darf, wird er – sofern es zeitlich möglich ist – ein paar Runden auf der Strecke mit dem umgebauten Formel-2-Auto drehen dürfen. Außerdem sind an einigen anderen Formel-1-Autos an diesem Wochenende kleine Kameras installiert, damit der Film möglichst realistische Bilder liefern kann!

Garage in Silverstone für Brad Pitts Charakter im neuen Formel-1-Film. © IMAGO/Steven Tee

Formel 1 in Silverstone: Gefährdet Protestaktion das Rennen erneut?

Es ist das zehnte Rennen der Saison 2023. Die Königsklasse des Motorsports fährt diesmal in Silverstone, beim Großen Preis von Großbritannien. Viele Fans und auch Fahrer denken an diesem Wochenende an den schlimmen Unfall von letztem Jahr. Guanyu Zhou überschlug sich kurz nach Start mehrmals und blieb dann mit seinem Auto zwischen Reifen und Zaun stecken. Passiert ist dem chinesischen Rennfahrer zum Glück nichts – eigentlich hat der Unfall sogar dafür gesorgt, Schlimmeres zu verhindern. Es gab nämlich eine geplante Protestaktion, auf der sich Umweltaktivisten kurz nach Start auf die Strecke begeben haben.

Nur weil das Rennen nach Zhous Unfall unterbrochen werden musste, ist niemandem etwas passiert. Auch in diesem Jahr ist die Wahrscheinlichkeit für eine ähnliche Protestaktion sehr hoch, das ist für alle Beteiligten – egal ob Fahrer oder Aktivist – lebensgefährlich, findet auch Lando Norris: „Man denke nur an die Folgen für alle, wenn etwas passiert. Es ist wirklich dumm, das Leben aller in Gefahr zu bringen.“ Auch F1-Chef Stefano Domenicali appelliert an die Vernunft der Leute und macht deutlich, dass eine Formel-1-Strecke für solche Aktionen der falsche Ort sei. (lhe)