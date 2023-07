Formel-1-Qualifying im Live-Ticker: Warum ist ein elftes Team in Silverstone auf der Rennstrecke?

Von: Lena Hempler

Die Formel 1 startet dieses Wochenende in Großbritannien. Neben erneuten möglichen Protestaktionen ist ein elftes Team auf der Strecke zu finden. Das Qualifying hier im Live-Ticker.

Elftes Team auf der Rennstrecke unterwegs

Erneute, gefährliche Protestaktion in Silverstone?

Das Qualifying startet um 16 Uhr MESZ.

Silverstone – 10 Teams, 20 Fahrer. Auch wenn es immer wieder Motorsport-Teams gibt, die in die Formel 1 einsteigen wollen, in den letzten Jahren hat sich daran nichts geändert – bis jetzt. An diesem Wochenende gibt es nämlich eine Besonderheit für die Fahrer und Teams. In der Boxengasse sind zwei neue Garagen dazu gekommen. Der Grund dafür ist Brad Pitt, genauer gesagt der neue Film mit Brad Pitt.

Wie genau der Streifen heißen wird, ist noch unklar. Die Produzenten haben sich jedoch Lewis Hamilton als Berater geschnappt, damit der Formel-1-Film so realistisch wie möglich wird. Auch wenn Brad Pitt zwar nicht mit den anderen Fahrern auf die Strecke darf, wird er – sofern es zeitlich möglich ist – ein paar Runden auf der Strecke mit dem umgebauten Formel-2-Auto drehen dürfen. Außerdem sind an einigen anderen Formel-1-Autos an diesem Wochenende kleine Kameras installiert, damit der Film möglichst realistische Bilder liefern kann!

Garage in Silverstone für Brad Pitts Charakter im neuen Formel-1-Film. © IMAGO/Steven Tee

Formel 1 in Silverstone: Gefährdet Protestaktion das Rennen erneut?

Es ist das zehnte Rennen der Saison 2023. Die Königsklasse des Motorsports fährt diesmal in Silverstone, beim Großen Preis von Großbritannien. Viele Fans und auch Fahrer denken an diesem Wochenende an den schlimmen Unfall von letztem Jahr. Guanyu Zhou überschlug sich kurz nach Start mehrmals und blieb dann mit seinem Auto zwischen Reifen und Zaun stecken. Passiert ist dem chinesischen Rennfahrer zum Glück nichts – eigentlich hat der Unfall sogar dafür gesorgt, Schlimmeres zu verhindern. Es gab nämlich eine geplante Protestaktion, auf der sich Umweltaktivisten kurz nach Start auf die Strecke begeben haben.

Nur weil das Rennen nach Zhous Unfall unterbrochen werden musste, ist niemandem etwas passiert. Auch in diesem Jahr ist die Wahrscheinlichkeit für eine ähnliche Protestaktion sehr hoch, das ist für alle Beteiligten – egal ob Fahrer oder Aktivist – lebensgefährlich, findet auch Lando Norris: „Man denke nur an die Folgen für alle, wenn etwas passiert. Es ist wirklich dumm, das Leben aller in Gefahr zu bringen.“ Auch F1-Chef Stefano Domenicali appelliert an die Vernunft der Leute und macht deutlich, dass eine Formel-1-Strecke für solche Aktionen der falsche Ort sei. (lhe)