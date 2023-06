„Regen, Schweiß oder Champagner?“ Mercedes-Pilot Russell mit kuriosem Funkspruch bei Formel-1-Rennen

Mercedes-Pilot George Russel sorgte beim Formel-1-Rennen in Barcelona mit kuriosen Funksprüchen für Aufsehen. © IMAGO/Andrea Diodato

Mercedes-Fahrer George Russell lieferte beim Grand Prix von Spanien ein starkes Rennen ab und sicherte sich durch Rang drei einen Platz auf dem Siegerpodest. Während des Rennens sorgte der Brite mit kuriosen Funksprüchen für Verwunderung beim eigenen Team.

Barcelona – Russell befand sich während des Formel-1-Rennens in Spanien in Kurve fünf des Circuit de Barcelona-Catalunya, als er sein Team per Funk über Regen auf der Strecke informierte. Zu diesem Zeitpunkt waren nahe der Strecke dunkle Regenwolken aufgezogen.

George Russell Geburtsdatum: 15. Februar 1998 (25 Jahre) Nationalität: Großbritannien Team: Mercedes Rang in der Fahrerwertung: 5 (65. Punkte)

Formel 1: Russell hält eigenen Schweiß für Regen

In Runde 32 erkundigte sich der Brite, ob weitere Fahrer Niederschlag gemeldet hätten. Kurz darauf hatte er dann selbst eine Erklärung für den vermeintlichen Regen parat: „Ich denke, es ist Schweiß auf der Innenseite meines Helms“, funkte der Mercedes-Pilot an sein Team. Die Antwort an den Fahrer: „Niemand sonst meldet Regen. Vermutlich ist es dein Schweiß“.

Mercedes-Pilot hält Schweiß für Regen

Auf der anschließenden Pressekonferenz nach dem Rennen äußerte sich der 25-Jährige zu der kuriosen Szene und gab zu: „Das war schon ein bisschen peinlich. Bei den grauen Wolken und den Wasserflecken auf dem Visier dachte ich, es sei Regen“. Als Ursache gab Russell an, dass er seine Haare offensichtlich nicht richtig in seiner Sturmhaube verstaut hatte. „Das war ärgerlich, weil ich sie in meinem peripheren Blickfeld hatte. Ich hatte trotzdem alles unter Kontrolle“, betonte der Brite im Anschluss bei Sky.

Nach dem Rennen: „Regen, Schweiß oder Champagner?“

Trotz des Missgeschicks zeigte Russell ein starkes Rennen und fuhr von Startplatz zwölf noch aufs Treppchen hinter Seriensieger Max Verstappen und Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton. Vermutlich auch deswegen konnte der Briten am Tag nach dem Grand Prix über seinen vermeintlichen Regen-Funkspruch lachen. Auf Twitter postete er ein Video der Siegerehrung, auf dem zu sehen ist, wie er von Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton mit Champagner bespritzt wird und schrieb dazu: „Ist es Regen, Schweiß oder Champagner? Vielen Dank, Barcelona!“.

Formel 1: Weiterer kurioser Funkverkehr

Die Verwirrung um den vermeintlichen Regen war nicht der einzig kuriose Funkspruch, den der Brite während des Rennens absetzte. Nach einem riskanten Überholmanöver eroberte Russell in Runde 35 Platz drei. Das Lob „solide Arbeit“ seines Renningenieurs Marcus Dudley war offenbar nicht genug, deswegen fragte Russell: „Nur solide?“. Im Anschluss an das Rennen dann die Aufklärung: „Es war ein ziemlich anständiges Manöver gegen Carlos. Ich dachte, es war ein bisschen mehr als ‚solide‘, aber es ist einfach ein guter Witz“, sagte Russell. (Luca Hartmann)