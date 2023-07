Formel 1 in Spielberg, jetzt im Live-Ticker: FIA verteilt eine Strafe nach der anderen

Von: Lena Hempler

Teilen

Die Formel 1 gastiert am Sonntag in Österreich. Max Verstappen hat auch in Spielberg gute Chancen auf den Sieg und könnte sogar seinen vierten Grand Slam einfahren. Das Rennen hier im Live-Ticker

Runde 60/71: Schöner Kampf zwischen Perez und Sainz! Es sah aber ganz so aus, als hätte es eine Berührung zwischen den beiden gegeben! DIE GEBEN SICH NICHTS, SIND GANZ NAH BEIEINANDER UND CARLOS SAINZ KANN DEN KAMPF FÜRS ERSTE FÜR SICH ENTSCHEIDEN. RICHTIG SPANNEND ZU SEHEN WIE DIE ZWEI KÄMPFEN! ALLE BEIDE WOLLEN AUFS PODIUM. WER KANN DEN KAMPF FÜR SICH ENTSCHEIDEN?

Gridpositionen beim Großen Preis von Österreich

1. Verstappen 2. Leclerc 3. Sainz 4. Norris 5. Hamilton 6. Alonso 7. Perez 8. Gasly 9. Russell 10. Albon 11. Ocon 12. Sargeant 13. Stroll 14. Tsunoda 15. Bottas 16. Piastri 17. Zhou 18. de Vries 19. Magnussen DNF Hülkenberg

Runde 57/71: Nur noch 15 Runden hier in Österreich. Perez hat sich bereits auf P4 vorgekämpft und ist jetzt auch an Sainz auf P3 dran. Der Mexikaner will natürlich noch aufs Podium - muss jedoch auch aufpassen, noch einmal außerhalb der Tracklimits und es gibt eine Strafe für ihn!

Runde 53/71: Perez fährt die Bestzeit und schnappt sich die schnellste Rennrunde. Das wird ein spannender Kampf um P3, zwischen ihm, Lando Norris und Carols Sainz! Die Mercedes kommen hingegen gar nicht gut weg. Hamilton beschwert sich über Funk und bekommt von Toto Wolff ein „Lewis, wir wissen, dass das Auto nicht gut ist - aber fahr es einfach bitte“, zurück!

Runde 50/71: Das Ziel der beiden Ferrari ist es jetzt, mit ihren neuen harten Reifen bis zum Ende durchzufahren. Und auch Verstappen ist jetzt zum Stopp gekommen. Der hat auch definitiv genug Vorsprung auf Perez oder Leclerc. Mit frischen Mediums will der Niederländer jetzt bis zum Ende durchfahren.

Runde 45/71: Ob Red Bull mit Verstappen wirklich eine 1-Stopp-Strategie fährt? Bisher sieht es auf jeden Fall so aus. Noch ist der Abstand zwischen ihm und Leclerc auch groß genug - 12 Sekunden! Und es sieht so aus, als würde er damit noch eine Weile fahren können. Sainz hat jetzt seine 5-Sekunden-Strafe beim nächsten Boxenstopp abgesessen.

Runde 41/71: Am laufenden Band verteilt die FIA Zeitstrafen! Egal ob für Tracklimits, Unfälle oder oder... Eigentlich müsste Strichliste geführt werden, wie viele Strafen bei diesem Rennen bisher verteilt wurden und noch verteilt werden. Sky gibt auch gerade noch einen kleinen „Funfact“ durch. Es war das erste Mal seit Miami, dass jemand anderes als Verstappen das Rennen angeführt hat!

Verstappen führt das Feld in Österreich an! © IMAGO/Mark Sutton

Großer Preis von Österreich: Hülkenberg freut sich auf GP in Silverstone

Runde 37/71: Verstappen hat seinen Vorsprung schon deutlich ausgebaut! Mehr als drei Sekunden hat er zwischen sich und Leclerc gebracht. Hülkenberg gibt derweil ein Interview und erklärt, dass er selbst noch nicht weiß, was genau los ist. Er tippt auf die Hydraulik. „Wir sind da einfach in einem Teufelskreis“, sagt er in Bezug auf den Haas und Verlässlichkeit. Trotzdem freut er sich auf die nächste Woche und auf Silverstone. Die Enttäuschung ist ihm dennoch anzusehen.

Runde 34/71: Jetzt greift Verstappen Leclerc an! Noch kommt der Niederländer nicht am Monegassen vorbei. Aber der Red Bull ist einfach unschlagbar! In der Kurve kommt er vorbei, Leclerc verbremst sich und muss abreißen lassen..

Runde 31/71: Noch führt Leclerc das Rennen an. Aber Verstappen kommt immer näher - mittlerweile trennen die beiden nur noch etwas mehr als zwei Sekunden. In wenigen Runden sollte der Niederländer bestimmt wieder an der Spitze sein! Und gefühlt wird jeder Fahrer von seinem Ingenieur auf die Tracklimits hingewiesen! Da werden heute noch einige Strafen verteilt werden...

Runde 27/71: Da kommt Verstappen schon zum Boxenstopp und ist mit seinen frischen harten Reifen jetzt schon fast eine Sekunde schneller als Leclerc! Der Red Bull kann mit den Reifen wirklich gut umgehen und ist den anderen Autos deutlich überlegen. Ocon hat für einen Vorfall in der Pitlane eine 5-Sekunden-Strafe bekommen!

Runde 24/71: Fast ein bisschen amüsant, wie die Fahrer sich gegenseitig bei ihrem Team darüber beschweren, dass der Vordermann - mal wieder - die Tracklimits überschritten hat! Hamilton beschwert sich deutlich am Funk über Perez, der noch vor ihm fährt.

Nico Hülkenberg nach seinem Ausscheiden in Österreich. © IMAGO/ ANP

Formel 1 in Spielberg: Hülkenberg ist raus! Der Deutsche musste sein Auto abstellen

Runde 22/71: Leclerc fährt mit seinen neuen medium Reifen deutlich schneller als Verstappen. Aber der Niederländer kann möglicherweise eine 1-Stopp-Strategie fahren, im Gegensatz zu den anderen. Sainz hat mittlerweile auch die „Black and White Flag“ bekommen bezüglich der Tracklimits - noch einmal und er bekommt genau wie Hamilton eine 5-Sekunden-Strafe.

Runde 17/71: Das Safety-Car ist wieder drin und die meisten Fahrer waren jetzt beim Boxenstopp. Für Ferrari lief das nicht so gut, zumindest mit Sainz - der hat einige Plätze verloren, durch einen 4-Sekündigen-Stopp. Und Lewis Hamilton hat nach 17 Runden die erste 5-Sekunden-Strafe für die Tracklimits bekommen! Mal sehen, wie das weitergeht.

Runde 14/71: Oh nein! Bei Hülkenberg qualmt es aus dem Auto raus. Der Deutsche muss seinen Wagen abstellen und kann das Rennen leider nicht beenden. Schade - der Deutsche hatte eine gute Startposition auf P8. Für den Grid gibt es die gelbe Flagge und das virtuelle Safety-Car!

Runde 10/71: Schönes Racing zwischen George Russell und Sergio Perez. Die zwei liefern sich einen spannenden Zweikampf, aber der Red Bull ist einfach stärker und Russell muss Perez ziehen lassen! Übrigens spielen die Tracklimits natürlich auch im Rennen wieder eine Rolle. Wenns sie mit dem ganzen Auto zu oft außerhalb der weißen Linie sind, dann gibt es Strafen!

Großer Preis von Österreich: Spannender Start zwischen Verstappen und Leclerc

Runde 8/71: Bisher können die Ferraris noch ganz gut mit dem Speed des Red Bulls mithalten. Aber wie lange? Außerdem sieht es ganz danach aus, dass Sainz endlich mal an seinem Teamkollegen vorbei möchte, die beiden Fahrer trennt keine Minute! Hülkenberg hält sich noch wacker auf P8.

Runde 6/71: Das DRS ist offiziell freigegeben und Sainz ist seinem Teamkollegen Leclerc ziemlich auf den Fersen. Sergio Perez versucht sich derweil seinen Weg durch den Grid zu kämpfen, gestartet ist er auf P15, momentan fährt er auf P12.

Runde 3/71: Das Safety-Car kommt rein und es gibt einen tollen Restart von Verstappen! Im Moment des Reifenaufwärmens hat er Gas gegeben und konnte direkt einige Meter zwischen sich und den Monegassen bringen! Lando Norris ist nah an Lewis Hamilton dran und versucht seinen vierten Platz wiederzubekommen!

Runde 1/71: ES GEHT LOS IN ÖSTERREICH! LECLERC HAT EINEN SUPER START UND KANN AN VERSTAPPEN DRAN BLEIBEN, IN JEDER KURVE VERSUCHT DER MONEGASSE AM NIEDERLÄNDER VORBEIZUKOMMEN. ABER ES SIEHT GANZ DANACH AUS, DASS VERSTAPPEN DEN START ERSTMAL FÜR SICH GEWINNEN KONNTE. DENN WIR HABEN DAS ERSTE SAFETY-CAR. Tsunoda ist aus dem Feld geflogen und hat sich seinen Frontflügel kaputt gemacht, der hat jetzt in der Box einen neuen bekommen. Wir sind gespannt auf den Restart!

Nachwuchspilot Dilano van‘t Hoff kam bei einem Unfall ums Leben. © Pablo Guillen/Imago

Schweigeminute in Österreich für verstorbenen Dilano van‘t Hoff

Update vom 02. Juli, 14:56 Uhr: In vier Minuten startet die Formationsrunde in Spielberg! Max Verstappen hat gute Chancen auf seinen vierten Grand Slam, aber die beiden Ferraris könnten ihm gefährlich werden. Und was macht das Wetter? Wird es vielleicht doch noch regnen?

Update vom 02. Juli, 14:48 Uhr: Bevor die Nationalhymne in Spielberg gesungen wird, gab es für den kürzlich verstorbenen Rennfahrer Dilano van‘t Hoff eine Schweigeminute auf dem Grid. Der Niederländer ist am 01. Juli bei einem Rennen in Spa gestorben.

Update vom 02. Juli, 14:40 Uhr: Noch 20 Minuten bis zum Rennstart in Österreich! Max Verstappen hat bei Sky auch seine Strategie für das Rennen verraten: schnell vorne wegkommen - in seinem Red Bull sollte das auf jeden Fall möglich sein. Wie schnell die beiden Ferraris wohl hinterherkommen?

Erstmeldung vom 02. Juli, 14:18 Uhr: Die Autos sind schon auf der Strecke und testen Reifen, Asphalt, Wind und Co. Für zwei Fahrer gab’s jedoch keine guten Neuigkeiten: Kevin Magnussen und Nyck de Vries werden das Rennen aus der Boxengasse starten müssen. Das Team musste wohl vor Rennstart noch Änderungen am Auto vornehmen.

Max Verstappen bei der Fahrer-Parade in Spielberg 2023. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS

Sergio Perez verpasst zum vierten Mal in Folge den Einstieg in Q3

Spielberg - Viele Fahrer schienen beim Formel-1-Qualifying in Spielberg große Probleme mit den Tracklimits zu haben. Insgesamt registrierte die FIA 47 Verstöße! Nur zwei Fahrer – Charles Leclerc und Logan Sargeant – blieben während ihrer Runden immer in den vorgegebenen, weißen Linien. Max Verstappen war mit sich und den anderen Fahrern nicht sonderlich zufrieden: „Wir haben ausgesehen wie Amateure!“ Trotzdem konnte der Niederländer wieder die Pole einfahren. Charles Leclerc war nur minimal langsamer und startet am Sonntag von P2, Teamkollege Carlos Sainz von P3. Auch Nico Hülkenberg hat es erneut geschafft, sich in die Top 10 beim Qualifying reinzufahren und startet von P8.

Zum vierten Mal in Folge verpasst jedoch Sergio Perez im Red Bull den Einstieg in Q3. Auch wenn Christian Horner und Verstappen sich weiterhin vor Perez stellen, der Red-Bull-Teamchef wird etwas ungeduldiger mit seinem Schützling: „Er hatte die Pace, er hatte ein Auto, das mit Leichtigkeit in die erste oder zweite Startreihe fahren kann, er konnte Max‘ Zeiten halten – also bleib innerhalb der weißen Linien“, sagte er bei Sky UK. Perez startet nur von Position 15.

Max Verstappen mit Charles Leclerc und Carlos Sainz nach dem Qualifying. © IMAGO/Alessio De Marco / LiveMedia

Nico Hülkenberg legte den Sprint seines Lebens hin

In Österreich fuhr die Formel 1 das zweite Sprintrennen der Saison. Am Samstag (01.07) gab es unter regnerischen Bedingungen einen Sprint mit 24 Runden. Keine große Überraschung: Auch hier konnte Verstappen nicht nur gewinnen, er fuhr mit einem Abstand von 21 Sekunden auf Perez (P2) durchs Ziel!

Dafür sorgte ein anderer Fahrer beim Sprint für eine große Überraschung: Nico Hülkenberg! Der Deutsche startete schon gut auf P4 und konnte dann eine ganze Weile sogar hinter Verstappen auf P2 bleiben. Perez kam erst nach einigen Runden an ihn dran. Haas hatte jedoch eine grandiose Strategie, die den Deutschen am Ende des Sprints auf P6 fahren ließ. Damit sammelte er drei wichtige Punkte, für die Fahrer-WM und die Konstrukteursmeisterschaft!

Nico Hülkenberg fährt Perez im Regen davon. © IMAGO/Andy Hone

Vierter Grand Slam für Max Verstappen?

Der amtierende Weltmeister, Max Verstappen, hat beim Formel-1-Rennen in Österreich richtig gute Chancen, einen erneuten Grands Slam einzufahren. Bisher hatte er schon drei „perfekte Rennen“, das letzte davon sogar beim Spanien Grand-Prix 2023. Zum Vergleich, Michael Schumacher konnte in seiner ganzen Karriere fünf und Lewis Hamilton bisher sogar sechs Grand Slams einfahren.

Beim Grand Slam geht es darum, dass ein Fahrer ein „perfektes Rennen“ fährt. Dafür muss er sich die Pole Position sichern, den Grid über die gesamte Renndistanz anführen und die schnellste Rennrunde erzielen. Mit dem Sprintrennen am Samstag (01. 07) hat Verstappen mal wieder gezeigt, dass er im Red Bull unschlagbar ist. Wird es für ihn auch dieses Wochenende wieder ein perfektes Rennen? (lhe)