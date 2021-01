Formel 1: Lewis Hamilton und Mercedes können sich immer noch nicht einigen

Formel-1-Pilot Lewis Hamilton und sein Rennstall Mercedes können sich immer noch nicht über das Gehalt und einen neuen Vertrag einigen.

Die Formel 1 befindet sich aktuell in der Pause.

befindet sich aktuell in der Pause. Mercedes-Pilot Lewis Hamilton ist noch am Pokern.

ist noch am Pokern. Der Brite möchte ein höheres Gehalt bekommen.

Monte Carlo- Nicht mehr lange dauert es - dann steht die neue Formel-1-Saison an. Favorit auf den Titel im Jahr 2021 ist mal wieder Mercedes-Pilot Lewis Hamilton, der die Trophäe bereits sieben Mal gewinnen konnte und damit gleichauf mit Michael Schumacher liegt. Der Brite ist vor allem dafür bekannt, mutig in die Zweikämpfe zu gehen. Auch sagt man ihm nach, aus vergleichsweise schlechterem Material viel „raus zu holen“.

Seit sieben Jahren fährt Hamilton mittlerweile für den Mercedes-Rennstall. Doch dort wird man langsam unruhig. Das liegt daran, dass der Brite immer noch mit seiner Vertragsverlängerung zögert. Darüber hatte unter anderem „Motorsport-Total“ berichtet. Es könnte natürlich aber auch ein Poker-Spiel sein, um einen besser dotierten Kontrakt herauszuschlagen. Ex-Mercedes-Teamchef Eddie Jordan und ehemaliger Leiter des Jordan-Rennstalles, warnt den Briten nun davor, sich zu verzocken.

Formel 1: Lewis Hamilton und Mercedes können sich noch nicht auf Vertrag einigen

„Anscheinend sind sich die Parteien nicht einig über die Konditionen“, sagte Jordan bei „F1-Insider.com“. Er habe gehört, dass Lewis Hamilton mehr Gehalt einstreichen wolle, als Mercedes bereit ist, zu zahlen. „Da geht es wohl auch um Beteiligungen an den Team-Einnahmen und eine einflussreiche Rolle im Mercedes-Konzern“, erzählte er. Der Ex-Teamchef hat sogar eine klare Ansage an seinen ehemaligen Rennstall und den Piloten gemacht.

„Wenn ich der Boss von Daimler wäre, würde ich ihm die Tür zeigen: Entweder du fährst zu unseren Bedingungen oder du gehst“, sagte Eddie Jordan. Und er hat noch eine weitere Botschaft. „Ich würde ihm auch erzählen, was Bernie Ecclestone nach dem Tod von Ayrton Senna gesagt hat: Auch wenn Bernie wie alle geschockt und traurig war, fand er als Erster seine Fassung wieder und sagte uns: ‚Hört jetzt auf zu jammern - jeder ist ersetzbar.‘ Das sollte jetzt auch Lewis wissen“, sagte Jordan.

+ Formel-1-Pilot Lewis Hamilton befindet sich immer noch in Verhandlungen mit Mercedes. © Pa Wire/dpa

Formel 1: Bernie Ecclestone glaubt, dass sich Lewis Hamilton und Mercedes noch einigen

Bernie Ecclestone selbst sieht das hingegen gänzlich anders und glaubt nicht daran, dass die Verhandlungen zwischen Lewis Hamilton und Mercedes wirklich stocken. „Das ist doch alles nur noch Show, damit vor allem Lewis in diesen tristen Wochen in den Schlagzeilen bleibt“, sagte der ehemalige Formel-1-Boss dem Schweizer „Blick“ in einem Interview. Wie lange sich die Verhandlungen noch hinziehen, ist noch offen. (Moritz Serif)

