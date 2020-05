Formel 1: Überraschende Idee für Vettels Zukunft - Rennstall schon gefunden? „Eine Option“

Quo vadis, Sebastian Vettel? Die Zukunft des deutschen Formel-1-Fahrers ist weiterhin völlig ungewiss. Nun gibt es offenbar eine neue Option für den 32-Jährigen.

Die Zukunft von Sebastian Vettel* beschäftigt die Formel 1 * weiterhin stark.

* weiterhin stark. Bei welchem Team geht der Deutsche nach seinem Ferrari-Aus* an den Start?

Nun gibt es offenbar eine neue Option.

München - Wie sieht die Zukunft von Sebastian Vettel aus? Nach seinem überraschenden Aus bei Ferrari* wird viel über die Zukunft des deutschen Formel-1-Piloten* spekuliert. Vettel-Förderer Helmut Marko stellte jüngst klar, der Heppenheimer werde sich auf jeden Fall nicht „irgendein Mittelklassseteam“ antun. Ohne Titelchancen sei ein Rennstall für den viermaligen Weltmeister absolut uninteressant. Doch so viele Optionen gibt es gar nicht für den 32-Jährigen.

Sebastian Vettel/Formel 1: Neue Option scheint sich aufzutun

Ferrari hatte mit Carlos Sainz schnell einen Vettel-Nachfolger* gefunden. Der Spanier wiederum wurde im McLaren-Cockpit prompt von Daniel Ricciardo ersetzt - somit war eine erste Option für Vettel direkt vom Tisch. Auch Vettels Ex-Rennstall Red Bull nahm Abstand von einem Comeback. Zuletzt wurde außerdem über einen Wechsel zu Mercedes * spekuliert, die Silberpfeile schlossen schnelle Verhandlungen zunächst jedoch aus. Darüber hinaus gibt es auch Gerüchte zu einem möglichen Karriereende des dreifachen Familienvaters. Oder kommt alles anders? Nun soll es eine neue Möglichkeit für Vettel geben.

+ Unklare Zukunft: Wohin zieht es Sebastian Vettel? © picture alliance/dpa / Fabian Sommer

Sebastian Vettel/Formel 1: Zukunft des Heppenheimers - Aston Martin „eine Option“?

Ex-Rennfahrer David Coulthard hält einen Wechsel zum neuen Rennstall Aston Martin für möglich. Dies könnte „eine Option“ sein, man müsse nur ein bisschen querdenken, sagte der 49 Jahre alte Brite im Podcast „F1 Nation“ auf F1.com und ergänzte: „An diesem Punkt seiner Karriere könnte Vettel eine brillante Ergänzung in so einem Team sein.“ Er sei immer noch sehr schnell und könne sein ganzes Wissen und seine ganze Erfahrung aus den Jahren bei Red Bull und Ferrari einbringen, sagte der ehemalige Vizeweltmeister.

Der britische Sportwagenbauer Aston Martin will im nächsten Jahr auch mit einem Werksteam in der Formel 1 starten und bald auch die Spitze angreifen. Chef des Projekts ist der kanadische Unternehmer Lawrence Stroll. Mit einer Investorengruppe hat er mehr als 600 Millionen Euro in den angeschlagenen Autobauer gepumpt. 2021 wird Strolls aktuelles Team Racing Point, für das auch sein Sohn Lance fährt, zum Werksrennstall von Aston Martin.

+ Zwischen 1994 und 2008 trat David Coulthard für Williams, McLaren und Red Bull zu 246 Grand Prix an © picture alliance/dpa / Erwin Scheriau

Coulthard kann sich dabei für Vettel mehr als die Rolle eines Piloten vorstellen. „Geht er zu Aston Martin, steigt als Teilhaber ein und beginnt damit ein weiteres Kapitel in seiner Karriere?“, fragte er. Ob es diese Idee letztlich Realität werden wird, scheint aber weiterhin ungewiss - und reiht sich damit perfekt in die unklare Zukunft Sebastian Vettels ein.

