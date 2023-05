Offenbar spektakuläre Rückkehr einer Formel-1-Strecke geplant: „Es ist nur eine Frage der Zeit“

Viele Fans und Fahrer wünschen sich Formel-1-Rennen in Malaysia zurück. Und die Hoffnungen könnten in den nächsten Jahren tatsächlich Realität werden.

Kuala Lumpur – Seit 2018 ist der Große Preis von Malaysia nicht mehr Teil des Rennkalenders der Formel 1. Die bei vielen Fahrern beliebte Strecke in Kuala Lumpur wurde damals aus Kostengründen aus der Rennserie gestrichen. Allerdings könnten die Formel-1-Boliden bald wieder im südostasiatischen Land heiß laufen. Der Präsident des malaysischen Motorsportverbandes (MAM) äußerte sich jetzt zu einer möglichen Rückkehr der Rennserie auf den Sepang International Circuit – und lässt Fans des Rundkurses hoffen.

Großer Preis von Malaysia Strecke: Sepang International Circuit (bei Kuala Lumpur) Streckenlänge 5,543 Kilometer Im Formel-1-Rennkalender: Von 1999 bis 2017 Rekordsieger: Sebastian Vettel (mit vier Siegen)

Rückkehr der Formel 1 nach Malaysia angeblich „nur eine Frage der Zeit“

MAM-Präsident Tan Sri Mokhzani Mahathir äußerte sich im Rahmen einer Veranstaltung kürzlich auf Nachfrage zu einer möglichen Rückkehr von Malaysia in den Formel-1-Kalender. Infrastrukturell und organisatorisch sei eine Ausrichtung in Kuala Lumpur „kein Problem“, zitiert ihn die malaysische Tageszeitung New Straits Times. „Wir hatten immer ein gutes Verhältnis zu den Organisatoren, wir kennen sie seit 1996, als wir die Diskussion über die Ausrichtung des Rennens begannen.“ Ein Comeback von Sepang sei daher „nur eine Frage der Zeit“, schürte der Verbandspräsident die Hoffnungen der Fans.

Das Zünglein an der Waage sei die Finanzierung der Ausrichtung, die als Streitpunkt bereits 2017 zur Streichung der Strecke aus dem Rennkalender geführt hatte. Mokhzani sagte, er „habe keine Ahnung, wie hoch die Kosten im Moment sind, aber sie sind auf jeden Fall höher als 2017, als wir aufgehört haben.“ Schätzungen zufolge würden sie sich auf umgerechnet über 40 Millionen Euro pro Jahr belaufen. Daher baue Mokhzani auf Sponsoren, die die Kosten übernehmen. Sei die Finanzierung gewährleistet, seien in drei bis fünf Jahren wieder Rennen in Malaysia möglich. Dann wieder über den Sepang International Circuit düsen könnte dann Mick Schumacher, der weiterhin von einer Rückkehr ins Formel-1-Cockpit träumt.

Hier könnten demnächst wieder Formel-1-Rennen ausgetragen werden: auf dem Sepang International Circuit in Malaysia. © Imago / Marca

Formel-1-Fahrer und -Fans wünschen sich Großen Preis von Malaysia zurück

Damals veranlassten neben den gestiegenen Kosten die deutlich gesunkenen Einnahmen im Zuge des Rennens die malaysische Regierung dazu, den Vertrag mit der Formel 1 auslaufen zu lassen. Inzwischen wünschen sich aber viele Fans den Rundkurs in Südostasien zurück. Zudem sei das Interesse an der Rennserie seitdem grundsätzlich gewachsen: „Die Formel 1 ist populärer als früher, sie hat ein neues Publikum nach der Netflix-Serie ‚Formula 1: Drive to Survive‘“, sagte Mokhzani.

Und offenbar ist die Sehnsucht nach der Strecke nicht nur bei Zuschauern groß: „Wir bekommen von den Fahrern selbst Kommentare, dass Sepang eine der anspruchsvollen Strecken ist, die sie gerne wieder im Kalender sehen würden“, berichtete Mokhzani. Die malaysische Sportministerin Hannah Yeoh zeigte sich auch zuversichtlich. Sie „glaube, dass diese Branche noch viel Entwicklungspotenzial hat.“

Fans der Rennserie können sich also bald womöglich wieder auf Rennen in Kuala Lumpur freuen – der Formel-1-Grand-Prix von Imola hingegen wurde jetzt wegen starker Regenfälle abgesagt. (wuc)