Formel 3: Horror-Crash in Monza - Video zeigt unfassbare Szenen

Nur eine Woche nach dem tragischen Unglück auf der Rennstrecke in Spa ereignete sich erneut ein Horror-Unfall. Formel-3-Pilot Alexander Peroni kam jedoch glimpflich davon.

München/Monza - Während am Sonntag die Formel-1-Boliden in Monza um den Titel beim Großen Preis von Italien fuhren, waren die Formel-3-Piloten bereits am Samstag auf derselben Strecke unterwegs. Der Gesamt-Cup-Führende Robert Shwartzman konnte den ersten Durchgang in Italien gewinnen. Er setzte sich am Ende gegen seine Teamkollegen Marcus Armstrong und Jehan Daruvula durch.

In der Formel 1 konnte sich - wie auch schon am vergangenen Wochenende in Spa - Ferrari-Pilot Charles Leclerc durchsetzen. Sebastian Vettel fiel hingegen lediglich mit einem kolossalen Aussetzer auf.

Eine Szene überschattete jedoch das gesamte Formel-3-Rennen: der schwere Unfall von Alexander Peroni. Nur eine Woche nach der Unfall-Tragödie von Anthoine Hubert und Juan Manuel Correa in der Formel 2, mussten die Zuschauer am gestrigen Samstag auch in der Formel 3 schreckliche Bilder mitansehen.

Horror-Unfall von Alexander Peroni in Monza - Formel-3-Pilot steigt einfach aus Wagen aus

In der „Curva Parabolica“ - der letzten Kurve vor der Start-Zielgeraden in Monza - konnte Peroni es nicht verhindern über einen der „Kerbs“ zu fahren. Durch die enorme Geschwindigkeit verlor der Wagen den Kontakt zum Boden, hob ab, überschlug sich mehrfach in der Luft und landete schließlich auf einem Reifenstapeln und im Auffangzaun. Sieht man diese Bilder, so ist kaum zu glauben, dass der F3-Pilot anschließend selbstständig aus seinem Wagen ausstieg und anschließend zum wartenden Safety-Car ging.

Hoy, desafortunadamente, sin #AlexPeroni en #F3. Sigue en el hospital recuperándose de la lesión en una vértebra por el accidente de ayer



Unfortunatly, Alex will miss #F3 race. He's in the hospital recovering from the injury in a vertebra after yesterday's crash.#ItalianGP pic.twitter.com/rjBHf8lmWa — Campos Racing (@CamposRacing) September 8, 2019

Auch wenn der Unfall für Peroni glimpflich ausgegangen ist, wird er das Sonntags-Rennen nicht antreten können. „Unglücklicherweise wird Alex das F3 Rennen verpassen. Er ist im Krankenhaus und erholt sich von seiner Wirbelverletzung, die er sich im gestrigen Unfall zugezogen hat“, berichtet das Team Campos Racing via Twitter, für das der 19-Jährige fährt.

Vor fast einem Jahr wurde Formel-3-Pilotin Sophia Flörsch in einen Horror-Unfall verwickelt. Nun hat sie einen Hüftknochen in der Wirbelsäule.

