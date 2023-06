Formel 1 live im TV und Stream: Hier sehen Sie das Rennen in Spielberg

Von: Lina Krull

Teilen

Am Wochenende macht die Formel 1 in Spielberg beim Großen Preis von Österreich Halt. So sehen Sie das Rennen live im TV und Stream.

Spielberg – Der Red Bull Ring in Spielberg wird am kommenden Wochenende wieder zum Mekka aller Fans der Formel 1. Die neunte Station der Saison zählte letztes Jahr über 300.000 Besucher. In diesem Jahr könnte es wieder voll werden. Neben dem Rennen am Sonntag um 15 Uhr bietet die steirische Gemeinde ein volles Renn- und Rahmenprogramm an.

Formel 1 in Spielberg: Wer hat die besten Siegchancen?

Als großer Favorit und derzeit Führender im Gesamtklassement (195 Punkte) geht Red Bull-Pilot Max Verstappen ins Rennen. Verstappen ist in dieser Saison auf einem Höhenflug: Sechs der acht Formel-1-Rennen konnte der gebürtige Belgier bereits gewinnen – zweimal musste er seinem Teamkollegen Sergio Pérez (126 Punkte) den Vortritt überlassen. Für beide Rennfahrer stellt der Große Preis von Österreich ein Heimspiel dar, denn der Red Bull Ring ist die Heimstrecke des Racing-Teams.

Vor dem eigentlichen Rennen am Sonntag (2. Juli, 15 Uhr) steht am Freitag das erste freie Training und am frühen Abend schließlich das Qualifying (17 Uhr) auf dem Programm. Auch am Samstag werden die Reifen quietschen: Nach dem Sprint-Shootout findet um 16.30 Uhr das Sprintrennen statt.

Er steht beim Großen Preis von Österreich im Fokus: Formel-1-Pilot Max Verstappen. © IMAGO/Eibner/Memmler

Das Rennen vom Großen Preis von Österreich findet am Sonntag, 2. Juli 2023, in Spielberg statt. Gestartet wird um 15 Uhr. Hier erfahren Sie alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Formel 1: Großer Preis von Österreich im Free-TV?

Schlechte Nachrichten für Fans: Der Große Preis von Österreich wird nicht live im Free-TV übertragen.

Der Pay-TV-Sender Sky hat die exklusiven Übertragungsrechte.

Formel 1: Großer Preis von Österreich live im Pay-TV und Livestream bei Sky

Die Übertragung auf Sky Sport F1 beginnt um 13.30 Uhr mit Vorberichten, um 15 Uhr erfolgt dann der Start.

mit Vorberichten, um erfolgt dann der Start. Um das Rennen live verfolgen zu können, benötigen Sie ein Abonnement . Die Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar.

. Die Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar. Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen, um live mitfiebern zu können.

Zudem können Sie das Rennen im Livestream bei Sky Go und WOW verfolgen.