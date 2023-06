Formel 1: Großer Preis von Kanada live im TV und Live-Stream

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Am Sonntag (18. Juni) gastiert die Formel 1 zum GP von Kanada in Montreal. So sehen Sie das Rennen live in TV und Live-Stream.

Montreal – Der Formel-1-Zirkus gastiert am Wochenende in Montreal, dort wird am Sonntag (18. Juni) ab 20.00 Uhr der Große Preis von Kanada ausgetragen. Im vergangenen Jahr konnte sich Red-Bull-Pilot Max Verstappen durchsetzen, auf den weiteren Podestplätzen folgten Carlos Sainz (Ferrari) und Lewis Hamilton (Mercedes).

Großer Preis von Kanada Datum: 18. Juni 2023 Startzeit des Rennens: 20.00 Uhr (deutsche Zeit) Strecke: Circuit Gilles-Villeneuve Rundenlänge: 4,361 km

Formel 1 live: Großer Preis von Kanada im TV und Live-Stream

In der laufenden Saison ist es bislang erneut Verstappen, der die Königsklasse des Motorsports dominiert. Der Niederländer steht an der Spitze der Fahrerwertung und zeigte auch vor knapp zwei Wochen in Barcelona seine Klasse, als er vor Hamilton und Mercedes-Pilot George Russell die Ziellinie überquerte.

Weniger Grund zur Freude hat im Jahr 2023 der deutsche Fahrer Nico Hülkenberg, der das Haas-Cockpit von Mick Schumacher übernahm. Am Freitagabend machte sein Auto Probleme, im zweiten freien Training hatte er mit einem Motorschaden zu kämpfen und musste seinen Boliden vorzeitig abstellen. „Das ist für den weiteren Verlauf des Wochenendes bestimmt nicht optimal. Aber ich kann’s nun mal nicht ändern“, so Hülkenberg nach dem verpatzten Tag.

Max Verstappen beim freien Training zum Großen Preis von Kanada. © IMAGO/Stefano Facchin/AvensImages / LiveMedia

In der Formel 1 steht am Sonntag (18. Juni) um 20.00 Uhr der Grand Prix von Kanada auf dem Programm. So können Sie das Rennen in Montreal live im TV und Live-Stream verfolgen.

Formel 1: Läuft der Große Preis von Kanada live im Free-TV?

Nein, das Formel-1-Rennen in Montreal läuft nicht im frei empfangbaren Fernsehen .

. Der Pay-TV-Sender Sky hält die Rechte für die Übertragung der Formel 1.

Formel 1: Wo wird der Große Preis von Kanada im Pay-TV übertragen?

Im Pay-TV überträgt Sky das Rennen in Kanada live .

das Rennen in Kanada . Die Vorberichterstattung startet am Sonntag , 18. Juni 2023 , um 18.30 Uhr .

startet am , , um . Der Start des Kanada-GP erfolgt um 20.00 Uhr .

des erfolgt um . Um das Rennen live schauen zu können, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement .

zu können, benötigen Sie ein . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link).

Formel 1 live: Wer zeigt das Rennen in Montreal im Live-Stream?

Falls Sie über ein Pay-TV-Abo bei Sky verfügen, können Sie das Rennen auch in der Sky-Go-App im Live-Stream schauen. Diese gibt es sowohl für Apple- als auch für Android-Geräte.

verfügen, können Sie das auch in der schauen. Diese gibt es sowohl für Apple- als auch für Android-Geräte. WOW TV, ehemals Sky Ticket, bietet nach Abschluss eines Abos ebenfalls eine Übertragung des Großen Preises von Kanada am Sonntag im Live-Stream an.

(masc)