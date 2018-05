Giro d'Italia: Froome beteuert "reines Gewissen" nach Gesamtsieg

Umstrittener Radstar

+ © Daniel Dal Zennaro/dpa Begehrte Unterschrift: Chris Froome beim 101. Giro d'Italia. © Daniel Dal Zennaro/dpa

Was ist Froomes außerordentlicher Erfolg beim 101. Giro wert? Die Frage beschäftigt den Radsport mindestens bis zum Start der Tour am 7. Juli, wenn der Weltverband den Briten nicht vorher sanktioniert. In Rom holte er den dritten Rundfahrtsieg in Serie.