Nach Verletzungspech: Deutscher Biathlon-Star vor Comeback

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Die deutsche Biathletin Franziska Preuß steht vor ihrem Wettkampf-Comeback. Der deutsche Wintersport-Star musste die vergangene Saison vorzeitig abbrechen.

Ruhpolding – Die vergangenen eineinhalb Jahre waren keine einfachen für die deutsche Biathletin Franzi Preuß. Nach durchweg durchwachsenen Leistungen sah sich die Olympia-Medaillen-Gewinnerin im Januar sogar dazu gezwungen, die Saison vorzeitig zu beenden und eine Auszeit vom Leistungssport zu nehmen.

Franziska Preuß Geboren: 11. März 1994 (29 Jahre alt) in Wasserburg am Inn Disziplin: Biathlon Größte Erfolge: Olympia-Bronze in der Staffel (2022); WM-Gold in der Staffel (2015)

Preuß will bei Comeback „locker bleiben“

Damit ist jetzt Schluss. Preuß will bei den Offenen Deutschen Meisterschaften in Ruhpolding von Freitag bis Sonntag an den Start gehen. „Mir geht es gut, ich bin mit dem aktuellen Stand zufrieden, und in den letzten Trainingswochen hat alles nach Plan funktioniert“, sagte Preuß vor Einzel, Sprint und Verfolgung auf Rollern.

Die Biathletin habe sich „vorgenommen, dass ich nach der langen Zeit ohne Wettkämpfe locker bleibe und mein Zeug aus dem Training umsetze.“

Biathletin Franzi Preuß steht vor ihrem Comeback. © Imago images / Instaggram@franzi110394

Preuß zieht nach verkorkster Saison Schlussstrich

Auch auf Instagram zeigte sich die 29-Jährige voller Vorfreude. „Ich bin gespannt, wie der Stand nach der längeren Wettkampfpause ist und freue mich auf die Biathlonrennen“, schrieb Preuß unter ihren letzten Beitrag vom Mittwoch.

Die Biathletin hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen. Vor Olympia 2022 in Peking stürzte Preuß auf einer Treppe und verletzte sich. Auch in der vergangenen Saison wollte der Körper des deutschen Wintersport-Asses nicht so, wie Preuß wollte. Daraufhin zog die Dritte im Gesamtweltcup der Saison 2020/21 erstmal einen Schlussstrich.

Herrmann-Wick, Frenzel & Co.: Diese deutschen Wintersport-Stars haben 2023 ihre Karriere beendet Fotostrecke ansehen

Pause hat erhofften Effekt für Preuß

Offenbar die richtige Entscheidung. „Zum Glück hatte die Pause den erhofften Effekt. Die körperlichen Baustellen wurden auskuriert und somit kam die Energie und das Feuer auf Sport zurück“, bilanzierte Preuß bereits im Mai. Jetzt will die Biathletin auch endlich wieder auf der Loipe durchstarten. (kk)